চিপকে নীল জার্সির ব্যাটিং-তাণ্ডব, জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে সেমির সম্ভাবনা জোরালো করল ভারত

চিপকে নীল জার্সির ব্যাটিং-তাণ্ডব, জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে সেমির সম্ভাবনা জোরালো করল ভারত
ভারতরে দেওয়া 257 রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জিম্বাবোয়ের ইনিংস শেষ হল 184 রানে ৷
জিম্বাবোয়েকে হারাল ভারত (IANS)
Published : February 26, 2026 at 10:48 PM IST
চেন্নাই, 26 ফেব্রুয়ারি: জিম্বাবোয়েকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার ৷ চেন্নাইয়ে মঙ্গলবার 'ডু অর ডাই' ম্যাচে স্কোরবোর্ডে রেকর্ড রান তুলে ম্যাচ জিতল ভারত ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের দেওয়া 257 রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জিম্বাবোয়ের ইনিংস শেষ হল 184 রানে ৷ অর্থাৎ 72 রানে জিতে শেষ চারের সম্ভাবনা জোরালো করল ভারত ৷
বিস্তারিত আসছে ...