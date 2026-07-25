অভিষেকে উজ্জ্বল যশ, ঈশান-তিলকের ব্য়াটে জিম্বাবোয়েতে সিরিজ জিতল ভারত

অভিষেকে উজ্জ্বল যশ, ঈশান-তিলকের ব্য়াটে জিম্বাবোয়েতে সিরিজ জিতল ভারত
প্রথম দু'টি সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা ভুলে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টি-20 সিরিজ জিতলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
Published : July 25, 2026 at 8:24 PM IST
হারারে, 25 জুলাই: আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্য়ান্ডের মতো দুর্গতি যে হচ্ছে না, সেটা প্রথম ম্য়াচেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ টি-20 অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার প্রথম জয় পেয়েছিলেন জিম্বাবোয়ে সফরের প্রথম ম্য়াচে ৷ শনিবার দ্বিতীয় ম্য়াচ জিতে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজও জিতে নিলেন মুম্বইকর ৷ 90 রানে জিতে এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল ভারত ৷
টিম ইন্ডিয়ার দেওয়া 220 রানের লক্ষ্য়মাত্রা তাড়া করতে নেমে 129 রানে শেষ জিম্বাবোয়ের ইনিংস ৷ ব্য়াট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে দলের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট অভিষেক শর্মার ৷ নীল জার্সিতে আত্মপ্রকাশে জোড়া উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন পেসার যশ ঠাকুর ৷ তবে 44 বলে ঝোড়ো 81 রান করে ম্য়াচের সেরা ঈশান কিষাণ ৷
টস হেরে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করে ভারতীয় দল ৷ লম্বা হয়নি অভিষেক শর্মা (8), বৈভব সূর্যবংশী (20) এবং অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের (25) ইনিংস ৷ 95 রানে তিন উইকেট হারানো ভারতীয় দল চতুর্থ উইকেটে ঈশান কিষাণ ও তিলক বর্মার জুটিতে রানের পাহাড়ে চড়ে ৷ দু'জনে যোগ করেন 94 রান ৷ বিপক্ষ বোলারদের ব্যাপক পিটিয়ে 31 বলে হাফসেঞ্চুরি করেন ঈশান ৷ শেষ পর্যন্ত ন'টি চার ও দু'টি ছক্কায় 44 বলে 81 রানে আউট হন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷
For his swashbuckling and effective knock, Ishan Kishan bags the Player of the Match award 🏅— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d#TeamIndia | #ZIMvIND | @ishankishan51 pic.twitter.com/mFeoVem0yi
তবে 29 বলে অপরাজিত 60 রান করে ভারতকে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 219 রানে পৌঁছে দেন তিলক ৷ তাঁর ইনিংসে পাঁচটি চারের সঙ্গে ছিল তিনটি ছক্কা ৷ জবাবে ওপেনিং জুটিতে 34 রান তোলার পর নিয়মিত উইকেট হারানো শুরু করে জিম্বাবোয়ে ৷ বিপক্ষ শিবিরে প্রথম আঘাতটি হানেন অভিষেককারী যশ ঠাকুর ৷ চার ওভারে 30 রানে দুই উইকেট নেন তিনি ৷ জোড়া উইকেট প্রিন্স যাদবের ঝুলিতেও ৷ একটি করে উইকেট রবি বিষ্ণোই, শিবম দুবে ও তিলক বর্মার ৷
Game set and match ✅— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
A comprehensive and dominant 9⃣0⃣-run victory for #TeamIndia 🥳👏
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by 2⃣-0⃣ with one game to play 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
জিম্বাবোয়ের হয়ে সর্বাধিক 19 বলে 32 রান ওপেনার ব্রায়ান বেনেটের ৷ ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণের সামনে 17.5 ওভারে 129 রানে গুটিয়ে যায় আয়োজকরা ৷ 90 রানে ম্য়াচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় ভারত ৷ জিম্বাবোয়োকে হোয়াইট-ওয়াশের লক্ষ্যে রবিবার সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে নামবে শ্রেয়স অ্যান্ড কোম্পানি ৷