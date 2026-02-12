রাজধানীতে আজ প্রতিপক্ষ 'দুর্বল' নামিবিয়া, গত ম্যাচের বিপর্যয় ভুলে বড় জয়ের খোঁজে ভারত

রাজধানীতে আজ প্রতিপক্ষ 'দুর্বল' নামিবিয়া, গত ম্যাচের বিপর্যয় ভুলে বড় জয়ের খোঁজে ভারত
বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে ব্যাটিং বিপর্যয় সামলে যুক্তরাষ্ট্রকে 29 রানে হারিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : February 12, 2026 at 1:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর ম্য়াচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয় এলেও ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপ পরীক্ষার সামনে পড়েছিল ৷ একা কুম্ভে লড়াই করে সে যাত্রায় উতরে দিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব ৷ অধিনায়কের ব্যাটে 29 রানে জয় পেয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রথম ম্যাচের সেই বিপর্যয় ভুলে দ্বিতীয় ম্য়াচে আরেক দুর্বল প্রতিপক্ষ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণের প্রস্তুতি হিসেবে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বড় জয়ের খোঁজে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
সাম্প্রতিক সময়ে টি-20 ক্রিকেটে ভারতীয় দলের যা আধিপত্য বা প্রতিপত্তি, তাতে পরিষ্কার ফেভারিট তারা ৷ তবে নামিবিয়ার হারানোর কিছু নেই ৷ তাই সতর্ক হয়েই নামছে ভারতীয় দল ৷ টপ-অর্ডার ব্যাটার তিলক বর্মা যেমন প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কোনও দলকে হাল্কাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই ৷ টি-20 ছোট ফরম্য়াট ৷ এখানে যা খুশি হতে পারে ৷ আমাদের সেরা খেলাটা বের করে আনতে হবে ৷"
তবে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতীয় দলের তাল খানিকটা কেটেছে ওপেনার অভিষেক শর্মার কারণে ৷ পেটের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল বিশ্বের পয়লা নম্বর ব্যাটারকে ৷ ম্য়াচের আগেরদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তাঁকে ছাড়াই যে ভারতীয় দল আজ নামছে, সেটা ধরে নেওয়াই যায় ৷ পরিবর্তে ইনিংসের গোড়াপত্তনে ছন্দে থাকা ঈশান কিষাণের সঙ্গী হবেন ফর্ম হাতড়ে বেড়ানো সঞ্জু স্য়ামসন ৷ ফর্মে ফেরার সবচেয়ে ভালো সুযোগ তাঁর সামনে ৷ প্রথম ম্য়াচে না-খেললেও পাক ম্যাচের আগে বোলিং বিভাগে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরার ৷ যদিও ম্য়াচের আগে তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিলক ৷
অন্যদিকে পিছিয়ে থাকা নামিবিয়া অনেকটা নির্ভরশীল তাঁদের অধিনায়ক অলরাউন্ডার গারহার্ড এরাসমাসের উপর ৷ প্রথম ম্য়াচে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপ শুরু করা আফ্রিকার দেশটি জয়ের খোঁজে থাকলেও টিম ইন্ডিয়া তাদের সামনে পর্বত সমান হার্ডলের মতো ৷ ভালো পারফর্ম ছুড়ে দিতে জেজে স্মিটের দিকেও তাকিয়ে তারা ৷
- বিশ্বকাপে মুখোমুখি পরিসংখ্যান: এর আগে টি-20 বিশ্বকাপের মঞ্চে একবারই মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ 2021 সংস্করণে সেই ম্য়াচে নামিবিয়াকে নয় উইকেটে হারিয়েছিল ভারতীয় দলকে ৷
- কখন শুরু ম্য়াচ: নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ভারত বনাম নামিবিয়া ম্যাচ শুরু সন্ধে 7টায় ৷ টস হবে সন্ধে সাড়ে 6টায় ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্যাচ: ভারত বনাম নামিবিয়া ম্যাচের লাইভ সম্প্রচার টেলিভিশনে দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ম্য়াচে লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন জিওহটস্টারে ৷
- ভারতীয় দলের সম্ভাব্য একাদশ: ঈশান (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু, তিলক, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), শিবম, রিঙ্কু, হার্দিক, অক্ষর, আর্শদীপ, বরুণ, বুমরা ৷