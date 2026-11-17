পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাঘাত, পাকিস্তানকে উড়িয়ে সাফ জয়ের হ্যাটট্রিক ভারতের
SAFF Championship 2026: পাকিস্তানকে 2-1 গোলে ঐতিহাসিক জয়। ভারতের গোলদাতা সুহেল ভাট এবং সন্দীপ মান্ডি।
Published : November 17, 2026 at 11:22 PM IST
ঢাকা, 17 নভেম্বর: মাত্র দিন কয়েক আগে ক্রিকেটে ভারতের যুব দলের এশিয়ার সেরা হওয়ার রেশ এখনও কাটেনি। তারই মধ্যে ফুটবলে সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। পিছিয়ে থেকে ফিরে আসা। প্রথমার্ধের ভুল শুধরে দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাঘাত। 2-1 গোলে ঐতিহাসিক জয়। ভারতের গোলদাতা সুহেল ভাট এবং সন্দীপ মান্ডি। এ যেন ভারতের জয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের যুগলবন্দী। একই সঙ্গে সাফ জয়ের ঐতিহাসিক হ্যাটট্রিক নওশাদ মুসার ভারতের।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের মাঠে দশ জনের পাকিস্তানকে হারিয়ে দশমবার সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত। সাফ কাপে হ্যাটট্রিকের হাতছানি ছিল ভারতের সামনে। তাতে সফল ভারত। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার জিতেছে ভারত। এই নিয়ে মোট দশবার চ্যাম্পিয়ন। এবার তুলনায় দুর্বল দল নিয়েও চ্যাম্পিয়ন। পাকিস্তানের বিপক্ষে এগারো দ্বৈরথে ভারত এগিয়ে 9-1 ব্যবধানে।
প্রাথমিক পর্বে ভারত হারিয়ে ছিল পাকিস্তানকে। ফাইনালে ফের দুই দেশের টক্কর অন্যমাত্রা নেয়। পাকিস্তান তাদের অনাবাসী ফুটবলারদের দলে যোগ করিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। অন্যদিকে, ভারতও দলের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা সরিয়ে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল। তাই দুই দলের খেতাবী দ্বৈরথ অন্যমাত্রা পেয়েছিল। প্রথমার্ধের প্রথম মিনিট থেকে পাকিস্তান আক্রমণ তুলে নিয়ে আসতে থাকে।
তবে প্রথম গোলের সুযোগ ভারতই পেয়েছিল। সুহেল ভাট তার থেকে ফায়দা তুলতে পারেননি। একের পর এক আক্রমণে ভারতীয় রক্ষণকে কোণঠাসা করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারতীয় ডিফেন্ডারদের লড়াই এবং গোলরক্ষক অর্শ শেখের অনবদ্য গোলরক্ষায় পাকিস্তান এগিয়ে যেতে পারেনি। তা সত্ত্বেও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ভারত পিছিয়ে পড়ে।
পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন আলমগির গাজ়ি। জুনেদ শাহের নিচু পাস খাইমিনথাং লুংডিমের পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে। বল পেয়ে যান গাজ়ি। জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই মরিয়া ভাব দেখাতে থাকে ভারত।
51 মিনিটে পাকিস্তানের গোলরক্ষকের গায়ে বল মেরে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন পিভি বিষ্ণু। এই সময় পাকিস্তানও গোলের একটি সুযোগ নষ্ট করে। 53 মিনিটে ফের সুযোগ নষ্ট সুহেলের। ভারতীয় দলকে সুবিধা করে দেয় 59 মিনিটে পাকিস্তানের জুনেইদের লাল কার্ড। ব্রিসন ফার্নান্ডেজকে বিশ্রী ফাউল করেন তিনি। ‘ভার’ দেখে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন রেফারি।
পাকিস্তান 10 জনে হয়ে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেনি ভারতীয় দল। 61 মিনিটে ভারতকে সমতায় ফেরান সুহেল। এরপর খেলার রাশ তুলে নেয় ভারত। একের পর এক আক্রমণে পাকিস্তানের রক্ষণকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন বিষ্ণু,সুহেল, সন্দীপরা। কিন্তু ভারতীয় আক্রমণ রুখে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। ম্যাচের শেষ ভাগে সন্দীপ মাণ্ডির গোল ভারতকে কাঙ্ক্ষিত জয় নিয়ে এনে দেয়। একই সঙ্গে সাফ কাপ জয়ের হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বও পেল ভারত।