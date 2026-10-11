অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসের পর আর্শদীপের তিন শিকার, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে ফের এগোল ভারত

অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসের পর আর্শদীপের তিন শিকার, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে ফের এগোল ভারত
শিবম দুবের পরিবর্তে নীতীশ রেড্ডি ও কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে এদিন একাদশে পেসার প্রিন্স যাদবকে এনে ইন্দোরে দল সাজিয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : October 11, 2026 at 11:46 PM IST
ইন্দোর, 11 অক্টোবর: গত ম্যাচে 249 তুলেও হারতে হয়েছিল ৷ শাই হোপের সেঞ্চুরিতে দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছিল ভারতীয় শিবিরে ৷ সেই হারের ধাক্কা কাটিয়ে তৃতীয় ম্যাচে ফের জয়ে ফিরল টিম ইন্ডিয়া ৷ একইসঙ্গে টি-20 সিরিজে ফের এগোল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 14 রানে হারাল তারা ৷
ব্যাট হাতে যদি এদিন ভারতের নায়ক ওপেনার অভিষেক শর্মা হন, তাহলে বল হাতে তিন শিকারে জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন আর্শদীপ সিংও ৷ শিবম দুবের পরিবর্তে নীতীশ রেড্ডি ও কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে এদিন একাদশে পেসার প্রিন্স যাদবকে এনে দল সাজায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ যদিও টসভাগ্য সঙ্গ দেয়নি অধিনায়ক শ্রেয়সকে ৷
গত ম্যাচে ঝোড়ো ইনিংস খেলা সঞ্জু স্যামসন তিন রানে দ্রুত ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণের 107 রানের জুটি দলের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় ৷ মাত্র 18 বলে এদিন কেরিয়ারের ত্রয়োদশ টি-20 হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷ 18 বলে 37 রানে আউট হন ঈশান ৷ দু'শোরও বেশি স্ট্রাইক-রেটে 69 রান করে শেষপর্যন্ত ডাগআউটে ফেরেন অভিষেক ৷ পঞ্জাব ব্যাটারের 30 বলের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও পাঁচটি ছয় ৷
16 বলে 28 রান আসে তিলক বর্মার ব্যাটে ৷ 14 বলে 21 করেন নীতীশ রেড্ডি ৷ শেষদিকে প্রিন্স যাদবের ছ'বলে 13 ভারতকে 223 রানে পৌঁছে দেয় ৷ ইনিংসের অন্তিম বলে অলআউ হয় তারা ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের মধ্যে দু'টি করে উইকেট নেন রস্টন চেজ, শামার জোসেফ ও শামার স্প্রিঙ্গার ৷
Back in the lead in the #INDvWI T20I series 💪 #TeamIndia clinch the 𝗪 in Indore to go 2️⃣-1️⃣ up ✅ Scorecard ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn @mflone_ https://t.co/35WSM1eUtk— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
জবাবে কামিল পুরান ও শিমরন হেটমেয়ারের ব্যাটে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল অতিথি দল ৷ কিন্তু দু'জনের কেউই শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেননি ৷ 27 বলে 42 করে ফেরেন পুরান ৷ অন্যদিকে 26 বলে 43 রান করে আউট হন হেটমেয়ার ৷ শেষদিকে শামার স্প্রিঙ্গারের 11 বলে 35 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়োও লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দিতে পারেনি ক্যারিবিয়ানদের ৷ 20 ওভারে সাত উইকেটে হারিয়ে 209 রানে থেমে যায় তাদের ইনিংস ৷
44 রানে তিন উইকেট নেন বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ ৷ ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ জোড়া উইকেট নেন নমন ধির ৷ একটি করে উইকেট যায় নীতীশ ও অক্ষরের ঝুলিতে ৷ আগামী বুধবার হায়দরাবাদে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে খেলবে দুই দল ৷ সেই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ পকেটে পুরে নেবে ভারত ৷