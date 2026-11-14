কুলদীপের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে ব্রার

কুলদীপের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে ব্রার
পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় স্কোয়াডে দ্বিতীয়বারের জন্য ডাক পেলেন ব্রার ৷ এর আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ডাক পেলেও আত্মপ্রকাশ হয়নি তাঁর ৷
Published : November 14, 2026 at 11:26 AM IST
মুম্বই, 14 নভেম্বর: আগামী 19 নভেম্বর নিউজিল্য়ান্ড সফরে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অভিযান শুরু ভারতের ৷ সে কারণে ইতিমধ্যেই ওডিআই শিবির ছেড়ে প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছেন শুভমন গিল, কেএল রাহুলরা ৷ আর সিরিজ শুরুর আগে শনিবার শেষ মুহূর্তে টেস্ট স্কোয়াডে একটি বদল আনল টিম ইন্ডিয়া ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে 16 সদস্যের টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্তি ঘটল জোরে বোলার গুর্নুর ব্রারের ৷ স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলা হল কুলদীপ যাদবকে ৷
পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় স্কোয়াডে দ্বিতীয়বারের জন্য ডাক পেলেন ব্রার ৷ এর আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে একমাত্র টেস্টের স্কোয়াডে ডাক পেলেও আত্মপ্রকাশ হয়নি তাঁর ৷ সে যাইহোক, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি ওডিআই সিরিজে ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার হিসেবে ফের টেস্ট দলে ব্রার জায়গা পেলেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে সিরিজের প্রথম তিন ম্য়াচে উপেক্ষিত কুলদীপ প্রত্যাবর্তনে চতুর্থ ওডিআই ম্য়াচে আট ওভারে খরচ করেছেন 73 রান ৷ তারপরই টেস্ট স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলা হল তাঁকে ৷ তবে চতুর্থ ওডিআই ম্য়াচে দেদার রান খরচ টেস্ট স্কোয়াড থেকে চায়নাম্যানকে ছেঁটে ফেলার জুতসই কারণ হতে পারে না ৷
ভারতীয় দলের হয়ে 19টি টেস্ট ম্য়াচে 80 উইকেট নেওয়া কুলদীপকে ছেঁটে ফেলার স্পষ্ট কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি বিসিসিআইয়ের তরফে ৷ তবে জাতীয় দল ছেড়ে যে চায়নাম্যান বোলার ঘরোয়া ক্রিকেটে যোগ দেবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে বোর্ডের তরফে জারি করা বিবৃতিতে ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজের জন্য নির্বাচক কমিটি গুর্নুর ব্রারকে ভারতীয় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ যা ওয়েলিংটনে শুরু হচ্ছে আগামী 19 নভেম্বর ৷ কুলদীপ যাদবকে টেস্ট স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার জন্য ৷ গুর্নুর আপাতত টেস্ট স্কোয়াডের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং পঞ্চম ওডিআইয়ের জন্য তাঁকে পাওয়া যাবে না ৷"
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
এখনও পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট না-খেললেও নীল জার্সিতে 13টি ওডিআই খেলা হয়ে গিয়েছে ব্রারের ৷ ওডিআইয়ে পঞ্জাব ক্রিকেটারের উইকেট সংখ্যা 23 ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 22 ম্য়াচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 71টি শিকার ৷ চলতি ওডিআই সিরিজে ভারতীয় বোলার হিসেবে তিন ম্য়াচে সর্বাধিক ন'টি উইকেট নিয়েছেন এই ল্যাঙ্কি পেসার ৷ যার মধ্যে ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় ম্য়াচে 30 রানে চার উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ৷ এদিকে ওয়েলিংটনে টেস্ট স্কোয়াডে সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তারকা স্টাম্পার-ব্য়াটার ঋষভ পন্ত ৷
বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের তরফে সবুজ সংকেত পেয়ে পন্ত যে নিউজিল্যান্ড উড়ে যাচ্ছেন, সে খবর আগেই জানা গিয়েছিল ৷ শনিবার তাতেই সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে নিউজিল্য়ান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে তিনটি চারদিনের প্রস্তুতি ম্য়াচে অংশগ্রহণের কথা থাকলেও ইরানি কাপে চোট পেয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল তারকা উইকেটরক্ষককে ৷
- ভারতের পরিবর্তিত টেস্ট স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), জয়সওয়াল, রাহুল (সহ-অধিনায়ক), পারিক্কল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কম্বোজ, বুমরা, কৃষ্ণা, আকাশদীপ, সুদর্শন, নীতীশ, সুন্দর, সিরাজ ও ব্রার ৷