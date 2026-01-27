যুব বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়েকে 204 রানে হারাল ভারত, রবিবার সামনে পাকিস্তান

যুব বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়েকে 204 রানে হারাল ভারত, রবিবার সামনে পাকিস্তান
বিহানের সেঞ্চুরি, বৈভব ও অভিজ্ঞানে হাফ-সেঞ্চুরিতে যুব বিশ্বকাপে সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে হেলায় হারল ভারত ৷
বুলাওয়াও, 27 জানুয়ারি: যুব বিশ্বকাপে সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে বড় ব্যবধানে হারাল আয়ুষ মাত্রের ভারত ৷ গ্রুপে টানা তিন ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে ওঠে ভারতের ছোটরা ৷ মঙ্গলবার আয়ুষ-বিহানদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জিম্বাবোয়ে ৷ রবিবার সুপার সিক্সের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের সামনে পাকিস্তান ৷
353 রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দেড়শোও করতে পারেনি জিম্বাবোয়ে ৷ 37.4 ওভারে মাত্র 148 রানে গুটিয়ে যায় তারা ৷ জিম্বাবায়োর মাত্র তিন ব্যাটার দুই অঙ্কের রানে পৌঁছন ৷ এদিন ভারতীয় বোলারদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ জিম্বাবোয়ে ব্যাটারদের ৷ বড় রান না-পেলেও বল হাতে সফল অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ৷ 4 ওভারে মাত্র 14 রান খরচ করে 3 উইকেট নেন তিনি ৷ তবে অপরাজিত থেকে শরতান করে ম্যাচের সেরা বিহান ৷
মঙ্গলবার বুলাওয়ায় টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় জিম্বাবোয়ে ৷ শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন ভারতের দুই ওপেনার অ্যারন জর্জ ও বৈভব সূর্যবংশী ৷ যদিও স্কোর বোর্ডে অর্ধশতরান যোগ করার আগেই সাজঘরে ফিরে যান জর্জ ৷ 16 বলে 23 রান করেন তিনি ৷ জর্জ ফিরলেও ব্যাট হাতে বৈভবের দাপট থাকে অব্যাহত ৷ 4টি বাউন্ডারি ও 4টি ছক্কা-সহ 30 বলে 52 রানের ইনিংস খেলে ভারতের ইনিংসে ভিত মজবুত করেন বৈভব ৷
ক্যাপ্টেন আয়ুষ মাত্রে ও বেদান্ত ত্রিবেদী বড় রান না-পেলেও বিহান মালহোত্রার অপরাজিত সেঞ্চুরিতে জিম্বাবাবোয়ের সামনে বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে ভারতের ছোটরা ৷ 107 বলে সাতটি বাউন্ডারিতে সাজানো বিহানের 109 রানের অপরাজিত ইনিংস ৷ তাঁকে সঙ্গ দেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু ৷ 62 বলে 61 রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন এই বাঙালি তরুণ ৷ ইনিংসের শেষদিকে 12 বলে 30 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রান সাড়ে তিনশোর গণ্ডি টপকাতে সাহায্য করেন কিলান প্যাটেল ৷