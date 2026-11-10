একাই 160 জুনিয়র সেহওয়াগ, আর্য'বীর-বিক্রমে' যুব এশিয়া কাপের সেমিতে ভারত

একাই 160 জুনিয়র সেহওয়াগ, আর্য'বীর-বিক্রমে' যুব এশিয়া কাপের সেমিতে ভারত
ভারতের দেওয়া 310 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে আড়াইশোর আগেই শেষ আমিরশাহীর ইনিংস ৷
Published : November 10, 2026 at 6:17 PM IST
আল-আমেরাট (ওমান), 10 নভেম্বর: দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পা হড়কালেও অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে যেতে অসুবিধা হল না ভারতের ৷ গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্য়াচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে মঙ্গলবার বড় ব্য়বধানে হারিয়ে শেষ চারে ভারতের ছোটরা ৷ ওমানের মাটিতে যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীর ৷
আমিরশাহীর বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্য়াচে ড্যাডি হান্ড্রেড করলেন জুনিয়র সেহওয়াগ ৷ তাঁর ব্য়াটে ভর করেই প্রথম ব্য়াটিং করে স্কোরবোর্ডে তিনশোর উপর রান তোলে ভারতীয় দল ৷ জবাবে আড়াইশোর আগেই প্রতিপক্ষের ব্য়াটিং লাইন-আপ গুটিয়ে দেন বোলাররা ৷ 70 রানে জিতে শেষ চার নিশ্চিত করে ভারত ৷ ব্য়াট হাতে নায়ক আর্যবীর হলে বল হাতে ভারতের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন ঈশান সুদ ৷ 37 রানে চার উইকেট নিলেন তিনি ৷