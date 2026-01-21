ব্যাট হাতে দুর্ধর্ষ অভিষেক-রিঙ্কু, ফিলিপ্স-ঝড় থামিয়ে সিরিজে এগোল টিম ইন্ডিয়া

ব্যাট হাতে দুর্ধর্ষ অভিষেক-রিঙ্কু, ফিলিপ্স-ঝড় থামিয়ে সিরিজে এগোল টিম ইন্ডিয়া
এদিন ভারতের তোলা 238 রান টি-20 ক্রিকেটে তাঁদের ষষ্ঠ সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷
Published : January 21, 2026 at 11:38 PM IST
নাগপুর, 21 জানুয়ারি: বিশ্বকাপের আগে হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা এই পাঁচ ম্যাচ ৷ কিন্তু যেহেতু মোটামুটি একই স্কোয়াড বিশ্বকাপে যাচ্ছে, তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয় ৷ বরং সঠিক কম্বিনেশন গড়ে তোলাই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার ৷ সঠিক কম্বিনেশন গড়ে উঠল কি না, উত্তর দেবে সময় ৷ তবে সহজ জয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে অভিযান শুরু হল বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷ 48 রানে জিতে পাঁচম্যাচের সিরিজে এগোল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
জামথায় এদিন ভারতের জয়ের নায়ক অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং ৷ ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেলে বিশ্বকাপের আগে আস্থা জোগালেন রিঙ্কু সিংও ৷ তবে বেশি করে নজর ছিল যে দু'জনের দিকে, নিরাশ করলেন তাঁরা ৷ ফর্মে ফিরেও যেন ফেরা হল না অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৷ 22 বলে 32 রানে ফিরলেন তিনি ৷ আর দু'বছরেরও বেশি সময় বাদে টি-20'তে প্রত্যাবর্তনে নিরাশ করলেন ঈশান কিষাণ ৷ জোড়া চার হাঁকিয়ে আশা জাগিয়ে শুরু করলেও আট রানের বেশি লম্বা হল না ঝাড়খণ্ড ব্যাটারের ইনিংস ৷
কাইল জেমিসন, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কদের বেধড়ক পিটিয়ে দলকে রানের পাহাড়ে তুললেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ টি-20'তে তৃতীয় সেঞ্চুরিটি হাতছাড়া হলেও তাঁর 35 বলে 84 রান বিধ্বংসী ইনিংস সেঞ্চুরির তুলনায় কম কীসে ? যে ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও আটটি বিশাল ছক্কা ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ তৃতীয় উইকেটে অভিষেক-সূর্যকুমারের 99 রানের জুটি বড় রানের ভিত গড়ে দেয় দলের ৷ শেষদিকে 20 বলে অপরাজিত 44 রান করে সেই ভিতে ইমারত গড়েন কেকেআর ব্যাটার রিঙ্কু ৷
20 ওভারে সাত উইকেটে হারিয়ে 238 রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে টস হেরে প্রথম ব্যাটিংয়ে নামা ভারত ৷ যা তাঁদের ষষ্ঠ সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ চার ওভারে 27 রানে দুই উইকেট নেওয়া জ্যাকব ডাফি কিউয়ি শিবিরের সবচেয়ে সফল বোলার ৷ জোড়া উইকেট নিলেও চার ওভারে 54 রান দিলেন জেমিসন ৷ এক উইকেট নিয়ে 40 রান খরচ করলেন ক্লার্ক ৷
For his authoritative opening act, Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Relive his knock ▶️ https://t.co/WSNLEfd35F#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/3mCtrzuub2
জবাবে এক রানে দুই উইকেট হারিয়ে শুরুটাই নড়বড়ে হয় অতিথি দলের ৷ ইনিংসের দ্বিতীয় বলে ডেভন কনওয়েকে কট বিহাইন্ড করেন আর্শদীপ সিং ৷ পরের ওভারে আরেক ওপেনার রাচিন রবীন্দ্রকে ফেরান মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ চতুর্থ উইকেটে গ্লেন ফিলিপ্স এবং মার্ক চ্যাপম্যানের লড়াই পর্যন্ত ম্যাচে টিকে ছিল নিউজিল্যান্ড ৷ কিন্তু ফিলিপ্স ফিরতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড ৷ 40 বলে চারটি চার ও ছ'টি ছক্কায় 78 রান আসে ফিলিপ্সের ব্যাটে ৷ অক্ষর প্যাটেলের বলে শিবম দুবের হাতে ধরা পড়েন তিনি ৷ এরপর চ্যাপম্যান ফেরেন 24 বলে 39 রান করে ৷ শেষদিকে ডারিল মিচেল, মিচেল স্যান্টনাররা চেষ্টা করেও পাহাড়প্রমাণ রানের ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি ৷ 18 বলে 28 রান করে ফেরেন মিচেল ৷ স্যান্টনার অপরাজিত থেকে যান 20 রানে ৷
20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 190 রানের বেশি তুলতে পারেনি 'ব্ল্যাকক্যাপস' ৷ ভারতের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন বরুণ ও শিবম ৷ একটি করে উইকেট যায় আর্শদীপ, হার্দিক ও অক্ষরের ঝুলিতে ৷ উইকেটহীন রইলেন বুমরা ৷ ব্যাটারদের গড়ে দেওয়া মসৃণ পথে বোলাররা ম্যাচ জেতালেও গোটাদু'য়েক সহজ ক্যাচ ফেলে ফিল্ডিং কোচের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন রিঙ্কু-ঈশানরা ৷