মেলবোর্নে অস্তমিত সূর্য ! অজিদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতের

মেলবোর্নে অস্তমিত সূর্য ! অজিদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতের
মুম্বই থেকে মেলবোর্ন 24 ঘণ্টারও কম ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটের ভিন্ন চিত্র ৷
By PTI
Published : October 31, 2025 at 3:42 PM IST
মেলবোর্ন, 31 অক্টোবর: চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই ভিন্ন চিত্র৷ বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বইয়ে অজিদেরে দর্পচূর্ণ করে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে 'উইমেন ইন ব্লু' আর শুক্রবার দুপুরে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-20 ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণ 'মেন ইন ব্লু'৷ কুড়ি ওভারও ব্যাট করতে পারল না গৌতম গম্ভীরের শিষ্যরা ৷ 18.4 ওভারে মাত্র 125 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের ইনিংস ৷
বিস্তারিত আসছে...