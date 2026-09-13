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চিনের মাটিতে উড়ল তেরঙা, মেয়েদের পর জুনিয়র হকিতে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন ছেলেরাও

এই নিয়ে ষষ্ঠবার জুনিয়র হকিতে সোনা জিতল ভারতের ছেলেরা ৷ ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাল তারা ৷

INDIA WIN HOCKEY JUNIOR ASIA CUP
কোরিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র হকিতে এশিয়া সেরা ভারত (HOCKEY INDIA X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 6:22 PM IST

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মোকি (চিন), 13 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হাতেই ৷ অন্ততপক্ষে মহাদেশীয় স্তরে ৷ কয়েকঘণ্টা আগে চিনের মাটিতে তাদেরই হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপে সোনা জিতেছে মেয়েরা ৷ সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে এবার পুরুষ বিভাগেও সোনা জিতে নিল ভারত ৷ ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে দেশের ছেলেরা হারাল 4-1 গোলে ৷ একইসঙ্গে মেয়েদের মতো সোনাজয়ের হ্য়াটট্রিক করল তাঁরাও ৷ মহাদেশীয় স্তরে জুনিয়র হকিতে ভারতের যে কতোটা দাপট, জোড়া সোনা তার প্রামাণ্য দলিল ৷

এই নিয়ে রেকর্ড বর্ধিত করে ষষ্ঠবার এশীয়া সেরা হল ভারতীয় দল ৷ দক্ষিণ কোরিয়াকে গ্রুপ পর্বেও 7-3 গোলে হারিয়েছিল প্রতিযোগিতার হট ফেভারিটরা ৷ খেতাবি লড়াইয়ে ভারতের হয়ে গোলগুলি করেন অজিত যাদব, অধিনায়ক আনমোল এক্কা, প্রভদীপ সিং এবং আশু মৌর্য্য ৷ চলতি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল যেভাবে পারফরম্য়ান্স করেছে তাতে ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল তারা ৷ ম্য়াচের সাত মিনিটে গোলে করে ফেভারিট তকমায় সিলমোহর দেন অজিত যাদব ৷

প্রথম কোয়ার্টারে দু'টি এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারে একটি, সবমিলিয়ে প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত ৷ 13 ও 21 মিনিটে যথাক্রমে গোল করেন আমনোল এক্কা ও প্রভদীপ সিং ৷ খেতাবের গন্ধ তখনই পেয়ে গিয়েছিল তারা ৷ চতুর্থ কোয়ার্টারে গিয়ে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন আশু মৌর্য্য ৷ 4-0 গোলে এগিয়ে যায় ভারত ৷ তিন মিনিট বাদে কোরিয়া এক গোলের ব্যবধান কমালেও তা কোনওভাবেই ভারতের জয়ে অন্তরায় হতে পারেনি ৷ শেষ পর্যন্ত 4-1 গোলে জিতে খেতাব নিশ্চিত করে আনমোল এক্কা অ্যান্ড কোম্পানি ৷

চলতি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল এমনিতেই দারুণ পারফরম্য়ান্সের ছাপ রেখেছে ৷ পুল-এ'তে তিনটি জয় এবং একটি ম্য়াচ ড্র করে শীর্ষে থেকে সেমিতে পা রেখেছিল তারা ৷ ইন্দোনেশিয়াকে 14-0 গোলে হারিয়ে অভিযান শুরুর পরের ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে 3-3 ড্র করে তারা ৷ এরপর দক্ষিণ কোরিয়াকে 7-3 গোলে এবং চিনা-তাইপেই'কে শেষ পুল ম্য়াচে 15 গোলে হারায় ভারতীয় দল ৷ সেমিতে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জয় তুলে নিয়েছিল তারা ৷ এই জয়ের ফলে মেয়েদের মতোই আগামী বছর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিল ভারতের ছেলেরাও ৷

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জুনিয়র হকিতে এশিয়া সেরা ভারত
দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাল ভারত
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INDIA WIN HOCKEY JUNIOR ASIA CUP

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