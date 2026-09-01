বিশাল-ঝিঙ্গান'কে বাইরে রেখে ব্রাজিল-সহ তিন প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা খালিদের

বিশাল-ঝিঙ্গান'কে বাইরে রেখে ব্রাজিল-সহ তিন প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা খালিদের
খালিদ জামিল ঘোষিত 26 সদস্যের দলে জায়গা করে নিলেন মোহনবাগানের পাঁচ ও ইস্টবেঙ্গলের চার ফুটবলার ৷
Published : September 1, 2026 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: সদ্য শেষ হওয়া ডুরান্ড কাপ ফাইনালে চার গোল হজম করতে হলেও তার আগে পর্যন্ত মোহনবাগানের তেকাঠির নীচে দুর্ভেদ্য ছিলেন তিনি ৷ ফলত দল চ্য়াম্পিয়ন হতে না-পারলেও টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার এসেছে তাঁর ঝুলিতেই ৷ অথচ সেই বিশাল কাইথ'কে বাইরে রেখেই ব্রাজিল-সহ আসন্ন তিন আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলির জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল ৷ 26 সদস্যের দলে জায়গা করে নিলেন মোহনবাগানের পাঁচ ও ইস্টবেঙ্গলের চার ফুটবলার ৷
আগামীতে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নামার আগে নিজেদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আসন্ন তিন-তিনটি ফ্রেন্ডলি খালিদ জামিলের দলের জন্য সম্পদ হতে পারে ৷ ব্রাজিল, উরুগুয়ের পাশাপাশি পানামাও 2026 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশ ৷ ফলাফল যাইহোক, তিন বিশ্বকাপ খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে খালিদ তাঁর দলের শক্তি-দুর্বলতা যে ঝালিয়ে নিতে পারবেন; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ পাশাপাশি ব্রাজিল ম্য়াচে অংশগ্রহণের জন্য ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের পথেও হেঁটেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ সুতরাং, তিন আন্তর্জাতিক ম্য়াচে খালিদ যে তাঁর সেরা দল নামাবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু 26 জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে বিশাল কাইথের না-থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ দলে সন্দেশ ঝিঙ্গান, জিকসন সিং, লিস্টন কোলাসো'দেরও রাখেননি খালিদ ৷
পরিবর্তে গোলরক্ষক হিসেবে প্রাথমিক দলে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং, প্রভসুখন সিং গিলের সঙ্গে সুযোগ পেয়েছেন সোম কুমার ৷ জাতীয় দলে প্রথম ডাক পেলেন সোম ৷ গিল ছাড়া সদ্য ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন এবং আইএসএলের ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল থেকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি, জয় গুপ্তা এবং স্ট্রাইকার এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ মোহনবাগান থেকে জায়গা পেয়েছেন ডিফেন্ডার অভিষেক সিং টেকচাম ৷ এছাড়া সবুজ-মেরুন থেকে জায়গা পেয়েছেন মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, সাহাল আব্দুল সামাদ এবং ফরোয়ার্ড মনবীর সিং ৷
আন্তর্জাতিক ফিফা উইন্ডোয় আগামী 26 সেপ্টেম্বর পানামা'র বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচটি খেলবে ভারত ৷ যে ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ৷ তার আগে 14 সেপ্টেম্বর থেকে গার্ডেন সিটিতেই শুরু হবে ভারতীয় দলের ক্যাম্প ৷ এরপর দুই বিশ্বজয়ী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে আগামী 28 সেপ্টেম্বর কলকাতায় পা রাখবে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ সিটি অব জয়ে আগামী 3 অক্টোবরে ভারতের মুখোমুখি সেলেকাও'রা ৷ তিনদিনের মাথায় অর্থাৎ, 6 অক্টোবর ভারতীয় দল মুখোমুখি দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন উরুগুয়ের ৷ তিনটি ফ্রেন্ডলি ম্য়াচের জন্য স্কোয়াডে চার রিজার্ভ ফুটবলারের নামও ঘোষণা করেছেন খালিদ জামিল ৷ এরা হলেন- গোলরক্ষক ঋত্বিক তিওয়ারি, ডিফেন্ডার চিংলেনসানা সিং, রোশন সিং নাওরেম এবং মিডফিল্ডার সুরেশ ওয়াংজম ৷
India’s squad for the September-October FIFA Men’s International Match Window. 🐯— Indian Football (@IndianFootball) August 31, 2026
The #BlueTigers’ training camp will begin on September 14 in Bengaluru.
September 26: 🇮🇳 vs 🇵🇦
October 3: 🇮🇳 vs 🇧🇷
October 6: 🇮🇳 vs 🇺🇾
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বিশ্বকাপ খেলিয়ে তিন দেশের বিরুদ্ধে ভারতের ফ্রেন্ডলি ম্য়াচ নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "বড় দলের বিরুদ্ধে খেলাটা অবশ্যই ভালো ৷ এতে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং নিজেদের মান যাচাই করার সুযোগ মিলবে ৷" মহারাজের সংযোজন, "বছরে দু-একটি ম্যাচ খেললেই হবে না ৷ ভারতীয় ফুটবলারদের সারা বছর ধরেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দিতে হবে ৷"
একনজরে ভারতের 26 সদস্যের স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: আলবিনো গোমস, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, প্রভসুখন সিং গিল, সোম কুমার
- ডিফেন্ডার: অভিষেক সিং টেকচাম, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিজয় ভার্গিস, ভালপুইয়া, জয় গুপ্তা, প্রামবীর সিং, রিকি মেইতেই হাওবাম
- মিডফিল্ডার: অনিরুদ্ধ থাপা, আশিক কুরুনিয়ান, ফারুখ চৌধুরী, লালেংমাওইয়া রালতে (আপুইয়া), ম্যাকার্টন নিকসন, মহম্মদ সানান, রিকি শ্যাবং, সাহাল আব্দুল সামাদ
- ফরোয়ার্ড: এডমুন্ড লালরিনডিকা, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং, রহিম আলি, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।