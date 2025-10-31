ETV Bharat / sports

মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভাষা নেই, ফাইনালে সেরাটা দেব ; অজি বধ শেষে অকপট ভারত অধিনায়ক

জয়ের উচ্ছাসের পরিবর্তে চোখের জলে ভেসেছেন ওরা ৷ অধিনায়কের গলায় রদ্রিগেজের প্রশংসা ৷ অস্ট্রেলিয়াও স্বীকার করল, "ভারত সত্যিই ভালো খেলেছে ৷ আমরা হেরেছি ৷"

India beat Australia in icc womens world cup
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সতীর্থদের আলিঙ্গন ভারত অধিনায়কের (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 7:21 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নভি মুম্বই, 31 অক্টোবর: অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পর ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ৷ তিনি বলেছেন, "খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই ফাইনাল ম্যাচের দিকে নজর রেখেছে এবং প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সবাই তাদের সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর ।"

বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে রেকর্ড 339 রান তাড়া করার সময় জেমিমা রদ্রিগেজ তাঁর জীবনের সেরা ইনিংস খেলেন ৷ অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতকে জয় এনে দেন ।

ম্যাচ শেষে অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেন, "খুব গর্বিত । নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা আমার কাছে নেই । দারুণ লাগছে, এবার আমরা সেই সীমা অতিক্রম করেছি যার জন্য আমরা এত বছর ধরে কাজ করে আসছি ৷ আরও একটি খেলা বাকি । আজ, আমরা সবাই ভালো খেলেছি, ফলাফল নিয়ে খুশি । তবে আমরা ইতিমধ্যেই পরবর্তী খেলা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছি ৷ যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে আমরা কতটা মনোযোগী এবং বিশ্বকাপ জিততে কতটা আগ্রহী । ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলা বিশেষ ৷ আমরা আমাদের সমর্থক এবং পরিবারকে সেরাটা ফিরিয়ে দিতে চাই । আরও একটি খেলা বাকি আছে এবং আমরা আমাদের সেরাটা দেব ।"

এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 339 রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রদ্রিগেজের 134 বলে অপরাজিত 127 রানের ইনিংসটি দুর্দান্ত ৷ অন্যদিকে, হরমনপ্রীত 88 বলে অনবদ্য 89 রান করেন ।

ভারতীয় অধিনায়ক চাপের মধ্যেও ধৈর্য এবং সংযম দেখানোর জন্য রদ্রিগেজের প্রশংসা করেন । তিনি বলেন,"রদ্রিগেজ এমন একজন যে সবসময় দলের জন্য ভালো করতে চায় । সর্বদা খুব গণনাপ্রবণ এবং দায়িত্ব নিতে চায় । আমাদের সর্বদা তার উপর আস্থা থাকে । মাঠে আমাদের দু'জনেরই সময় ভালো কেটেছে । যখনই আমরা ব্যাট করছিলাম, আমরা একে অপরের পরিপূরক এবং গণনা করছিলাম ৷"

প্রসঙ্গত, হরমনপ্রীত এবং রদ্রিগেজ রেকর্ড রান তাড়া করার ভিত্তি স্থাপনের জন্য 167 রানের জুটি গড়েছিলেন । রদ্রিগেজের বিষয়ে হরমনপ্রীত আরও বলেন,"ওর সঙ্গে ব্যাটিং সত্যিই উপভোগ করেছি । ও সবসময় আমাকে বলছে যে আমরা পাঁচ রান পেয়েছি, সাত রান করেছি, দুটি বল বাকি আছে । এতে বোঝা যায় ম্যাচের প্রতিটা বলের সঙ্গে ও কতটা জড়িত ছিল । কীভাবে চিন্তা করছে তা দেখে অবাক হয়েছি । স্নায়ু ধরে রাখা এবং দলের জন্য ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওকে অনেক কৃতিত্ব ৷"

টুর্নামেন্টের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের চার রানের পরাজয়ের শিক্ষা নিয়ে হরমনপ্রীত বলেন, "দল গুরুত্বপূর্ণ ওভারগুলো আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে শিখেছে । সেদিন (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে) আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারিনি । আমরা 2-3 ওভার দেরি করে ফেলেছিলাম এবং আরও আগে ঝুঁকি নিতে পারতাম - যা আমাদের ক্ষতি করেছে । আজ, আমরা গণনামূলক হতে চেয়েছিলাম এবং 50 ওভারের আগেই খেলা শেষ করতে চেয়েছিলাম ৷”

জয়ের পর প্রধান কোচ অমল মজুমদারের সঙ্গে তার কথোপকথনের কথা বলতে গিয়ে অধিনায়ক বলেন, “আমরা কথা বলেছি যে কীভাবে সমস্ত কঠোর পরিশ্রমের ফল হয়েছে । আমরা দু'জনেই এই দলকে নিয়ে গর্বিত । আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনও খেলোয়াড় যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ জিততে পারে । আমরা ভুল করেছি, কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে শিখতে থাকি ।"

ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক যা বললেন

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি স্বীকার করেছেন যে তার দল ভারতের কাছে পুরোপুরি পরাজিত হয়েছিল । ম্যাচ শেষে হিলি বলেন, "শেষ পর্যন্ত ভালো প্রতিযোগিতা । হয়ত সেই বিষয়টা ভেবে আমরা নিজেদের সঙ্গে একটু এমনটা করেছি - সম্ভবত এই প্রথমবার আমি এমনটা অনুভব করেছি ৷ আমরা ব্যাট হাতে ভালো শেষ করতে পারিনি, বোলিংও ভালো করতে পারিনি এবং মাঠে সুযোগ নষ্ট করেছি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমরা হেরে গিয়েছিলাম ৷"

তাদের মোট 338 রানের কথা বলতে গিয়ে হিলি বলেন, "অস্ট্রেলিয়া মনে করে যে তারা খেলার মাঝামাঝি সময়েও খেলার মধ্যে রয়েছে । আমরা ভেবেছিলাম আমরা কাজ অর্ধেক করে ফেলেছি । কিছু রান বাকি রেখেছিলাম । যদি আমরা বল হাতে নিয়ে সুযোগ নিতে পারতাম, তাহলে আমরা এখনও প্রতিযোগিতায় থাকতাম । ভারত সত্যিই ভালো খেলেছে, তাদের স্নায়ু ধরে রেখেছে এবং নিজেদের লাইনের ওপারে নিয়ে গিয়েছে ৷"

সতীর্থ অ্যাশলে গার্ডনারের শক্তিশালী অভিযানের প্রশংসা করে হিলি বলেন, "অ্যাশ একটি উত্তেজনাপূর্ণ টুর্নামেন্ট কাটিয়েছে । সবাই সুন্দরভাবে অবদান রেখেছে, তাই এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকা হতাশাজনক । আমরা যথেষ্ট চাপ এবং সুযোগ তৈরি করেছি কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি । এর জন্য আমারও দোষ... এত ভালো ক্রিকেট খেলার পর এখন এই আলোচনা করা কষ্টকর ।"

তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হিলি জানান যে, তিনি পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপের অংশ হবেন না । তাঁর কথায়, "আমি সেখানে থাকব না । এটাই এই পরবর্তী চক্রের সৌন্দর্য । আমাদের দলের জন্য সত্যিই উত্তেজিত — আমাদের একদিনের ক্রিকেট একটু বদলে যাবে । আমরা অনেক কিছু ঠিকঠাক করেছি, আমরা শিখব, বেড়ে উঠব এবং আরও ভালো হব ৷"

TAGGED:

HARMANPREET KAUR
IND VS AUSTRALIA
মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025
INDIA BEAT AUSTRALIA
ICC WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.