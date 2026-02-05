সঞ্জুর শেষ সুযোগটুকুও কাড়লেন ঈশান, প্রোটিয়াদের হারিয়ে বিশ্বজয়ের অস্ত্রে শাণ ভারতের

সঞ্জুর শেষ সুযোগটুকুও কাড়লেন ঈশান, প্রোটিয়াদের হারিয়ে বিশ্বজয়ের অস্ত্রে শাণ ভারতের
19 বলে 45 রান করে দলকে স্বস্তি দিলেন তিলক বর্মা ৷
Published : February 5, 2026 at 10:20 AM IST
নভি মুম্বই, 5 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে ভারতের কাছে তূণের সেরা অস্ত্রদের দেখে নেওয়ার শেষ সুযোগ ছিল বুধবার ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গা-ঘামানো ম্য়াচে স্কোয়াডের সকলকে সব বিভাগে দেখে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ম্যানেজমেন্ট ৷ সেখানে বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে সঞ্জু স্যামসনের বিশ্বকাপ একাদশে জায়গা করে নেওয়ার শেষ সুযোগটুকু কেড়ে নিলেন ঈশান কিষাণ ৷ পাওয়ার-হিটিংয়ে প্রোটিয়া 'বধ' করে খেতাব ধরে রাখার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারল টিম ইন্ডিয়াও ৷
নিউজিল্যান্ড সিরিজে ডাহা ফেল সঞ্জু নয়, বরং তিরুঅনন্তপুরমে দিনকয়েক আগে সেঞ্চুরি হাঁকানো ঈশানকে এদিন অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে পাঠানো হয় ৷ ঝাড়খণ্ড ব্য়াটার ব্যর্থ হলে আর সঞ্জু প্রস্তুতি ম্য়াচে উল্লেখযোগ্য কিছু অবদান রাখলে হয়তো মাথাব্যথা বাড়ত কোচ-অধিনায়কের ৷ কিন্তু সেসবের অবকাশই রাখলেন না ঈশান ৷ 20 বলে বিস্ফোরক 53 রানের ইনিংস খেলে অবসৃত হওয়ার আগে বুঝিয়ে গেলেন যে কোনও ভূমিকায় তৈরি তিনি ৷ তাঁর ধুমধাড়াক্কা ইনিংসে ছিল দু'টি চার ও সাতটি ছয় ৷ অবস্থা এমনই যে পরবর্তীতে দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও ব্য়াটিংয়ে নামানোই হল না সঞ্জুকে ৷ আর এই ছবি কার্যত স্পষ্ট করে দিল বিশ্বকাপের অন্তত প্রথম দু'টি ম্য়াচের একাদশে স্টাম্পার-ব্যাটার হিসেবে সঞ্জু নয়, বরং খেলছেন ঈশানই ৷
ঈশান ছাড়া আর কেউ পঞ্চাশের গণ্ডি ছুঁতে না-পারলেও এদিন যাঁরা যতটুকু ব্যাটিং করলেন, মারাকাটারি খেললেন ৷ এর মধ্যে অনুরাগীরা সবচেয়ে বড় স্বস্তি পাবেন তিলক বর্মাকে দেখে ৷ হাফসেঞ্চুরি না-এলেও 19 বলে 45 রান করে বোঝালেন একাদশে তাঁকে ভাবতে কোনও দ্বিধা নেই ৷ তিলক মারলেন তিনটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ অভিষেক অপেক্ষাকৃত মন্থর ব্যাটিং করে 24 রানে অবসৃত হন ৷ অধিনায়ক সূর্য আউট হন 16 বলে 30 রান করে ৷ অক্ষর প্য়াটেল অপরাজিত থাকেন 23 বলে 35 রানে ৷ শেষদিকে 10 বলে 30 রান করে ভারতকে পাহাড়প্রমাণ রানে পৌঁছে দেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ ক্যামিয়ো ইনিংসে দু'টি চার ও তিনটি ছক্কা মারেন তিনি ৷ পাঁচ উইকেটে 240 রান তুলে প্রতিপক্ষদের প্রচ্ছন্ন বার্তা ছুড়ে দেন ভারতীয় ব্যাটাররা ৷
A collective performance in Navi Mumbai 🙌#TeamIndia register a solid win by 3⃣0⃣ runs in their warm-up fixture against South Africa ahead of the #T20WorldCup 👌👌— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/pMe1tGeR5b #MenInBlue pic.twitter.com/MVmdVbPczr
জবাবে সাত উইকেটে 210 রানের বেশি তুলতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সর্বাধিক 21 বলে 45 রান করেন দিনকয়েক আগে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপকে SA20 জেতানো ট্রিস্টান স্টাবস ৷ সমসংখ্যক বলে 44 রান আসে রায়ান রিকেলটনের ব্য়াটে ৷ অন্যদিকে জসপ্রীত বুমরাকে ছাড়া ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দলের নয় বোলারকে দেখে নিলেন সূর্যকুমার ৷ চার ওভারে 29 রান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বোলিং আর্শদীপ সিংয়ের ৷ নিলেন একটি উইকেট ৷ 32 রানে অভিষেক শর্মার জোড়া উইকেট অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 57 রান খরচ করলেন শিবম দুবে ৷ যা খানিকটা উদ্বেগের ৷ তবু 30 রানে ম্য়াচ জিতে প্রস্তুতিটা জমিয়েই সারল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 7 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷