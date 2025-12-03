সুইজারল্যান্ডকে পাঁচ গোল, সব ম্য়াচ জিতে বিশ্বকাপের শেষ আটে ভারত

সুইজারল্যান্ডকে পাঁচ গোল, সব ম্য়াচ জিতে বিশ্বকাপের শেষ আটে ভারত
তিন ম্যাচে 29 গোল করে কোয়ার্টারে পা রাখল 'মেন ইন ব্লু' ৷
Published : December 3, 2025 at 11:55 AM IST
চেন্নাই, 3 ডিসেম্বর: গত ম্যাচে ওমানকে 17-0 গোলে হারানোর পর সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেবল ড্র করলেই চলত ৷ কিন্তু প্রথম দু'ম্য়াচে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়ার পর পয়েন্ট ভাগ করার পক্ষপাতী ছিল না দেশের যুব হকি দল ৷ পুল-বি'র তৃতীয় ম্য়াচে মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডকে 5-0 গোলে হারিয়ে দিল তাঁরা ৷ সেইসঙ্গে অপরাজিত থেকে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল তাঁরা ৷
চিলিকে 7-0 গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় শুভ সূচনা হয়েছিল ভারতের ৷ পরের ম্যাচে ওমানকে 13 গোল দেয় 'মেন ইন ব্লু' ৷ শেষ ম্যাচে গোলসংখ্যা কমলেও কোনও গোল হজম না-করেই কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল ভারতীয় দল ৷ চেন্নাইয়ের মাদুরাইয়ে এদিন ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন মনমীত সিং এবং সারদা নন্দ তিওয়ারি ৷ ভারতীয় স্ট্রাইকারদের দক্ষতার সামনে এঁটে উঠতে পারেনি ইউরোপের দেশটি ৷
কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশ প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় যুব দল এদিন প্রথম গোলটি তুলে আনে ম্য়াচের দ্বিতীয় মিনিটে ৷ জন্মদিনে বিপক্ষের ডেডলক ভেঙে 1-0 করেন মনমীত সিং ৷ ন'মিনিট বাদে আরও একটি ফিল্ড গোল থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই তৃতীয় গোল তুলে নেয় ভারত ৷ পেনাল্টি-কর্নার থেকে এক্ষেত্রে 3-0 করেন সারদা নন্দ তিওয়ারি ৷
আবহাওয়া অনুকূল না-থাকলেও বিশ্বকাপে দেশের যুব হকি দলের আধিপত্য চাক্ষুষ করতে মাদুরাইয়ে এদিন দর্শক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ আধিপত্য বজায় রাখলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য মাত্র একটি গোল আসে ভারতের ঝুলিতে ৷ ওমানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করা আর্শদীপ সিং 28 মিনিটে ভারতের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন ৷ অন্যদিকে গোলের সামনে প্রিন্স দীপ সিংয়ের ক্ষিপ্রতায় দুর্গ অক্ষত থাকে ভারতের ৷
তৃতীয় কোয়ার্টারে কোনও গোল না-এলেও চতুর্থ কোয়ার্টারে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন সারদা নন্দ ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ 54 মিনিটে ভারতের পঞ্চম গোলটিও আসে পেনাল্টি-কর্নার থেকে ৷ তিন ম্য়াচে 29টি গোল নয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে শেষ আটে পৌঁছল ভারতের যুব দল ৷ আগামী 5 ডিসেম্বর কোয়ার্টারে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তাঁরা ৷
সাম্প্রতিক সময়ে সিনিয়র দল সুলতান আজলান শাহ কাপে বেলজিয়ামের কাছে দু'বার পরাজিত হয়েছে ৷ ফাইনালে ব়্য়াংকিংয়ে এগিয়ে থাকা এই ইউরোপিয়ান শক্তির কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছে তাঁদের ৷ তাই ঘরের মাঠের জনসমর্থন নিয়ে শেষ আটে সিনিয়র দলের হারের বদলা নিতে মরিয়া যুব দল ৷