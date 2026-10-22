সঞ্জুর তৈরি ভিতে রেকর্ড রান তাড়া শ্রেয়স-ধিরের, কিউয়ি সফরে দারুণ শুরু করল ভারত

সঞ্জুর তৈরি ভিতে রেকর্ড রান তাড়া শ্রেয়স-ধিরের, কিউয়ি সফরে দারুণ শুরু করল ভারত
চার উইকেটে প্রথম টি-20 জিতে নিউজিল্য়ান্ড সফরে অভিযান শুরু করল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : October 22, 2026 at 4:41 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 22 অক্টোবর: সফরের প্রথম ম্য়াচে মাঠে নামার আগে নিউজিল্য়ান্ডে পৌঁছে মানিয়ে নিতে বড়জোর দু'টি অনুশীলন সেশন পেয়েছে ভারতীয় দল ৷ যা নিয়ে খানিকটা উদ্বেগ গ্রাস করছিল অনুরাগীদের ৷ তবে সেসব আশঙ্কা দূর করে জয় দিয়ে কিউয়ির দেশে অভিযান শুরু করল ভারত ৷ চার উইকেটে থ্রিলার জয়ে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজে অভিযান শুরু করল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ মাত্র দু'বল বাকি থাকতে নিউজিল্য়ান্ডের দেওয়া 226 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছয় উইকেট হারিয়ে তাড়া করল ভারত ৷ যে জয়ের ভিতটা গড়লেন ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ৷ আর ঝোড়ো ক্যামিয়ো ইনিংসে শেষটা করলেন ষষ্ঠ ম্য়াচ খেলতে নামা নমন ধির ৷
উল্লেখ্য, ক্রাইস্টচার্চে এদিন টি-20তে নিজেদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ এর আগে 2009 সালে মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে 211 রান তাড়া করে জিতেছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ যা এতদিন ছিল সর্বোচ্চ ৷ কিন্তু সেই নজির ভেঙে নিউজিল্যান্ড সফরের শুরুটা শ্রেয়স আইয়ারদের দারুণ হল বলা যায় ৷
টস জিতে হ্যাগলে ওভালে এদিন প্রত্যাশামতোই রান তাড়া করার পথে হাঁটেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ কিন্তু ঘরের মাঠে কিউয়ি ব্যাটাররা শুরু থেকেই ভারতীয় বোলিংকে আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন ৷ তবে বিধ্বংসী হয়ে ওঠার আগে টিম সেইফার্টকে 17 রানে ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দেন ময়াঙ্ক যাদব ৷ এরপর হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করে অক্ষর প্য়াটেলের শিকার হন আরেক ওপেনার ফিন অ্যালেন ৷ তাঁর 24 বলে 45 রানের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 122 রানে তিন উইকেট হারানো কিউয়িদের পব়বর্তীতে বড় রানে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা করেন গ্লেন ফিলিপ্স ৷
A powerful batting display helps India chase down a target of 226 in the T20I series opener against New Zealand 💪 📝: https://t.co/IVpAEwsDMs https://t.co/mB6dCwDoqk— ICC (@ICC) October 22, 2026
চতুর্থ উইকেটে বেভন জ্যাকবসের সঙ্গে জুটিতে 73 রান যোগ করেন তিনি ৷ জ্যাকবস তিন ছক্কায় 16 বলে 31 করে রানআউট হলেও অপরাজিত থেকে যান ফিলিপ্স ৷ 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 82 রানে নটআউট থেকে যান এই অলরাউন্ডার ৷ 40 বলের ইনিংসে ফিলিপ্স মারেন ন'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ সাত রানে অপরাজিত থাকেন মাইকেল ব্রেসওয়েল ৷ 20 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 225 রান তোলে আয়োজকরা ৷ ভারতীয় বোলারদের নিয়ে যত কম বলা যায় ততোই ভালো ৷ প্রত্যাবর্তনে চার ওভারে 49 রান দিয়ে উইকেটহীন রইলেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ একটি করে উইকেট নিলেও যথেচ্ছ রান দিলেন আর্শদীপ সিং, ময়াঙ্ক যাদব ও অক্ষর প্য়াটেল ৷
A flying start that made the chase possible 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND | @IamSanjuSamson https://t.co/qBU50RVhrY— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
এরপর রান তাড়া করতে নেমে বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দেয় ভারতের ওপেনিং জুটি ৷ অভিষেক শর্মা 12 বলে 29 রানে ফিরলেও ওপেনিং জুটিতে ওঠে 92 রান ৷ যা মোটামুটি জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল ৷ কিন্তু দ্রুত চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্য়াচে ফেরে কিউয়িরা ৷ আটটি চার ও চারটি ছক্কায় 33 বলে 67 রান করে আউট হন ম্য়াচের সেরা সঞ্জু ৷ 122 রানে চার উইকেট হারায় ভারত ৷ পঞ্চম উইকেটে অধিনায়ক শ্রেয়স ও অক্ষর প্যাটেলের 55 রান ম্য়াচে ফেরায় ভারতকে ৷ 14 বলে 24 রান করে আউট হন অক্ষর ৷ তবে 28 বলের 42 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলে দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেন শ্রেয়স ৷ যদিও ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠে ছাড়তে পারেননি তিনি ৷
অধিনায়কের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করেন ধির ৷ পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কায় 15 বলে 42 রানের বিস্ফোরক ক্যামিয়োয় দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ 19.4 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 230 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় ভারত ৷ আগামী শনিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে মুখোমুখি হবে দুই দল ৷