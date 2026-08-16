দ্বিতীয়দিন নায়ক বৃষ্টি, শ্রীলঙ্কার কামব্যাক সত্ত্বেও গলে রানের পাহাড়ে ভারত

দ্বিতীয়দিন নায়ক বৃষ্টি, শ্রীলঙ্কার কামব্যাক সত্ত্বেও গলে রানের পাহাড়ে ভারত
নয় উইকেটে 460 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করল ভারত ৷ বৃষ্টির কারণে সারাদিনে বল গড়াল মাত্র 43 ওভার ৷
Published : August 16, 2026 at 7:07 PM IST
গল (শ্রীলঙ্কা), 16 অগস্ট: বৃষ্টির কারণে প্রথমদিন খেলা হয়েছিল 73 ওভার ৷ গলে ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের দ্বিতীয়দিন ইন্দ্রদেবের 'কৃপা'য় আরও বেশি সময় সাজঘরে কাটাতে হল দু'দলের ক্রিকেটারদের ৷ নির্ধারিত সময়ের প্রায় চার ঘণ্টা বাদে শুরু হল ম্য়াচ ৷ সবমিলিয়ে দ্বিতীয়দিন দেড়খানা সেশনে বল গড়াল সর্বসাকুল্যে 43 ওভার ৷ স্পিনারদের দৌলতে আয়োজকরা ম্য়াচে ফিরল বটে, তা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংস রানের পাহাড়ে ৷
সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয়দিনে ভারত সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে যোগ করল 172 রান ৷ অর্থাৎ, নয় উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয়দিনের শেষ ভারতের ঝুলিতে 460 রান ৷ ক্রিজে 12 রানে অপরাজিত কুলদীপ যাদব ৷ এক রানে ব্য়াটিং করছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ বিরাট কোনও অঘটন না-ঘটলে তৃতীয়দিনের শুরুতেই হয়তো যবনিকা পড়বে ভারতের প্রথম ইনিংসের ৷
বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয়দিন ভারত খেলা শুরু করে দুই উইকেটে 288 রান নিয়ে ৷ গতকাল 27 রানে অপরাজিত ঋষভ পন্ত 39 রানে দিনের প্রথম শিকার হন অফস্পিনার কেশারা নুয়ান্থা'র ৷ 131 রানে দেবদূত পারিক্কল অবশ্য দেড়শত রান পূর্ণ করেন ৷ তবে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানকে দ্বিশতরানে কনভার্ট করতে ব্যর্থ হন কর্ণাটক ব্য়াটার ৷ 167 রানে বাঁ-হাতি স্পিনার প্রবথ জয়সূর্য'র শিকার হন তিনি ৷ তাঁর 230 বলের ইনিংস সাজানো 15টি চার ও একটি ছ'য়ে ৷ পারিক্কলের আগে অবশ্য ফেরেন কেএল রাহুল ৷ প্রথমদিন 77 রানে আহত ও অবসৃত হয়ে সাজঘরে ফেরা ভারতের ওপেনিং ব্য়াটার এদিন মাত্র পাঁচ রান যোগ করে নুয়ান্থা'র স্পিনে শর্ট লেগে ধরা পড়েন ৷
That will be Stumps on Day 2 in Galle!— BCCI (@BCCI) August 16, 2026
A strong batting display from #TeamIndia as they reach 460/9 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/pKakUsHrpB
এরপর একবার জীবন পেয়ে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ধ্রুব জুরেল ৷ তাঁর ব্য়াটেই চারশোর গণ্ডি পার করে ভারতীয় দল ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি পেরিয়ে ইনিংস লম্বা করতে পারেননি জুরেল ৷ চারটি চার ও একটি ছয় মেরে 51 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ রবীন্দ্র জাদেজাকে 13 রানে ফেরান নুয়ান্থা ৷ 24 রানে মানব সুতার শিকার হন জয়সূর্যর ৷ সবমিলিয়ে শ্রীলঙ্কার দুই স্পিনারের দাপটে মনে হচ্ছিল দ্বিতীয়দিনই গুটিয়ে যাবে ভারতের প্রথম ইনিংস ৷ কিন্তু 116 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 460 রান তুলে দিনের খেলা শেষ করে ভারত ৷
ভারতীয় ব্য়াটারদের ছাপিয়ে গলে দ্বিতীয়দিন উজ্জ্বল দুই সিংহলি স্পিনার ৷ নুয়ান্থা নিলেন তিন উইকেট ৷ দিনের শেষে চার উইকেট জয়সূর্যর ঝুলিতে ৷ প্রথম ইনিংসে ভারত আর যত রানই যোগ করুক না কেন, বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগোতে দায়িত্ব নিতে হবে দলের বোলারদেরই ৷ নিজেদের ভূমিকা ভারতীয় বোলাররা কতোটা যথাযথ পালন করেন, সেটাই দেখার ৷ তবে সবার আগে জরুরি চলতি টেস্টের বাকি পর্ব ঝঞ্ঝাটহীনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া ৷