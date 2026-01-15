ব্যর্থ বৈভব, হেনিলের পঞ্চবাণে জয় দিয়ে যুব বিশ্বকাপ শুরু টিম ইন্ডিয়ার

ব্যর্থ বৈভব, হেনিলের পঞ্চবাণে জয় দিয়ে যুব বিশ্বকাপ শুরু টিম ইন্ডিয়ার
ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই নজিরে বৈভব সূর্যবংশী ৷
Published : January 15, 2026 at 11:24 PM IST
বুলাওয়াও, 15 জানুয়ারি: ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের তারা বৈভব সূর্যবংশী বিশ্বকাপ অভিষেকে কেমন খেলেন, দেখতে মুখিয়ে ছিল ক্রিকেট জনতা ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন বিহারের বছর চোদ্দর 'বিস্ময় বালক' ৷ চার বলে মাত্র দু'রানে ফিরলেন তিনি ৷ তবে প্রত্যাশামতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিতেই অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হল ভারতের ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ছয় উইকেটে জিতে বিশ্বকাপ শুরু করল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোং ৷ তাও আবার 118 বল বাকি থাকতে ৷
ব্যাট হাতে অপরাজিত 42 রান করে বিশ্বকাপের বোধনে দলকে জেতালেন স্টাম্পার-ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডু ৷ তবে ভারতের জয়ে এদিন মুখ্য ভূমিকা নিলেন মিডিয়াম পেসার হেনিল প্যাটেল ৷ সাত ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 16 রানে নিলেন পাঁচ উইকেট ৷ 35.2 ওভারে একশো পেরিয়েই অলআউট হয়ে যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নিয়েই গড়া টিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ সর্বাধিক 52 বলে 36 রান আসে নীতীশ সুনিধির ব্যাটে ৷ ভারতকে 108 রানের টার্গেট দেয় যুক্তরাষ্ট্র ৷
ব্য়াট হাতে খোলস ছেড়ে বেরোতে না-পারলেও বল হাতে শুরুটা ভালো হয় তাঁদের ৷ ছোটদের বিশ্বকাপে চর্চার কেন্দ্রে থাকা বৈভব সূর্যবংশীকে শুরুতেই ফিরিয়ে ঝটকা দেন ঋত্বিক আপ্পিড়ি ৷ ব্যাট হাতে সফল না-হলেও যুব বিশ্বকাপের কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে এদিন নজির গড়ে ফেললেন 14 বছর 294 দিনের বৈভব ৷ ভেঙে দিলেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীতীশ কুমারের 18 বছরের পুরনো রেকর্ড ৷ এরপর অবশ্য বজ্রবিদ্য়ুৎ এবং পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে অনেকটা সময় নষ্ট হয় খেলা ৷ যার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 37 ওভারে ভারতের লক্ষ্যমাত্রা কমে হয় 96 ৷
For his fantastic 5⃣-wicket haul, Henil Patel is the Player of the Match 👏— BCCI (@BCCI) January 15, 2026
India U19 kickstart their campaign with a 6⃣-wicket victory (DLS Method) 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/HWYypvuDhs #U19WorldCup pic.twitter.com/oydCFOsF4i
সেই লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 25 রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারতও ৷ দলনায়ক আয়ুষ মাত্রে ফেরেন 19 রানে ৷ চতুর্থ উইকেটে সহঅধিনায়ক বিহান মালহোত্রার সঙ্গে অভিজ্ঞানের 45 রানের জুটি জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ভারতের ৷ বিহান 18 রানে আউট হলেও 41 বলে 42 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অভিজ্ঞান ৷ পাঁচটি বাউন্ডারির পাশাপাশি একটি ছক্কা হাঁকান তিনি ৷ 10 রানে অপরাজিত থেকে যান আরেক ব্যাটার কণিষ্ক চৌহান ৷ মাত্র 17.2 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 99 রান তুলে নেয় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ 17 জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি আয়ুষ মাত্রে ও তাঁর দলবল ৷