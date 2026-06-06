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তৃতীয়বার এশিয়া সেরা দেশের অনূর্ধ্ব-18 হকি দল, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদির

আয়োজক জাপানকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের জন্য অনূর্ধ্ব-18 এশিয়া সেরা হল ভারতের হকি দল ৷

INDIA WIN GOLD IN ASIA CUP
খেতাবজয়ী হকি দল (HOCKEY INDIA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 8:00 PM IST

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কাকামিগাহারা (জাপান), 6 জুন: ভারতীয় খেলাধুলোর জন্য বিশেষ হয়ে রইল শনিবার দিনটা ৷ নরওয়ে চেজ টুর্নামেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর খেতাব জয়ের দিনে এশিয়া কাপ হকিতে সোনা এল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-18 দলের ঝুলিতে ৷ জাপানের কাকামিগাহারায় আয়োজক দেশকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের জন্য মহাদেশের সেরা হল ভারতের যুব দল ৷ ফাইনালে জাপানকে 4-1 গোলে হারিয়ে দিল 'মেন ইন ব্লু' ৷

ভারতের জয়ে এদিন মুখ্য় ভূমিকা নেন আশিস তানি পুর্তি ৷ হ্য়াটট্রিক আসে তাঁর স্টিক থেকে ৷ আরেকটি গোল করেন অধিনায়ক কেতন কুশওয়াহা ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে থ্রিলার সেমিফাইনালে 5-3 গোলে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল ভারতীয় দল ৷ আর ফাইনাল জিতে পাকিস্তানকে ছাপিয়েই সর্বাধিকবার এশিয়া সেরা হওয়ার নজির গড়ল তারা ৷

এদিন ম্য়াচ শুরু 90 সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় ভারতীয় দল ৷ যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি আশিস পুর্তি ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দু'টি গোল তুলে নিয়ে 3-0 ব্য়বধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে তারা ৷ 28 মিনিটে আশিস পুর্তি নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলটিও পেনাল্টি কর্নার থেকে করেন ৷ 30 মিনিটে কুশওয়াহা অবশ্য ফিল্ড গোল করেন ৷ প্রহ্লাদ রাজভরের বাড়ানো বল ধরে 3-0 করেন ভারত অধিনায়ক ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলের সোনা জয় নিশ্চিত করে দেন আশিস পুর্তি ৷ 34 মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন তিনি ৷

চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে ব্যবধান কমায় জাপান ৷ নুমাদা গাকু পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে 4-1 করেন ৷ এরপর স্কোরবোর্ডে আর কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ তৃতীয়বার মহাদেশ সেরা হওয়ার জন্য অনূর্ধ্ব-18 দলের প্রত্য়েক প্লেয়ারের জন্য তিন লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া ৷ সোনাজয়ী দলের প্রত্য়ের সাপোর্ট-স্টাফ পাবেন দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার ৷

কেতন কুশওয়াহা অ্য়ান্ড কোম্পানিকে সোনা জয়ের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি এক্সে লেখেন, "আমাদের তরুণ হকি প্লেয়াররা এক অসাধারণ কার্যসিদ্ধি করেছে ৷ অনূর্ধ্ব-18 পুরুষ দলকে এশিয়া সেরা হওয়ার জন্য অনেক অভিনন্দন ৷ টুর্নামেন্ট জুড়ে ব্যতিক্রমী স্কিল ও টিমওয়ার্কের নমুনা রেখেছে ভারতীয় দল ৷ ফাইনালে স্মরণীয় জয় তুলে নিয়েছে তারা ৷ এই জয় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হকি নিয়ে আগ্রহ বাড়াবে ৷ ভবিষ্যতের জন্য এই দলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল ৷"

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INDIA WIN GOLD IN ASIA CUP
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