রান পেলেন না বিরাট-রোহিত, হার দিয়ে শুরু অধিনায়ক শুভমনের ওয়ান-ডে অভিযান

রান পেলেন না বিরাট-রোহিত, হার দিয়ে শুরু অধিনায়ক শুভমনের ওয়ান-ডে অভিযান
বৃষ্টি বিঘ্নিত 26 ওভারের ম্যাচে সাত উইকেটে হার ভারতীয় দলের ৷ ব্যাট হাতে একমাত্র রান পেলেন কেএল রাহুল ৷
Published : October 19, 2025 at 5:43 PM IST
পারথ, 19 অক্টোবর: ওয়ান-ডে ক্রিকেটের সূচনাটা ভালো হল-না অধিনায়ক শুভমন গিলের ৷ পারথের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান-ডে ম্যাচে 7 উইকেটে হারল শুভমন-গম্ভীরের নয়া ভারতীয় দল ৷ এমনকি দু’শো দিনের বেশি সময় পরে ক্রিকেট মাঠে ফিরে রান পেলেন না রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ৷ বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস নিয়মে 21 দশমিক এক ওভারে 3 উইকেট হারিয়ে 131 রান তুলে প্রথম ম্যাচ জিতল অজিরা ৷
রবিবার পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৷ বাউন্সে ভরা উইকেটে প্রথম থেকেই কিছুটা ব্যাকফুটে ছিলেন দুই ভারতীয় ওপেনার ৷ জস হেজেলউডের বলের অতিরিক্ত বাউন্স সামলাতে না-পেরে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান রোহিত শর্মা (8) ৷
তবে, 223 দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নামা বিরাট কোহলিকে নিয়ে সবার মধ্যেই উৎসাহ ছিল ৷ কিন্তু, সেই উৎসাহে জল ঢেলে দেন অজি পেসার মিচেল স্টার্ক ৷ মাত্র 8 বল খেলে কোনও রান না-করেই পয়েন্টে ক্যাচ আউট হন বিরাট ৷ তাঁর আউট হতেই পারথের স্টেডিয়ামে নেমে আসে নীরবতা ৷ এর পরপরই ন্যাথান এলিসের লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে উইকেট কিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন অধিনায়ক শুভমন ৷
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স আইয়ারও এ দিন ব্যর্থ হলেন ৷ অধিনায়কের মতোই লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে আউট হলেন সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স (11) ৷ তাঁকে আউট করেন হেজেলউড ৷ তবে, অজি বোলারদের আগুনে বোলিংয়ের সামনে রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় কেএল রাহুল (38) এবং অক্ষর প্যাটেল (31)-কে ৷ দু’জনে মিলে ভারতের ইনিংসকে কিছুটা হলেও সামাল দেন ৷ তবে, কেএল এবং অক্ষর ফিরতেই ভারতের লোয়ার অর্ডার ধসে পড়ে ৷
তবে, এর মাঝে চারবার বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায় ৷ প্রতিবারেই কিছু করে ওভার কমতে কমতে শেষে 26 ওভার করে দুই ইনিংস করানোর সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ রেফারি এবং আম্পায়াররা ৷ শেষে 26 ওভারের শেষে ভারত 9 উইকেট হারিয়ে 136 রান তোলে ৷ কিন্তু, ডিএলএস-এর নিয়মে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য 131 রানে নেমে যায় ৷
130 রান ডিফেন্ড করতে নেমে অর্শদীপ সিং শুরুতেই বাঁ-হাতি ট্রাভিস হেড (8)-এর উইকেট তুলে নেন ৷ এর কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাথিউ শর্ট (8)-এর উইকেট নেন অক্ষর প্যাটেল ৷ তবে, দ্বিতীয় উইকেটে অধিনায়ক মিচেল মার্শ (46 রানে অপরাজিত) এবং জশ ফিলিপ (37) অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সামলান ৷ তৃতীয় উইকেটে দু’জনের 55 রানের ইনিংস ভারতের হাত থেকে ম্যাচ বের করে নিয়ে যায় ৷ ভারতের হয়ে তৃতীয় উইকেটটি নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷
এ দিনের হারে তিন ম্যাচের সিরিজে ভারত 1-0 পিছিয়ে রয়েছে ৷ আগামী 23 অক্টোবর অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে খেলতে নামবে ৷ তুলনামূলক কম বাউন্স ও গতির পিচ হিসেবে পরিচিত ওভারে ভারতীয় ব্যাটাররা, বিশেষত বিরাট, রোহিত এবং শুভমনরা রান পান কি না, সেটাই দেখার ৷ এ দিন ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৷