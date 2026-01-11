সহজ ম্যাচ কঠিন করে জয়, কোহলির মাইলস্টোনের দিনে সিরিজে এগোল ভারত
নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত । সৌজন্যে বিরাট কোহলির 93 এবং সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলের 56 ৷
Published : January 11, 2026 at 11:01 PM IST
ভদোদরা, 11 জানুয়ারি: বিরাট কোহলি যখন আউট হলেন ভারতের তখন চাই 65 বলে 67 রান । হাতে সাত উইকেট । সেই ম্যাচ ভারত জিতল এক ওভার বাকি থাকতে, তাও নাভিশ্বাস তুলে । তবু দিনের শেষ জয়ী ভারত । প্রথম ওডিআই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত । সৌজন্যে বিরাট কোহলির 93, অধিনায়ক শুভমন গিলের 56, সহঅধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের 49 রান ।
অতিথি দলের দেওয়া দেওয়া 301 রানের জবাবে এদিন লম্বা হয়নি প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার ইনিংস । 26 রানে আউট হওয়ার আগে অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসেবে 650টি ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়েন তিনি । এরপর দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার শুভমন গিলের সঙ্গে বিরাট কোহলির 118 রানের জুটি ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয় । অধিনায়ক গিল হাফসেঞ্চুরি করে 56 রানে ফিরলেও 54তম ওডিআই সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন কোহলি ।
তার আগে অবশ্য 42 রান পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে এদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালিক হয়ে যান 'দ্য রানমেশিন' । শ্রীলঙ্কা কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারাকে (28,016 রান) টপকে যান 'কিং কোহলি'। তবে সাত রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয় কোহলির । আটটি চার ও একটি ছক্কায় 91 বলে 93 রান করে আউট হন দিল্লি ক্রিকেটার ।
40তম ওভারে কাইল জেমিসনের শিকার হন তিনি । একই ওভারে রবীন্দ্র জাদেজাকে (4) রানে ফিরিয়ে ম্যাচের রং পাল্টে দেওয়ার ইঙ্গিত দেন ল্যাঙ্কি পেসার । পরের ওভারে শ্রেয়স আইয়ারকে 49 রানে ফিরিয়ে ভারতের জয়ের ব্যাপারে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেন জেমিসন । 10 ওভারে 41 রান দিয়ে চার উইকেট নিয়ে কিউয়ি বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল তিনিই ।
জেমিসনের তৈরি করা মঞ্চে এরপরেও লড়াই চালান নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য বোলাররা । কিন্তু 21 বলে 29 রানে অপরাজিত থেকে বৈতরণী পার করে দেন প্রোটিয়া সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া কেএল রাহুল । ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতান তিনি । মাঝে হর্ষিত রানার 23 বলে 29 রানের ইনিংসও ভারতের জয়ে মূল্যবান হয়ে থেকে যায় । শেষ পর্যন্ত 49 ওভারে ছয় উইকেটে 306 রান তুলে সিরিজে এগিয়ে যায় ভারত । এর আগে এদিন প্রথম ব্যাট করে 50 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 300 রান তোলে কিউয়িরা । দু'টি করে উইকেট নেন তিন ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ।