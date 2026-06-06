তৃতীয়বার এশিয়া সেরা দেশের অনূর্ধ্ব-18 হকি দল, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদির

তৃতীয়বার এশিয়া সেরা দেশের অনূর্ধ্ব-18 হকি দল, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদির
আয়োজক জাপানকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের জন্য অনূর্ধ্ব-18 এশিয়া সেরা হল ভারতের হকি দল ৷
Published : June 6, 2026 at 8:00 PM IST
কাকামিগাহারা (জাপান), 6 জুন: ভারতীয় খেলাধুলোর জন্য বিশেষ হয়ে রইল শনিবার দিনটা ৷ নরওয়ে চেজ টুর্নামেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর খেতাব জয়ের দিনে এশিয়া কাপ হকিতে সোনা এল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-18 দলের ঝুলিতে ৷ জাপানের কাকামিগাহারায় আয়োজক দেশকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের জন্য মহাদেশের সেরা হল ভারতের যুব দল ৷ ফাইনালে জাপানকে 4-1 গোলে হারিয়ে দিল 'মেন ইন ব্লু' ৷
ভারতের জয়ে এদিন মুখ্য় ভূমিকা নেন আশিস তানি পুর্তি ৷ হ্য়াটট্রিক আসে তাঁর স্টিক থেকে ৷ আরেকটি গোল করেন অধিনায়ক কেতন কুশওয়াহা ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে থ্রিলার সেমিফাইনালে 5-3 গোলে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল ভারতীয় দল ৷ আর ফাইনাল জিতে পাকিস্তানকে ছাপিয়েই সর্বাধিকবার এশিয়া সেরা হওয়ার নজির গড়ল তারা ৷
এদিন ম্য়াচ শুরু 90 সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় ভারতীয় দল ৷ যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি আশিস পুর্তি ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দু'টি গোল তুলে নিয়ে 3-0 ব্য়বধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে তারা ৷ 28 মিনিটে আশিস পুর্তি নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলটিও পেনাল্টি কর্নার থেকে করেন ৷ 30 মিনিটে কুশওয়াহা অবশ্য ফিল্ড গোল করেন ৷ প্রহ্লাদ রাজভরের বাড়ানো বল ধরে 3-0 করেন ভারত অধিনায়ক ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলের সোনা জয় নিশ্চিত করে দেন আশিস পুর্তি ৷ 34 মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন তিনি ৷
চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে ব্যবধান কমায় জাপান ৷ নুমাদা গাকু পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে 4-1 করেন ৷ এরপর স্কোরবোর্ডে আর কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ তৃতীয়বার মহাদেশ সেরা হওয়ার জন্য অনূর্ধ্ব-18 দলের প্রত্য়েক প্লেয়ারের জন্য তিন লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া ৷ সোনাজয়ী দলের প্রত্য়ের সাপোর্ট-স্টাফ পাবেন দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ৷
A splendid accomplishment by our young hockey players!— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2026
Congratulations to the Indian Men’s U18 Hockey Team on winning the Men’s U18 Asia Cup 2026. The team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. This… pic.twitter.com/w5xIVAvN13
কেতন কুশওয়াহা অ্য়ান্ড কোম্পানিকে সোনা জয়ের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি এক্সে লেখেন, "আমাদের তরুণ হকি প্লেয়াররা এক অসাধারণ কার্যসিদ্ধি করেছে ৷ অনূর্ধ্ব-18 পুরুষ দলকে এশিয়া সেরা হওয়ার জন্য অনেক অভিনন্দন ৷ টুর্নামেন্ট জুড়ে ব্যতিক্রমী স্কিল ও টিমওয়ার্কের নমুনা রেখেছে ভারতীয় দল ৷ ফাইনালে স্মরণীয় জয় তুলে নিয়েছে তারা ৷ এই জয় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হকি নিয়ে আগ্রহ বাড়াবে ৷ ভবিষ্যতের জন্য এই দলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল ৷"