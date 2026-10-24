বর্মার ব্যাটে 'জয়'তিলক ভারতের, কিউয়িদের বিরুদ্ধে 2-0 এগোল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা

বর্মার ব্যাটে 'জয়'তিলক ভারতের, কিউয়িদের বিরুদ্ধে 2-0 এগোল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা
এক বল বাকি থাকতে চার উইকেটে রোমহর্ষক জয় ছিনিয়ে নিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ তিলকের পাশাপাশি মূল্যবান ইনিংস খেললেন নমন ধির ৷
Published : October 24, 2026 at 4:16 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 24 অক্টোবর: পনেরো ওভার পরেও যেটাকে দূরের গ্রহ বলে মনে হচ্ছিল, শেষ দু'ওভারে সেটাকেই হাতে নিয়ে এলেন তিলক বর্মা ৷ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ব্যর্থ হলেও তাঁর ডেপুটির ব্য়াটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচে রোমহর্ষক জয় ছিনিয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ 181 রান তাড়া করে চার উইকেটে জিতে সিরিজে 2-0 এগিয়ে গেল বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ 26 বলে অপরাজিত 51 রানের ইনিংসে ম্যাচের সেরা তিলক ৷ 13 বলে 26 রানে নটআউট থেকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করলেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ এক বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিল অতিথি দল ৷
শেষ দু'ওভারে এদিন ভারতের প্রয়োজন ছিল 29 রান ৷ 19তম ওভারে ন্যাথন স্মিথকে ঠেঙিয়ে তিলক বর্মা 18 রান সংগ্রহ করতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় ভারতীয় দল ৷ এরপর অন্তিম ওভারের দ্বিতীয় বলে জ্যাকব ডাফিকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্য়াচ মুঠোয় এনে দেন সহ-অধিনায়ক ৷ পঞ্চম বলে দু'রান সংগ্রহ করে জয় এনে দেন নীতীশ ৷ সপ্তম উইকেটে দু'জনের অবিভক্ত 69 রানের জুটিতে সিরিজে আরও একটু এগোল 'মেন ইন ব্লু' ৷ তবে গত ম্য়াচের নায়ক নমন ধিরের ইনিংসও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল পরিস্থিতির বিচারে ৷ 17 বলে 31 রান এল তাঁর ব্য়াটে ৷ ধির মারেন একটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
অন্যদিকে তিলকের অপরাজিত অর্ধশতরানের ইনিংসে সাজানো ছ'টি চার ও একটি ছক্কায় ৷ তার আগে অবশ্য 181 রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় ল্য়াজেগোবরে অবস্থা হয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের ৷ ব্যর্থ প্রথম পাঁচ ব্য়াটারের সকলেই ৷ 67 রান করে গত ম্য়াচের সেরা সঞ্জু স্যামসন এদিন আউট হন 17 বলে 14 রানে ৷ ঈশান কিষাণের পরিবর্ত হিসেবে একাদশে এদিন জায়গা করে নিয়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ কিন্তু নয়া ব্যাটিং-অর্ডারে নেমে মাত্র চার রানের অবদান রাখলেন বছর পনেরোর ব্যাটার ৷ 27 রানে আউট হন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ শ্রেয়স আইয়ার এবং অক্ষর প্য়াটেলের অবদান যথাক্রমে 7 ও 11 রান ৷
𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 🫡 An absolute thriller at Hagley Oval as #TeamIndia secure a breathtaking victory to go 2-0 up in the series 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/EA8Z37JBeG— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ধির যখন আউট হন তখন ভারতের রান 14.5 ওভারে ছয় উইকেটে 112 ৷ অর্থাৎ, সিরিজে প্রথম হারের শঙ্কা তখন চেপে ধরেছে ৷ এমতাবস্থায় ত্রাতা হয়ে উঠলেন তিলক-নীতীশ জুটি ৷ বোলিং বিভাগেও এদিন একটি পরিবর্তন এনেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ময়াঙ্ক যাদবের পরিবর্তে একাদশে এসেছিলেন প্রিন্স যাদব ৷ চার ওভারে 30 রান দিয়ে এক উইকেট নিয়ে অবশ্য মান রাখেন তিনি ৷ সর্বাধিক জোড়া উইকেট আর্শদীপ সিংয়ের ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে 50 রান খরচ করেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ একটি উইকেট নেন নীতীশ রেড্ডিও ৷
Tilak 𝐂𝐋𝐔𝐓𝐂𝐇 Varma 🫡 The #TeamIndia Vice-Captain walks away with a well-deserved POTM award 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/zyfDlnctxQ— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
চতুর্থ উইকেটে গ্লেন ফিলিপ্স ও বেভন জ্য়াকবসের 116 রানের জুটিতে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' ৷ 43 বলে 70 রান করেন ফিলিপ্স ৷ মারেন চারটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ 46 বলে 58 রান আসে জ্যাকবসের ব্য়াটে ৷ কিন্তু সেসব দর পেল না ৷ যেমন মূল্য রইল না কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের 21 রানে চার উইকেটের ৷ সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ আগামী মঙ্গলবার ওয়েলিংটনে ৷ সেই ম্য়াচ জিতলেই সিরিজ কব্জা করে নেবে ভারত ৷