হরমনপ্রীত-অভিষেকের জোড়া, পাকিস্তানকে পাঁচ গোল দিয়ে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে ভারত

হরমনপ্রীত-অভিষেকের জোড়া, পাকিস্তানকে পাঁচ গোল দিয়ে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে ভারত
পুলের দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় দল ৷
Published : August 20, 2026 at 12:14 AM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 19 অগস্ট: গত ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল ভারত ৷ পরবর্তী রাউন্ডে যেতে হলে বুধবার নিদেনপক্ষে ড্র করতেই হত ৷ তবে ড্র নয়, পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপের পরের পর্বে পা রাখল হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেইসঙ্গে 3,842 দিন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী'দের বিরুদ্ধে অপরাজিত থাকার নজির গড়ল ভারত ৷
নেদারল্যান্ডসের আমস্তেলভিনে পুলের তৃতীয় ম্য়াচে পাকিস্তান'কে 5-3 গোলে হারাল ভারত ৷ সেইসঙ্গে ছয় পয়েন্ট নিয়ে পুলের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হয়ে পরের রাউন্ডে উত্তীর্ণ হল তারা ৷ প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলেও একটি গোল এসেছিল হরমনপ্রীত সিং'য়ের স্টিক থেকে ৷ এদিনও জোড়া গোলে ভারতের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক ৷
পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীতের প্রথম গোলটি ম্যাচের পাঁচ মিনিটে ৷ যা এগিয়ে দেয় ভারতকে ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই দ্বিতীয় গোল ভারতের ৷ ফিল্ড গোল থেকে 2-0 করেন অভিষেক ৷ এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে 21 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীতের দ্বিতীয় গোলের পর মনে হয়েছিল ভারত অপ্রতিরোধ্য ৷ ঠিক তখনই ম্যাচে ফেরে পাকিস্তান ৷ এক মিনিট বাদে ব্যবধান কমান হান্নান শাহিদ ৷ তবে 24 মিনিটে আবারও অভিষেকের ফিল্ড গোলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ভারত ৷
𝗔 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘 𝗢𝗙 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘. 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
Indian Men's Team defeated Pakistan 5–3 in a thrilling Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, extending their dominance in this iconic rivalry. 🏑🏆… pic.twitter.com/UqhiEV6v57
তবে এক মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে সুফিয়ান খানের গোল ম্যাচে রাখে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দল পাকিস্তানকে ৷ 4-2 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারতীয় দল ৷ এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে হার্দিক সিং'য়ের গোলে ম্যাচ মুঠোয় পুরে নেয় অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন ভারতীয় স্ট্রাইকার ৷
এরপর ম্যাচের অন্তিম কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে শাহিদ পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে আরেকবার ব্যবধান কমালেও বিশ্বকাপের দ্বিতীয় জয় হাতছাড়া করেনি ভারত ৷ 5-3 গোলে জিতে টার্ফ ছাড়েন হরমনপ্রীতরা ৷ পুলের অন্য আরেকটি ম্যাচে ওয়েলস'কে 8-2 গোলে উড়িয়ে শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে পা রেখেছে ইংল্যান্ড ৷ ভারতের কাছে হেরে পাকিস্তানের পাশাপাশি বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে গেল ওয়েলসেরও ৷