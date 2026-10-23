বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা আনলেন হ্য়ানি-সন্দীপরা, প্যারা-এশিয়াডে একশো পদকের গণ্ডি পার ভারতের

বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা আনলেন হ্য়ানি-সন্দীপরা, প্যারা-এশিয়াডে একশো পদকের গণ্ডি পার ভারতের
পুরুষদের 400 মিটার T64 ইভেন্টে সন্দীপ কুমারের সোনায় শততম পদকের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলে ভারত ৷
Published : October 23, 2026 at 11:58 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 23 অক্টোবর: 21টি সোনা-সহ 88টি পদক জিতে গেমসের চতুর্থদিন শেষ করেছিল ভারত ৷ ফলত গেমসের পঞ্চমদিন একশো পদকের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা ৷ শুক্রবার অর্থাৎ, এশিয়ান প্যারা-গেমসের পঞ্চমদিন প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে একশো পদকের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলল ভারত ৷ পঞ্চমদিন এখনও পর্যন্ত ছ'টি সোনা এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ এর মধ্যে পুরুষদের 400 মিটার T64 ইভেন্টে সন্দীপ কুমারের সোনা জয়ের সঙ্গে গেমসের শততম পদক জিতে নেয় ভারত ৷
বিশ্বরেকর্ড গড়ে এদিন পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন সন্দীপ ৷ 400 মিটার দৌড়তে এদিন 52.28 সেকেন্ড সময় নেন এবারই গেমসে আত্মপ্রকাশ করা স্প্রিন্টার ৷ একই ইভেন্টে রুপো জিতে নেন সৌদি আরবের নূর আলসানা ৷ ব্রোঞ্জ এল ভারতেরই আরেক অ্যাথলিট অজয় কুমারের ঝুলিতে ৷ তবে কেবল সন্দীপ নন, এদিন সোনা জয়ের পথে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভারতের আরেক অ্যাথলিট হ্য়ানে ৷ পুরুষদের জ্য়াভলিন থ্রোয়ের F37/38 ইভেন্টে 60.49 মিটার ছুড়ে বিশ্বরেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন হ্যানে ৷
পঞ্চমদিন ভারতের প্রথম সোনাটি আসে রিকার্ভ তিরন্দাজি থেকে ৷ 2024 প্যারালিম্পিক্সে সোনাজয়ী হরবিন্দর সিং ও সন্দীপ বিজয় ফাইনালে চিনের প্রতিপক্ষকে 5-1 ব্যবধানে হারিয়ে রিকার্ভ ডাবলস খেতাব জিতে নেন ৷ এরপর ব্যাডমিন্টনে ভারতকে দিনের দ্বিতীয় সোনা এনে দেন নীতেশ কুমার ৷ অল-ইন্ডিয়া ফাইনালে প্রমোদ ভগতকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে পুরুষ সিঙ্গলসের SL3 ক্য়াটেগরিতে সোনা জিতে নেন তিনি ৷ দিনের তৃতীয় সোনাটিও আসে ব্যাডমিন্টন থেকে ৷ SL4 ক্য়াটেগরিতে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন নবীন শিবকুমার ৷
THIS IS HUGE RESULT, FOLKS! 🤩🥹 SANDEEP IS AN ASIAN PARA GAMES CHAMPION WITH A WORLD RECORD! 🤯🥇 AJAY KUMAR ALSO CLINCHES BRONZE WITH A NEW GAMES RECORD! 🥉 AND INDIA HAS OFFICIALLY REACHED THE 100-MEDAL MARK!!!! 💯 WHAT A DAY FOR INDIAN PARA-SPORTS! 🇮🇳 LET’S GOOOOO, INDIAAAAA! 🔥🔥🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
বিশ্বরেকর্ড তৈরি হল শুটিংয়েও ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেলের স্ট্যান্ডিং SH1 বিভাগে আগেই সোনা জিতে নেওয়া মোনা আগরওয়াল এদিন জিতলেন গেমসের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক ৷ মহিলাদের 50 মিটার থ্রি-পজিশন SH1 বিভাগে 357.5 পয়েন্ট স্কোর করে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি ৷ একই ইভেন্টে ছিলেন 10মিটার এয়ার রাইফেলে রুপোজয়ী অবনী লেখারা ৷ কিন্তু ফাইনালে চতুর্থস্থানে শেষ করে পদক হাতছাড়া হল তাঁর ৷
সবমিলিয়ে 27টি সোনা-সহ এই মুহূর্তে 103টি পদক ঝোলায় নিয়ে চারে রয়েছে ভারত ৷ 170টি সোনা-সহ সাড়ে তিনশোরও বেশি পদক নিয়ে শীর্ষে চিন ৷ 2023 হ্যাংঝৌ গেমসে 29টি সোনা-সহ মোট 111টি পদক এসেছিল ভারতের ঘরে ৷