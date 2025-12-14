ভুল শুধরে দুরন্ত আর্শ, গিলদের নিয়ে দুশ্চিন্তা জারি রেখেও সিরিজে এগোল ভারত

ভুল শুধরে দুরন্ত আর্শ, গিলদের নিয়ে দুশ্চিন্তা জারি রেখেও সিরিজে এগোল ভারত
25 বল বাকি থাকতে সহজ জয়ের পরও টপ-অর্ডার নিয়ে 'গম্ভীর' চিন্তা কমল কই ?
Published : December 14, 2025 at 10:50 PM IST
ধরমশালা, 14 ডিসেম্বর: আন্তর্জাতিক টি-20'তে দেশের প্রথম বোলার হিসেবে একশো উইকেটের নজির তাঁর ঝুলিতে । কিন্তু মুল্লানপুরে ওয়াইডের নজির গড়ে চার ওভারে 54 রান খরচ করেছিলেন । উঠেছিল প্রশ্ন । রবিবার পরের ম্যাচেই আর্শদীপ সিং বোঝালেন অফিসে এক-আধদিন খারাপ যেতেই পারে । ভুল শুধরে ধরমশালায় চেনা মেজাজে বাঁ-হাতি পেসার । পেসবান্ধব পিচে দুরন্ত বোলিং মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীরও । সবমিলিয়ে বোলারদের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাত উইকেটে হারিয়ে পাঁচম্যাচের সিরিজে ফের এগোল (2-1) টিম ইন্ডিয়া ।
ব্যক্তিগত কারণে ছিলেন না জসপ্রীত বুমরা । অসুস্থতার কারণে বাদ পড়তে হয় অক্ষর প্যাটেলকেও । ফলত জোড়া পরিবর্তন নিয়ে এদিন ধরমশালায় একাদশ সাজিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া । পরিবর্তে দলে আসেন হর্ষিত রানা ও কুলদীপ যাদব । জোড়া পরিবর্তন সমস্যা তো করেইনি, উল্টে ঝকঝকে ভারতীয় বোলিং । সূর্যকুমার যাদব এদিন ছয় বোলারকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করলেন । উইকেট নিলেন প্রত্যেকেই । তবে সবচেয়ে উজ্জ্বল বরুণ চক্রবর্তী । চার ওভারে 11 রান দিয়ে নিলেন জোড়া উইকেট । দুরন্ত আর্শও চার ওভারে মাত্র 13 রান দিয়ে পেলেন দুই উইকেট । প্রথম ওভারেই ফেরান রেজা হেনড্রিকসকে । এছাড়া জোড়া উইকেট হর্ষিত রানা ও কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে । একটি করে উইকেট পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে ।
ভারতীয় বোলারদের দাপটে এদিন এইডেন মার্করাম ছাড়া মাথা তুলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটাররা । মূলত অধিনায়কের 46 বলে 61 রানে ভর করেই একশো পেরোয় অতিথি দল । মার্করাম মারেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা । দু'অঙ্কের রান করেন মাত্র তিন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটার । 20 ওভারে 117 রানে গুটিয়ে যায় প্রোটিয়ারা ।
জবাবে ভারত সহজে রান তুললেও দুশ্চিন্তা রয়ে গেল অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিলকে নিয়ে । দুই ওপেনার শুরুটা দারুণ করলেও খারাপ ফর্মের নাগপাশ কেটে বেরোতে পারলেন না । ওপেনিং জুটিতে 60 রান তুলে আউট হন অভিষেক । তিন চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় 18 বলে 35 রান করেন বাঁ-হাতি ওপেনার । ফর্ম হাতড়ে বেড়ানো গিল খেলেন 28 বলে 28 রানের মন্থর ইনিংস ।
এরপর উদ্বেগ বাড়িয়ে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ অফ ফর্মে থাকা আরেক ব্যাটার সূর্যকুমার যাদবও । 11 বলে 12 রানে ফেরেন অধিনায়ক । তিন ব্যাটারকে হারালেও অবশ্য সহজ লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ভারতকে । তিলক বর্মা ও শিবম দুবে অপরাজিত থেকে ভারতকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন । মন্থর ইনিংস খেললেও 26 রানে অপরাজিত থাকেন প্রথমজন । চার বলে 10 রানে নট-আউট থেকে যান শিবম । 15.5 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 120 রান তুলে নেয় ভারত । তবে 25 বল বাকি থাকতে সহজ জয়ের পরও টপ-অর্ডার নিয়ে 'গম্ভীর' চিন্তা কমল কই ?