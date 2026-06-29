গ্রুপ পর্বেই বিদায় ভারতের, কুড়ি-বিশের খেতাব অধরা 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের

গ্রুপ পর্বেই বিদায় ভারতের, কুড়ি-বিশের খেতাব অধরা 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের
জলে গেল অধিনায়িকা হরমনপ্রীতের 27 বলে 56 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷ অস্ট্রেলিয়ার কাছে গ্রুপের শেষ ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ভারতের ৷
Published : June 29, 2026 at 12:37 AM IST
লন্ডন, 28 জুন: মাসসাতেক আগে দেশের মাটিতে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ ৷ খুব স্বাভাবিকভাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপেও পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল আসমুদ্র-হিমাচল ৷ কিন্তু কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে দেশবাসীর প্রত্যাশায় সিলমোহর দিতে ব্যর্থ ভারতের মহিল ক্রিকেট দল ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ছয় উইকেটে হেরে টি-20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বাড়ল সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বিশ্বজয়ের প্রতীক্ষা ৷
এলিস পেরি ও অ্যাশলে গার্ডনারের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লর্ডসে এদিন এক ওভার বাকি থাকতেই 171 রান তাড়া করে ম্যাচ জিতল অজিরা ৷ সেইসঙ্গে সবক'টি ম্যাচ জিতে সেমিতে পা রাখল প্রতিযোগিতার ছ'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ দিনের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ'কে দঃ আফ্রিকা হারিয়ে দেওয়ায় অজিদের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া গতি ছিল না হরমনপ্রীত-মন্ধনাদের ৷ সেই লক্ষ্যে দলে একটি পরিবর্তন নিয়ে টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় দল ৷ নন্দনী শর্মার পরিবর্তে একাদশে আসেন ক্রান্তি গৌড় ৷
ওপেনিং জুটি 66 রান তুললেও দুই ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মার মন্থর ব্যাটিং ভোগায় ভারতকে ৷ 26 বলে 34 করে আউট হন 50 ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়িকা শেফালি ৷ স্মৃতির 38 রান আসে 37 বলে ৷ সতীর্থ জেমিমা রড্রিগেজের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে ফেরেন তিনি ৷ তৃতীয় উইকেটে জেমিমা'র সঙ্গে অধিনায়িকা হরমনপ্রীতের 64 রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে ভারত ৷ 19 ওভার শেষে জেমিমা 28 বলে 34 রান করে রিটায়ার্ড আউট হন ৷ তবে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দলের রান 170-এ পৌঁছতে সাহায্য করেন হরমন ৷ শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে তাঁর 27 বলে 56 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ এক রানে অপরাজিত থাকেন রিচা ঘোষ ৷ এক বলে চার রানে নটআউট থাকেন অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা ৷
Australia end India's #T20WorldCup hopes with a brilliant chase at Lord's 💪— ICC (@ICC) June 28, 2026
📝: https://t.co/e07BKXcz3s pic.twitter.com/Hyds4GU0l0
20 ওভারে চার উইকেটে 170 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ জোড়া উইকেট নেন অজি অধিনায়িকা সোফি মোলিনেক্স ৷ জবাবে 9.1 ওভারে 68 রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় অজিরাও ৷ কিন্তু চতুর্থ উইকেটে এলিস পেরি ও অ্যাশলে গার্ডনারের 100 রানের জুটিতে ম্যাচ বের করে নিয়ে যায় ছ'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ আটটি চারের সাহায্যে 38 বলে 56 রান করেন পেরি ৷ ম্যাচের সেরা তিনি ৷ গার্ডনার অপরাজিত থাকেন 29 বলে 53 রান করে ৷ মারেন তিনটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛— ICC (@ICC) June 28, 2026
We have our four Women’s #T20WorldCup 2026 semi-finalists 🤩 pic.twitter.com/oKG2a5H4jM
এক ওভার বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 172 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচে 10 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে ছিটকে যায় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ৷ অন্য সেমিফাইনালে গ্রুপ-বি'র টপার ইংল্যান্ড খেলবে গ্রুপ-এ'র রানার্স দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৷