মোতেরায় শাপমুক্তি, টি-20'র জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসনে ভারত

মোতেরায় শাপমুক্তি, টি-20'র জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসনে ভারত
প্রথম দল হিসেবে তিনবার টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হল টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : March 8, 2026 at 10:44 PM IST
আমেদাবাদ, 8 মার্চ: সেমিফাইনালে যে ভুলটা করেছিলেন হ্য়ারি ব্রুক, ফাইনালে টস জিতে একই ভুলটা করে বসলেন মিচেল স্য়ান্টনারও ৷ ফলাফলও হল একই ৷ বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে ভারতীয় দলের পাহাড়প্রমাণ রানের সামনে কাগুজে বাঘ পরিণত হল নিউজিল্য়ান্ড ৷ ম্য়াচের আগেরদিন সদর্পে আমেদাবাদের হৃদয় ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কিউয়ি অধিনায়ক ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় মোতেরায় ব্যুমেরাং হয়ে ফিরল স্যান্টনারের সেই হুঙ্কার ৷ নিউজিল্যান্ডকে 96 রানে হারিয়ে তৃতীয় বার টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হল টিম ইন্ডিয়া ৷ সবচেয়ে বড় কথা প্রথম দল হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়ল ভারতীয় দল ৷
2007, 2024 সালের পর 2026 সালে টি-20 ক্রিকেটে ফের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হল ভারত ৷ মোতেরায় পূর্বতন দুই অধিনায়ক এমএস ধোনি ও রোহিত শর্মার সামনে আবার ট্রফি তুললেন সূর্যকুমার যাদব ৷ প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বসেরার তাজ পরল ভারতীয় দল ৷ যে স্টেডিয়ামে তিনবছর আগে 50 ওভারের বিশ্বকাপে হৃদয় ভেঙেছিল আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ এদিন যেন সেই স্টেডিয়ামের 'অপয়া' তকমা ঘুচল ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ে ৷ ভারতীয় দলের জয়ে এদিন নায়ক ব্য়াটার, বোলার, ফিল্ডার সকলেই ৷ অর্থাৎ, ভারতের এদিন বিশ্বজয় টিম গেমের ফসল ৷
টস জিতে এদিন নিউজিল্যান্ড প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠালে সংহার মূর্তি ধারণ করেন দুই ভারতীয় ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা ৷ অফ-ফর্মে থাকা অভিষেক মহামঞ্চে 18 বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন ৷ যা চলতি বিশ্বকাপের দ্রুততম ৷ ওপেনিং জুটিতে 98 রান এদিন ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেয় ৷ ছ'টি চার ও তিনটি ছয়ে 21 বলে 52 রান করে আউট হন অভিষেক ৷
অভিষেকের পর হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সঞ্জু ৷ সপ্তম ব্য়াটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে ইতিহাসে টানা তিনটি হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন তিনি ৷ 33 বলে অর্ধশতরান আসে কেরল ক্রিকেটারের ব্য়াটে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে ঈশান কিষাণকে সঙ্গে নিয়ে 105 রানের জুটি রানের পাহাড়ে ওঠা নিশ্চিত করে ভারতের ৷ 15 ওভারে দলের রান দু'শোর গণ্ডি পার করে 89 রানে আউট হন তিনি ৷ 46 বলে সঞ্জু ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও আটটি ছক্কা ৷ সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও টি-20 বিশ্বকাপে নজির আসে সঞ্জুর ব্য়াটে ৷ বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়েন ভারতীয় ওপেনার ৷ ভেঙে দেন 2016 সালে ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটার মার্লন স্যামুয়েলসের 85* রানের নজির ৷
এরপর ঈশানের 25 বলে 54 রান ও শেষে শিবম দুবের আট বলে 26 রানের দুর্ধর্ষ ক্যামিয়ো ভারতকে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 255 রানে ৷ যা বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর ৷ পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে ভেঙে পড়ে কিউয়িদের টপ-অর্ডার ৷ 72 রান পাঁচ উইকেট হারায় তারা ৷ 52 রান করে একমাত্র উজ্জ্বল ওপেনার টিম সেইফার্ট ৷ এরপর ষষ্ঠ উইকেটে 52 রান যোগ হলেও তা নিউজিল্য়ান্ডের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ সময় যত এগোয় ভারতের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল হয় ৷
শেষমেশ 159 রানে অলআউট হয়ে যায় 'ব্ল্যাকক্যপস' ৷ ফাইনালে সবচেয়ে বড় জয়ে খেতাব জিতে নেয় সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা জসপ্রীত বুমরা ৷ তিন উইকেট যায় অক্ষর প্য়াটেলের ঝুলিতে ৷ 199 স্ট্রাইক-রেটে প্রতিযোগিতায় 321 রান করে বিশ্বকাপের সেরা সঞ্জু স্যামসন ৷