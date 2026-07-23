পয়লা আন্তর্জাতিক হাফসেঞ্চুরিতে নজিরে বৈভব, বিশ্বজয়ের পর প্রথম জয় ভারতের

পয়লা আন্তর্জাতিক হাফসেঞ্চুরিতে নজিরে বৈভব, বিশ্বজয়ের পর প্রথম জয় ভারতের
অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয় পেলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ তিনম্যাচের সিরিজে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এগোল টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রত্যাবর্তনে সেরা ময়াঙ্ক ৷
Published : July 23, 2026 at 10:06 PM IST
হারারে, 23 জুলাই: আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে চুনকাম ৷ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া একটি ম্য়াচ বাদ দিলে ছ'ম্যাচের সবক'টিতে হার ৷ গত মার্চে তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বজয়ের পর বুধবার পর্যন্ত কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ভারতের পরিসংখ্যান ছিল এরকমই ৷ এই সময়কালে হাতছাড়া হয়েছে ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানও ৷ বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের জুতোয় পা গলানো শ্রেয়স আইয়ার অপেক্ষায় ছিলেন প্রথম জয়ের ৷ শেষমেশ জিম্বাবোয়ের মাটিতে এল কাঙ্খিত ফলাফল ৷ টি-20 অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন শ্রেয়স ৷ প্রথম টি-20'তে জিম্বাবোয়েকে সাত উইকেটে হারিয়ে তিনম্যাচের সিরিজে এগোল ভারত ৷
প্রত্যাবর্তনে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ময়াঙ্ক যাদব ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, কেরিয়ারের চতুর্থ টি-20 ম্যাচে এসে প্রথম হাফসেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ তাঁর 19 বলে 50 রানে ভর করে তিন উইকেট হারিয়ে 126 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করল ভারত ৷ তাও আবার 40 বল বাকি থাকতে ৷ কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে অর্ধশতরানের নজিরও এদিন গড়ে ফেললেন বছর পনেরোর ওপেনার ৷ 15 বছর 118 দিন বয়সে এই নজিরে নাম তুললেন ভারতীয় ওপেনার ৷ ছাপিয়ে গেলেন জিব্রাল্টারের লুইস ব্রুসের নজির ৷ 24 বলে 35 রান এল ঈশান কিষাণের ব্য়াটে ৷ 24 বলে 28 রানে অপরাজিত থাকলেন অধিনায়ক শ্রেয়স ৷ 'বিস্ময় বালক' সূর্যবংশীর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও সমসংখ্যক ছয় ৷
A 1️⃣9️⃣-ball blitz that goes straight into the history books 📖— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
A record breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi 🔥#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mlFK05CW7L
তবে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে এদিন ভারতের জয়ের মূল কারিগর দলের আনকোরা বোলিং বিভাগ ৷ যার সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য শিবম দুবে ৷ জিম্বাবোয়ের মাটিতে এদিন জাতীয় দলের হয়ে আত্মপ্রকাশ হয় আইপিএলের মঞ্চে গতিতে নজরকাড়া অশোক শর্মা'র ৷ চার ওভারে 29 রান খরচ করেন তিনি ৷ 18 রানে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ময়াঙ্ক ৷ 21 মাস পর প্রত্যাবর্তনে উজ্জ্বল দেশের এই তরুণ স্পিডস্টার ৷ জোড়া উইকেট নেন প্রিন্স যাদবও ৷ একটি করে উইকেট শিবম দুবে ও রবি বিষ্ণোই'য়ের ৷ 32 রানে চার উইকেট হারানো জিম্বাবোয়ে ওয়েসলি মাধেবেরে'র 39 রানের সৌজন্যে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 125 রান তোলে ৷
Blowing through the top order early on 🔥— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Mayank Yadav is awarded the Player of the Match for an outstanding powerplay spell on his comeback 🌟
Scorecard ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/XPWQWbf47i
20 বলে 27 রানে অপরাজিত থাকেন তাদিওয়ানাশে মারুমানি ৷ জবাবে অভিষেক শর্মা এক রানে ফিরলেও হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন বৈভব ৷ 18 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে অবশ্য লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক শ্রেয়সের সঙ্গে ঈশানের 46 রানে জুটি জয়ের কাছে পৌঁছে দেয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷ ঈশান আউট হলে শেষটা করেন শ্রেয়স ও তিলক বর্মা ৷ অধিনায়কের সঙ্গে ছ'রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন তিলক ৷ শনিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ৷