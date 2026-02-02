পাক 'বধ' করে বিশ্বকাপের সেমিতে ভারতের যুব দল, সামনে আফগানিস্তান
মঙ্গলবার বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ৷
Published : February 2, 2026 at 11:34 AM IST
বুলাওয়াও, 2 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বকাপের সেমিতে জায়গা পাকা তো হলই না, এমনকী যুব বিশ্বকাপের 'ক্ল্যাশ অব টাইটানসে' রবিবার ভারতের কাছে হেরে গেল পাকিস্তান ৷ কেবল জিতলেই চলত না, 33.3 ওভারে ভারতের দেওয়া 253 রানের লক্ষ্যমাত্রা এদিন তাড়া করতে হত পাক দলকে ৷ কিন্তু খিলান প্যাটেল ও অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রের ঘূর্ণিতে 194 রানে অলআউট তাঁরা ৷ আর পাকিস্তানকে 58 রানে হারিয়ে রবিবার যুব বিশ্বকাপের শেষ চারে জায়গা পাকা করে নিল ভারত ৷
টস জিতে ভারতকে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ৷ ওপেনিং জুটিতে 47 রান ওঠার পর চার বলে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় 'মেন ইন ব্লু' ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আবারও ব্যর্থ বৈভব সূর্যবংশী ফেরেন 22 বলে 30 রানে ৷ অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে আউট হন রানের খাতা না-খুলেই ৷ আরেক ওপেনার অ্যারন জর্জের থেকে আসে 16 রান ৷ 47/1 থেকে 47/3 হয়ে যাওয়া ভারতীয় ব্যাটিংকে এরপর টেনে তোলে বেদান্ত ত্রিবেদী ও বিহান মালহোত্রা জুটি ৷ দু'জনের 62 রানের পার্টনারশিপে ম্য়াচে ফেরে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
বিহান 21 রানে আউট হলেও হাফসেঞ্চুরি আসে বেদান্তের ব্যাটে ৷ তবে মন্থর ইনিংস খেলেন তিনি ৷ 98 বলে 68 রান করা বেদান্ত মারেন জোড়া বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা ৷ শেষদিকে কণিষ্ক চৌহানের সময়োপযোগী 29 বলে 35 রান আড়াইশোর গণ্ডি পেরোতে সাহায্য করে ভারতকে ৷ খিলান প্য়াটেল করেন 15 বলে 21 রান ৷ 49.5 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 252 রান তোলে ভারত ৷ পাক মিডিয়াম পেসার আব্দুল শুভান 33 রানে নেন তিনটি উইকেট ৷
Unbeaten and into the final four!
India U19 enter the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 semi-finals, where they will face Afghanistan U19

জবাবে একসময় মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে দেড়শো রানের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেছিল পাকিস্তান ৷ কিন্তু চূড়ান্ত ব্য়াটিং বিপর্যয়ে শেষ 44 রানে আট উইকেট হারায় তাঁরা ৷ জলে যায় উসমান খানের 66 রান ও ওপেনার হামজা জাহুরের 42 রানের ইনিংস ৷ 46.2 ওভারে 196 রানে শেষ হয় পাক ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন খিলান প্যাটেল ও আয়ুষ মাত্রে ৷ তবে ব্য়াট হাতে মূল্যবান 35 রানের পাশাপাশি একটি উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা কণিষ্ক ৷
A big performance on the big stage!
Kanishk Chouhan is the Player of the Match for his valuable all-round contributions as India U19 win by 5️⃣8️⃣ runs

জয়ের ফলে সুপার সিক্সের দ্বিতীয় গ্রুপে আট পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে শেষ চারে পা রাখল 'মেন ইন ব্লু' ৷ আগামী বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ৷ প্রথম সেমিতে ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়ার ৷