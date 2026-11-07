ওয়েলিংটনে বৃষ্টি বাঁচাল গিলদের, ডাকওয়ার্থ-লুইসে জিতে 2-0 এগোল ভারত

ওয়েলিংটনে বৃষ্টি বাঁচাল গিলদের, ডাকওয়ার্থ-লুইসে জিতে 2-0 এগোল ভারত
ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে 47 ওভারের ম্য়াচ চার রানে জিতে নিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ চার উইকেটে ম্য়াচের সেরা গুর্নুর ব্রার ৷
Published : November 7, 2026 at 3:48 PM IST
ওয়েলিংটন, 7 নভেম্বর: পাল্লা ভারী ছিল ভারতেরই দিকে ৷ কিন্তু নিউজিল্য়ান্ড বোলাররা যেভাবে দলকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন তাতে শেষ তিন উইকেটে 22 রানও অনেকটা দূর মনে হচ্ছিল অতিথি দলের জন্য ৷ বৃষ্টি যখন খেলা থামাল 135 রান তাড়া করতে নামা ভারতীয় দল তখন সাত উইকেটে 113 ৷ জায়ান্ট স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে ডাকওয়ার্থ-লুইস পার স্কোর ৷ যেখানে চার রানে এগিয়ে ভারত ৷ মুষলধারে বৃষ্টির কারণে স্থানীয় কাট-অফ সময় (রাত 11টা) পর্যন্ত আর খেলা শুরু না-হওয়ায় সেই চার রানেই জয় পেল ভারত ৷ সেইসঙ্গে পাঁচম্যাচের সিরিজে 2-0 এগোল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
ব্য়াটারদের ব্যর্থতার দিনে ভারতের জয়ের নায়ক অবশ্যই দলের বোলাররা ৷ বিশেষ করে পেস বোলিং বিভাগ ৷ 30 রানে চার উইকেট নিয়ে সঙ্গত কারণেই ম্য়াচের সেরা গুর্নুর ব্রার ৷ দু'টি করে উইকেট নিলেন আকিব নবি, অংশুল কম্বোজ এবং স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ৷ অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমেছিল দুই দল ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে (47 ওভার) টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ বোলিং-সহায়ক বাইশ গজে অধিনায়কের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেন দলের বোলাররা ৷ শুরু থেকেই থরহরি কম্প কিউয়ি ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ ডারিল মিচেলের অর্ধশতরানে কোনওক্রমে 134 রান স্কোরবোর্ডে খাড়া করে আয়োজকরা ৷ সেটাও হত না যদি না গিল 21 রানের মাথায় তাঁর লোপ্পা ক্যাচ ফেলতেন ৷
সেই মিচেলের ব্য়াটেই এদিন একশো পেরোয় নিউজিল্যান্ড ৷ 53 রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পর ষষ্ঠ উইকেটে অধিনায়ক স্যান্টনারের সঙ্গে জুটি 59 রান যোগ করেন তিনি ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে 55 রানে অক্ষর প্যাটেলের শিকার হন মিচেল ৷ তাঁর 104 বলের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ গুর্নুর ব্রার ফেরান টম ল্যাথাম, গ্লেন ফিলিপ্স, মিচেল স্যান্টনার ও ন্যাথন স্মিথকে ৷ 10 ওভার হাত ঘুরিয়ে জোড়া মেডেন দিয়ে মাত্র 30 রান খরচ করেন তিনি ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র তিন কিউয়ি ব্যাটার দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন ৷ শেষ পর্যন্ত 41 ওভারে 134 রান তুলে শেষ হয় 'ব্ল্যাক-ক্যাপসে'র ইনিংস ৷
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
জবাবে যতটা সহজ মনে হয়েছিল, ভারতের রান তাড়া ততোটা সহজ হয়নি ৷ শূন্য রানে ফেরেন গিল, গত ম্য়াচের নায়ক বিরাট কোহলি ফেরেন সাত রানে ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে অবশ্য সর্বাধিক ওডিআই রানের নিরিখে এদিন রিকি পন্টিংকে পিছনে ফেলেন 'রানমেশিন' ৷ 47 রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারতও ৷ তবে পঞ্চম উইকেটে শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুলের 39 রানের জুটি চাপ কিছুটা কমিয়ে আনে ৷ 46 বলে 30 রান করে আউট হন শ্রেয়স ৷ এরপর রাহুল 26 রানে অপরাজিত থেকে একদিক আগলে রাখলেও উইকেটের পতন চলছিলই ৷
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
বৃষ্টির কারণে খেলা থমকে যাওয়ার মুহূর্তে 26 ওভারে ভারতের রান ছিল সাত উইকেটে 113 ৷ শেষ পাঁচ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে 25 রান তোলে তারা ৷ সবমিলিয়ে জয় যে আসছেই, হলফ করে তা বলার জায়গা ছিল না ৷ তাই বৃষ্টি এসে ভারতীয় দলকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল বললে সেটা মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷ আগামী মঙ্গলবার হ্যামিল্টনে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ ৷ সেই ম্য়াচ জিতলেই সিরিজ মুঠোয় পুরে নেবে অতিথি দল ৷