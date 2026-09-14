শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে মধুর বদলা, বাইশ গজে এশিয়া সেরার মুকুট পুনরুদ্ধার হরমনপ্রীত'দের

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে মধুর বদলা, বাইশ গজে এশিয়া সেরার মুকুট পুনরুদ্ধার হরমনপ্রীত'দের
ব্যাট হাতে ঝোড়ো 68 রান ও একটি উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা শেফালি বর্মা ৷
Published : September 14, 2026 at 1:19 AM IST
দুবাই, 14 সেপ্টেম্বর: ব্যাট হাতে ওপেনিং জুটিতে স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মা তুললেন অনবদ্য 129 রান ৷ এরপর বল হাতে সাত উইকেট ভাগাভাগি করে নিলেন দুই স্পিনার শ্রী চরণি ও দীপ্তি শর্মা ৷ সবমিলিয়ে শ্রীলঙ্কাকে 72 রানে হারিয়ে আবার এশিয়া সেরা ভারতের মেয়েরা ৷ সেইসঙ্গে দু'বছর আগে ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে হারের মধুর প্রতিশোধ নিল ভারতীয় দল ৷
2012 সালে ফরম্যাট বদলে টি-20 হওয়ার পর এই নিয়ে চতুর্থবার মহাদেশের সেরা হল ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ সবমিলিয়ে অষ্টমবার ৷ দুবাইয়ে এদিন মেগা ফাইনালে টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত ৷ অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে ওপেনিং জুটিতে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন শেফালি ও স্মৃতি ৷ পাওয়ার-প্লে'তে 57 রান তোলেন দু'জনে ৷
এরপর হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে দলের রান একশো পার করেন দুই ফর্মে থাকা ওপেনার ৷ 12.5 ওভারে ভারতের ওপেনিং জুটি তোলে 129 রান ৷ 174.35 স্ট্রাইক-রেটে 39 বলে 68 রানের ইনিংস খেলেন শেফালি ৷ যা তাঁর এশিয়া কাপের তৃতীয় হাফসেঞ্চুরি ৷ ন'টি চার ও দু'টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস ৷ সমসংখ্যক বলে পাঁচটি চার ও তিন ছক্কায় 59 রান আসে মন্ধনার ব্যাটে ৷ দুই ওপেনারের সৌজন্যেই স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 183 রান তোলে ভারত ৷
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙁𝙞𝙧𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙘𝙚 𝙢𝙚𝙩 🥵🥶— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
One word for that opening stand 👇
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/rwndg6YaBo
জবাবে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ধস নামে দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটিংয়ে ৷ শুরুতে ওপেনার ইমেশা দুলানি'কে চার রানে ফেরান ক্রান্তি গৌড় ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে শ্রীলঙ্কা অধিনায়িকা চামারি আতাপাত্তু ও ভীষ্মি গুণারত্নের 58 রানের জুটিতে চিন্তা বাড়ে ভারতের ৷ এরপরই আসরে নামেন দুই স্পিনার ৷ প্রথমে আতাপাত্তুকে 36 রানে ফেরান দীপ্তি ৷ সর্বাধিক রান আসে তাঁর থেকেই ৷ এরপর থেকে নিয়মিত উইকেট হারানো শুরু করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
শেষ 49 রানে ন'টি উইকেট হারায় তারা ৷ ফাইনালে 20 রানে চার উইকেটে উজ্জ্বল শ্রী চরণি ৷ তিন উইকেট নেন অলরাউন্ডার দীপ্তি ৷ বিস্ফোরক ইনিংসের পর বল হাতে একটি উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা শেফালি ৷ 20 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 111 রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার ইনিংস ৷ 72 রানে জিতে খেতাব ঘরে তোলে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷