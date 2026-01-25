অম্বরীশের চার উইকেট, অধিনায়ক মাত্রের ব্যাটে যুব বিশ্বকাপের সুপার-সিক্সে ভারত

অম্বরীশের চার উইকেট, অধিনায়ক মাত্রের ব্যাটে যুব বিশ্বকাপের সুপার-সিক্সে ভারত
অপরাজিত থেকে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে ভারতীয় দল ৷
Published : January 25, 2026 at 12:15 AM IST
বুলাওয়াও, 24 জানুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশের পর শিকারের তালিকায় নিউজিল্যান্ড ৷ জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে মসৃণভাবে যুব বিশ্বকাপের সুপার-সিক্সে ভারতীয় দল ৷ বুলাওয়াওয়ে এদিন ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে কিউয়িদের সাত উইকেটে হারাল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তাও আবার 141 বল বাকি থাকতে ৷ ব্যাট হাতে ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক নিজে ৷
জয়ের সঙ্গে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে অধিনায়কের ফর্মে ফেরা টিম ইন্ডিয়ার জন্য ভালো ইঙ্গিত ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এদিন ওভারসংখ্যা কমে দাঁড়ায় 37 ৷ কিন্তু প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড 37 ওভারও ব্যাটিং করতে পারেনি ৷ 36.2 ওভারে মাত্র 135 রানে অলআইট হয়ে যায় ৷ সৌজন্যে দুই পেসার আরএস অম্বরীশ এবং হেনিল প্যাটেল ৷ দুই পেসার ভাগ করে নেন সাত উইকেট ৷ 29 রানে চার উইকেট নিলেন অম্বরীশ ৷ ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ হেনিল তিন উইকেট নিলেন 23 রানে ৷ এছাড়া খিলান প্যাটেল, মহম্মদ ইনান এবং কণিষ্ক চৌহান নিলেন একটি করে উইকেট ৷
ভারতীয় বোলারদের দাপটে সেই অর্থে লম্বা হয়নি কোনও কিউয়ি ব্যাটারের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 48 বলে 37 রান করেন কালাম স্যামসন ৷ সেলউইন সঞ্জয়ের ব্যাট থেকে আসে 28 রান ৷ ডিএলএস নিয়মে ভারতের লক্ষ্যমাত্রা কমে হয় 130 রান ৷
For his match-winning spell of 4⃣/2⃣9⃣, Ambrish R.S. is named the Player of the Match as India U19 win by 7⃣ wickets (DLS method) against New Zealand U19 🙌— BCCI (@BCCI) January 24, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/tsYh3Rm1eV #U19WorldCup pic.twitter.com/0GqzugTIx0
ওপেনার অ্যারন জর্জের ইনিংস লম্বা না-হলেও দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রের 39 বলে ঝোড়ো 76 রানের জুটিতে জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে ভারত ৷ বৈভব হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করে 40 রানে ডাগআউটে ফেরেন ৷ তাঁর 23 বলের ইনিংসে ছিল দু'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ তবে অধিনায়ক মাত্রে হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করেননি ৷ মাত্র 27 বলে 53 রান করে আউট হন ভারত অধিনায়ক ৷ মারেন দু'টি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ দশ ওভারের মধ্যেই একশো রানে পূর্ণ করে ফেলে ভারতীয় দল ৷
অধিনায়ক আউট হওয়ার পর বাকি কাজটুকু সারেন বিহান মালহোত্রা ও বেদান্ত ত্রিবেদী ৷ মাত্র 13.3 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 130 রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় ভারত ৷ তিন ম্যাচে তিন জয়ে গ্রুপ শীর্ষ থেকে সুপার-সিক্সে আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 27 জানুয়ারি সুপার-সিক্সের প্রথম ম্যাচ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত ৷