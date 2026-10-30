ফিলিপসের সেঞ্চুরি-বলে দাপট ডাফির, 87 রানে ম্যাচ হেরে বোলিংকে দুষলেন শ্রেয়স

ফিলিপসের সেঞ্চুরি-বলে দাপট ডাফির, 87 রানে ম্যাচ হেরে বোলিংকে দুষলেন শ্রেয়স
India vs New Zealand Fourth T20I: অকল্যান্ডের ছোট মাঠে ভারতীয় বোলিংয়ের অনভিজ্ঞতা প্রকট ৷
By PTI
Published : October 30, 2026 at 7:24 PM IST
অকল্যান্ড, 30 অক্টোবর: ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খারাপ বোলিং পারফরম্যান্সের ফল ভুগতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে ৷ এবার নিউজিল্যান্ডেও বোলিংয়ের বেহাল দশা ৷ অকল্যান্ডে কিউয়িদের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি20 আন্তর্জাতিকে 87 রানে হারের পর বোলিং বিভাগের খারাপ পারফরম্যান্সের কথা স্বীকার করে নিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ হারের কারণ প্রসঙ্গে অধিনায়ক বললেন, "আমাদের বোলিং প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি ৷"
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি20 সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছে ভারত ৷ অকল্যান্ডের ছোট্ট মাঠে চতুর্থ ম্যাচেও দাপট দেখানোর আশা করেছিল ভারতীয় দল ৷ টস জিতে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ আশা করেছিলেন বোলাররা কিউয়িদের বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনআপকে গত তিন ম্যাচের মতো বেঁধে ফেলবেন ৷ কিন্তু, অকল্যান্ডের ছোট বাউন্ডারির মাঠে গ্লেন ফিলিপস এবং মাইকেল ব্রেসওয়েল ব্যাটহাতে ধ্বংসলীলা চালালেন ৷
বিশেষ করে নীতীশ কুমার রেড্ডির বিরুদ্ধে ইনিংসের 16তম ওভারে 32 রান তোলেন গ্লেন ফিলিপস ৷ ফিলিপস এদিন 49 বলে 107 রান করেন ৷ অন্যদিকে, ব্রেসওয়েল 25 বলে 65 রান করেছেন ৷ ইনিংসের শুরুতে ফিন অ্যালেন 17 বলে 31 এবং ড্যারেল মিচেল 9 বলে 24 রান করেন ৷ 20 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে 259 রান তোলে নিউজিল্যান্ড ৷
260 রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই ভারতের 2 উইকেট পড়ে যায় ৷ পাওয়ার প্লে-তে 4 উইকেট খুইয়ে ভারতীয় দল 61 রান তোলে ৷ এরপর আর ম্যাচে ফিরে আসতে পারেনি মেন ইন ব্লু ৷ 20 ওভারে 9 উইকেটে 172 রানে থেমে যায় ভারতীয় ইনিংস ৷ প্রথম তিন ম্যাচে ব্যাটিং ইউনিটের দাপটে ম্যাচ জিতলেও এদিন আর তা সম্ভব হয়নি ৷ তবে, 87 রানে ম্যাচ হেরেও সিরিজ ভারতের দখলে (3-1) ৷
এই হার নিয়ে শ্রেয়স বলেন, "আমাদের বোলিং প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি ৷ পাওয়ার প্লে-তে, বিশেষ করে তৃতীয় ওভারে ওরা মোমেন্টাম পেয়ে গিয়েছিল ৷ গ্লেনের অসাধারণ সব শট দেখেছি ৷ কিছু শট সত্যিই চমৎকার, এক অসাধারণ ইনিংস ৷ আমাদের পিছনে ফিরে তাকানোটা জরুরি ৷ দেখতে হবে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায় ৷ আমার বিশ্বাস, নতুন করে পরিকল্পনা করে প্রত্যাবর্তন করতে পারব ৷"
মাঠের আকৃতিও ভারতের অনভিজ্ঞ বোলারদের সমস্যায় ফেলেছে, স্বীকার করলেন অধিনায়ক ৷ শ্রেয়স বলেন, "আমরা জানি মাঠের ডাইমেনশন অন্যরকম ৷ প্লেয়ারদের মধ্যে অনেকের নিউজিল্যান্ডে এটা প্রথম অভিজ্ঞতা ৷ মানিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল না ৷"
গত ম্যাচে ব্যাট হাতে দূরন্ত পারফরম্যান্স করা 15 বছরের বৈভব সূর্যবংশীকে না-খেলানোর যে সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ এমনকি ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অভিজ্ঞ বোলার স্কোয়াডে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাদ দিয়ে দল তৈরির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷