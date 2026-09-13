চিনের মাটিতে উড়ল তেরঙা, মেয়েদের পর জুনিয়র হকিতে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন ছেলেরাও

চিনের মাটিতে উড়ল তেরঙা, মেয়েদের পর জুনিয়র হকিতে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন ছেলেরাও
এই নিয়ে ষষ্ঠবার জুনিয়র হকিতে সোনা জিতল ভারতের ছেলেরা ৷ ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাল তারা ৷
Published : September 13, 2026 at 6:22 PM IST
মোকি (চিন), 13 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হাতেই ৷ অন্ততপক্ষে মহাদেশীয় স্তরে ৷ কয়েকঘণ্টা আগে চিনের মাটিতে তাদেরই হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপে সোনা জিতেছে মেয়েরা ৷ সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে এবার পুরুষ বিভাগেও সোনা জিতে নিল ভারত ৷ ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে দেশের ছেলেরা হারাল 4-1 গোলে ৷ একইসঙ্গে মেয়েদের মতো সোনাজয়ের হ্য়াটট্রিক করল তাঁরাও ৷ মহাদেশীয় স্তরে জুনিয়র হকিতে ভারতের যে কতোটা দাপট, জোড়া সোনা তার প্রামাণ্য দলিল ৷
এই নিয়ে রেকর্ড বর্ধিত করে ষষ্ঠবার এশীয়া সেরা হল ভারতীয় দল ৷ দক্ষিণ কোরিয়াকে গ্রুপ পর্বেও 7-3 গোলে হারিয়েছিল প্রতিযোগিতার হট ফেভারিটরা ৷ খেতাবি লড়াইয়ে ভারতের হয়ে গোলগুলি করেন অজিত যাদব, অধিনায়ক আনমোল এক্কা, প্রভদীপ সিং এবং আশু মৌর্য্য ৷ চলতি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল যেভাবে পারফরম্য়ান্স করেছে তাতে ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল তারা ৷ ম্য়াচের সাত মিনিটে গোলে করে ফেভারিট তকমায় সিলমোহর দেন অজিত যাদব ৷
প্রথম কোয়ার্টারে দু'টি এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারে একটি, সবমিলিয়ে প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত ৷ 13 ও 21 মিনিটে যথাক্রমে গোল করেন আমনোল এক্কা ও প্রভদীপ সিং ৷ খেতাবের গন্ধ তখনই পেয়ে গিয়েছিল তারা ৷ চতুর্থ কোয়ার্টারে গিয়ে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন আশু মৌর্য্য ৷ 4-0 গোলে এগিয়ে যায় ভারত ৷ তিন মিনিট বাদে কোরিয়া এক গোলের ব্যবধান কমালেও তা কোনওভাবেই ভারতের জয়ে অন্তরায় হতে পারেনি ৷ শেষ পর্যন্ত 4-1 গোলে জিতে খেতাব নিশ্চিত করে আনমোল এক্কা অ্যান্ড কোম্পানি ৷
𝗪𝗘 𝗗𝗜𝗗 𝗜𝗧! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
The Indian Junior Men’s Team have conquered the continent once again, beating South Korea 4–1 in the AHF Junior Asia Cup 2026 final to successfully defend their crown! 🏑🥇
The title win also seals India’s spot at the FIH Junior World Cup! 🌏🏆… pic.twitter.com/SreJosuZin
চলতি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল এমনিতেই দারুণ পারফরম্য়ান্সের ছাপ রেখেছে ৷ পুল-এ'তে তিনটি জয় এবং একটি ম্য়াচ ড্র করে শীর্ষে থেকে সেমিতে পা রেখেছিল তারা ৷ ইন্দোনেশিয়াকে 14-0 গোলে হারিয়ে অভিযান শুরুর পরের ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে 3-3 ড্র করে তারা ৷ এরপর দক্ষিণ কোরিয়াকে 7-3 গোলে এবং চিনা-তাইপেই'কে শেষ পুল ম্য়াচে 15 গোলে হারায় ভারতীয় দল ৷ সেমিতে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জয় তুলে নিয়েছিল তারা ৷ এই জয়ের ফলে মেয়েদের মতোই আগামী বছর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিল ভারতের ছেলেরাও ৷