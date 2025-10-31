ETV Bharat / sports

মেলবোর্নে অস্তমিত সূর্য ! অজিদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতের

মুম্বই থেকে মেলবোর্ন 24 ঘণ্টারও কম ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটের ভিন্ন চিত্র ৷

মেলবোর্নে এক লড়াই অভিষেকের (ফাইল চিত্র, এপি)
By PTI

Published : October 31, 2025 at 3:42 PM IST

মেলবোর্ন, 31 অক্টোবর: চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই ভিন্ন চিত্র৷ বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বইয়ে অজিদেরে দর্পচূর্ণ করে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে 'উইমেন ইন ব্লু' আর শুক্রবার দুপুরে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-20 ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণ 'মেন ইন ব্লু'৷ কুড়ি ওভারও ব্যাট করতে পারল না গৌতম গম্ভীরের শিষ্যরা ৷ 18.4 ওভারে মাত্র 125 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের ইনিংস ৷

বিস্তারিত আসছে...

AUSTRALIA OPT TO BOWL AGAINST INDIA
IND VS AUS T20I

