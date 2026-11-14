লাস্ট-বল থ্রিলারে পাক 'বধ', যুব এশিয়া কাপ পুনরুদ্ধার ভারতের; অভিনন্দন মোদির

লাস্ট-বল থ্রিলারে পাক 'বধ', যুব এশিয়া কাপ পুনরুদ্ধার ভারতের; অভিনন্দন মোদির
ফাইনালে 338 রান তাড়া করে পাঁচবছর বাদে খেতাব পুনরুদ্ধার করল ভারতের যুব দল ৷ জয়ের নায়ক মোহিত উলভা ৷
Published : November 14, 2026 at 10:34 PM IST
আল-আমেরট (ওমান), 14 নভেম্বর: শেষ দু'ওভারে প্রয়োজন ছিল 25 রান ৷ হাতে এক উইকেট ৷ এমন অবস্থায় শনিবার যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে চমৎকার করল ভারতীয় দল ৷ সৌজন্যে মোহিত উলভা ৷ শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দলকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা হলেন তিনি ৷ 26 বলে 49 রানে অপরাজিত থাকলেন তিনি ৷ 338 রান তাড়া করে হাইভোল্টেজ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারাল 'মেন ইন ব্লু' ৷ সেইসঙ্গে পাঁচবছর বাদে খেতাব পুনরুদ্ধার করল তারা ৷
পাহাড়প্রমাণ টার্গেট তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক লক্ষ্য রায়চন্দানির 80 রানের ইনিংস জয়ের ভিত গড়ে দেয় ৷ সেই ভিতেই পূর্ণতা দেন উলভা ৷ তবে এছাড়াও ভারতের জয়ে অবদান রাখেন আরেক ওপেনার আর্যবীর সেহওয়াগ (58), মানাল চৌহান (47) ৷
তবে টস জিতে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে ম্যাচের রাশ তুলে নেয় পাকিস্তান ৷ ওপেনার উসমান খানের সেঞ্চুরি, আব্দুল কাদির ও অধিনায়ক ফারহান ইউসাফের হাফসেঞ্চুরিতে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 337 রান তোলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ 111 বলে 107 রান করেন ওপেনার উসমান ৷ মারেন 11টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ আটটি ছক্কা সহযোগে ফারহান করেন 80 রান ৷ অধিনায়কের ব্যাট থেকে আসে 63 রান ৷ বোলারদের খারাপ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও 68 রান খরচ করে চার উইকেট নেন কাব্য পরেশ প্যাটেল ৷ তিন উইকেট খরচ করেন চিগুরুপতি ভেঙ্কটা ৷
জবাবে ওপেনিং জুটিতে লক্ষ্য ও আর্যবীরের 95 রানে রান তাড়ার শুরুটা ভালোই হয় ভারতের ৷ দ্বিতীয় উইকেটে ভিকে বিনীথের সঙ্গে অধিনায়কের জুটিতে ওঠে 51 রান ৷ এরপর টানা কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় টিম ইন্ডিয়া ৷ জয়ের থেকে 86 রান দূরে দাঁড়িয়ে অষ্টম উইকেটের পতন হয় ভারতের ৷ এরপর অতি বড় সমর্থকও টিম ইন্ডিয়ার জয়ের আশা করেননি ৷ কিন্তু নবম উইকেটে মানাল ও লক্ষ্যর জুটিতে ফের জয়ের আশা সঞ্চার হয় ভারতের ৷
Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
মানাল যখন 47 রানে আউট হন তখন ভারতের দরকার ছিল 16 বলে 38 রান ৷ হাতে মাত্র একটি উইকেট ৷ কিন্তু ভেঙ্কটাকে নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন মোহিত ৷ পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কায় 26 বলে 49 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতান তিনি ৷ আট বলে 11 রানে অপরাজিত থেকে যান ভেঙ্কটা ৷ শেষমেশ নয় উইকেট হারিয়ে শেষ বলে রান তাড়া করে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত ৷
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐖𝐄 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐍𝐄𝐒𝐒𝐄𝐃 😱 India U19 have comeback from a certain defeat to lift the #DPWorldMensU19AsiaCup2026 Title 👑 #GrandFinale #PAKvIND #ACC https://t.co/frVbuE5dmL— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 14, 2026
ভারতের জয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "ভারতীয় দলের জন্য দুর্ধর্ষ দিন ৷ তরুণ ক্রিকেটারদের আজকের পারফরম্যান্স এবং অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপ জয় ভীষণভাবে গর্বিত করেছে ৷ তাদের এই সাফল্য বহু তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে ৷ যুব দলকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছা ৷"