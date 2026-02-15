মাস্ট-উইন ম্য়াচে পাক 'বধ', এশিয়া কাপে আট উইকেটে জিতল দেশের মেয়েরা

মাস্ট-উইন ম্য়াচে পাক 'বধ', এশিয়া কাপে আট উইকেটে জিতল দেশের মেয়েরা
প্রথম ম্য়াচে আমিরশাহীর কাছে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় দল ৷
Published : February 15, 2026 at 3:55 PM IST
ব্যাংকক, 15 ফেব্রুয়ারি: কয়েকঘণ্টা বাদে কলম্বোর আর.প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টি-20 বিশ্বকাপে মহারণ ৷ মুখোমুখি ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ তার আগে একইদিনে ব্য়াংককে বাইশ গজের আরেকটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ৷ সেই ম্য়াচ টি-20 বিশ্বকাপের আড়ালে রয়ে গেলেও পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারাল মেয়েরা ৷ রাইজিং-স্টার এশিয়া কাপে রাধা যাদব অ্যান্ড কোম্পানি জিতল আট উইকেটে ৷ তাও আবার 59 বল বাকি থাকতে ৷
প্রথম ব্য়াট করে পাকিস্তান-এ দলকে মাত্র 93 রানে অলআউট করে দেওয়ার পর ভারতীয়-এ দল টার্গেট ছুঁতে নিল মাত্র 10.1 ওভার ৷ ব্য়াট হাতে 29 বলে অপরাজিত 55 রান করে ম্য়াচের সেরা দীনেশ বৃন্দা ৷
টস জিতে এদিন ব্যাংককে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান ৷ কিন্তু ভারতীয় বোলারদের সম্মিলিত দাপটে একশোর গণ্ডি পার করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান ৷ সাইমা ঠাকুর, রাধা যাদবদের দাপটে মাত্র তিন পাক ব্যাটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে সক্ষম হন ৷ সর্বাধিক 27 বলে 21 রান করেন গুল রুখ ৷ 18.5 ওভারে 93 রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান ৷ পেসার সাইমা ঠাকুরের পাশাপাশি জোড়া উইকেট নেন দুই স্পিনার রাধা যাদব ও প্রেমা রাওয়াত ৷ একটি করে উইকেট যায় জিন্তিমানি কালিতা ও মিন্নু মানির ঝুলিতে ৷
একশোরও কম টার্গেট কখনোই কঠিন হওয়ার কথা ছিল না ৷ বাস্তবে তা হয়ওনি ৷ যদিও রানের খাতা না-খুলে হুমেইরা কাজির উইকেট হারিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার দীনেশ বৃন্দা ও অনুষ্কা শর্মার 79 রানের জুটি জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ভারতের ৷
অনুষ্কা 24 রানে আউট হলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বৃন্দা ৷ 12টি চারের সাহায্যে মাত্র 29 বলে ঝোড়ো 55 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ 12 বলে অপরাজিত থাকেন তেজাল হসবনিস ৷ 59 বল বাকি থাকতে মাত্র দুই উইকেটে 97 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় ভারতীয় দল ৷
প্রথম ম্য়াচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে হেরে যাওয়ায় পাকিস্তান ম্য়াচ ছিল ভারতের কাছে 'ডু অর ডাই' ৷ আর মরণবাঁচন ম্য়াচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দারুণ প্রত্যাবর্তন রাধা যাদব অ্যান্ড কোম্পানির ৷ দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে তাঁরা ৷ গ্রুপে শেষ ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি ভারত ৷