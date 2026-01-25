14 বলে হাফসেঞ্চুরি অভিষেকের, 10 ওভারে 154 রান তাড়া করে সিরিজ জিতল ভারত
17 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বুমরা ৷
Published : January 25, 2026 at 11:53 PM IST
গুয়াহাটি, 25 জানুয়ারি: বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াস দেড়শো পেরিয়ে আটকে রেখেছিল নিউজিল্যান্ডকে ৷ ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপের পক্ষে সেই রান পার করা খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয়নি ৷ বাস্তবে তা হলও না ৷ প্রথম বলে ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের উইকেট হারিয়েও মাত্র 10 ওভারে সেই রান তুলল টিম ইন্ডিয়া ৷ কিউয়িদের দেওয়া 154 রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে তাড়া করল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷
আট উইকেটে ম্যাচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাসও কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ও অধিনায়ক সূর্য ৷ মাত্র 14 বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন অভিষেক ৷ টানা দ্বিতীয় ম্যাচে অর্ধশতরানে উজ্জ্বল সূর্যও ৷
গত ম্যাচের নায়ক ঈশান কিষাণ ধুমধাড়াক্কা শুরু করেও 13 বলে 28 রানে ফেরেন এদিন ৷ তবে অভিষেকের তাণ্ডবে খড়কুটো ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, মিচেল স্যান্টনাররা ৷ মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের রেকর্ড অল্পের জন্য ছুঁতে ব্যর্থ অভিষেক ৷ তবে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি ধরা দিল তাঁর ব্যাটে ৷ শেষ পর্যন্ত 20 বলে 68 রানে অপরাজিত থেকে যান বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ মারেন সাতটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷
অন্যদিকে 468 দিন পর গত ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি পাওয়া 'স্কাই'য়ের ব্যাটে ফের পঞ্চাশ রান ধরা দিল এদিন ৷ ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কায় 26 বলে 57 রানে নটআউট থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন ভারত অধিনায়ক ৷ মাত্র 10 ওভারে 155 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ৷ যা টি-20 ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম দেড়শো রান তাড়ার রেকর্ড ৷
টস হেরে প্রথম ব্যাট করা নিউজিল্যান্ড এদিন গ্লেন ফিলিপ্সের 48 রানে ভর করে নয় উইকেট হারিয়ে 153 তোলে ৷ অধিনায়ক স্যান্টনার করেন 17 বলে 27 ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক 17 রানে তিন উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা ৷ ম্যাচের সেরা তিনি ৷ দু'টি উইকেট নেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রবি বিষ্ণোই ৷