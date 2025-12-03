ETV Bharat / sports

সুইজারল্যান্ডকে পাঁচ গোল, সব ম্য়াচ জিতে বিশ্বকাপের শেষ আটে ভারত

তিন ম্যাচে 29 গোল করে কোয়ার্টারে পা রাখল 'মেন ইন ব্লু' ৷

JUNIOR HOCKEY WORLD CUP
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের শেষ আটে ভারত (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
চেন্নাই, 3 ডিসেম্বর: গত ম্যাচে ওমানকে 17-0 গোলে হারানোর পর সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেবল ড্র করলেই চলত ৷ কিন্তু প্রথম দু'ম্য়াচে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়ার পর পয়েন্ট ভাগ করার পক্ষপাতী ছিল না দেশের যুব হকি দল ৷ পুল-বি'র তৃতীয় ম্য়াচে মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডকে 5-0 গোলে হারিয়ে দিল তাঁরা ৷ সেইসঙ্গে অপরাজিত থেকে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল তাঁরা ৷

চিলিকে 7-0 গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় শুভ সূচনা হয়েছিল ভারতের ৷ পরের ম্যাচে ওমানকে 13 গোল দেয় 'মেন ইন ব্লু' ৷ শেষ ম্যাচে গোলসংখ্যা কমলেও কোনও গোল হজম না-করেই কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল ভারতীয় দল ৷ চেন্নাইয়ের মাদুরাইয়ে এদিন ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন মনমীত সিং এবং সারদা নন্দ তিওয়ারি ৷ ভারতীয় স্ট্রাইকারদের দক্ষতার সামনে এঁটে উঠতে পারেনি ইউরোপের দেশটি ৷

কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশ প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় যুব দল এদিন প্রথম গোলটি তুলে আনে ম্য়াচের দ্বিতীয় মিনিটে ৷ জন্মদিনে বিপক্ষের ডেডলক ভেঙে 1-0 করেন মনমীত সিং ৷ ন'মিনিট বাদে আরও একটি ফিল্ড গোল থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই তৃতীয় গোল তুলে নেয় ভারত ৷ পেনাল্টি-কর্নার থেকে এক্ষেত্রে 3-0 করেন সারদা নন্দ তিওয়ারি ৷

আবহাওয়া অনুকূল না-থাকলেও বিশ্বকাপে দেশের যুব হকি দলের আধিপত্য চাক্ষুষ করতে মাদুরাইয়ে এদিন দর্শক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ আধিপত্য বজায় রাখলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য মাত্র একটি গোল আসে ভারতের ঝুলিতে ৷ ওমানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করা আর্শদীপ সিং 28 মিনিটে ভারতের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন ৷ অন্যদিকে গোলের সামনে প্রিন্স দীপ সিংয়ের ক্ষিপ্রতায় দুর্গ অক্ষত থাকে ভারতের ৷

তৃতীয় কোয়ার্টারে কোনও গোল না-এলেও চতুর্থ কোয়ার্টারে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন সারদা নন্দ ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ 54 মিনিটে ভারতের পঞ্চম গোলটিও আসে পেনাল্টি-কর্নার থেকে ৷ তিন ম্য়াচে 29টি গোল নয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে শেষ আটে পৌঁছল ভারতের যুব দল ৷ আগামী 5 ডিসেম্বর কোয়ার্টারে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তাঁরা ৷

সাম্প্রতিক সময়ে সিনিয়র দল সুলতান আজলান শাহ কাপে বেলজিয়ামের কাছে দু'বার পরাজিত হয়েছে ৷ ফাইনালে ব়্য়াংকিংয়ে এগিয়ে থাকা এই ইউরোপিয়ান শক্তির কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছে তাঁদের ৷ তাই ঘরের মাঠের জনসমর্থন নিয়ে শেষ আটে সিনিয়র দলের হারের বদলা নিতে মরিয়া যুব দল ৷

