লজ্জার হার সরিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন, বোলারদের দাপটে নিউজিল্য়ান্ডে সিরিজ জিতল টিম ইন্ডিয়া

লজ্জার হার সরিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন, বোলারদের দাপটে নিউজিল্য়ান্ডে সিরিজ জিতল টিম ইন্ডিয়া
210 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 187 রানে গুটিয়ে গেল কিউয়িদের ইনিংস ৷ কুড়ি-বিশের পর নিউজিল্যান্ডে ওডিআই সিরিজও জিতল ভারত ৷
Published : November 15, 2026 at 3:30 PM IST
মাউন্ট মাউনগানুই, 15 নভেম্বর: গত ম্য়াচে লজ্জার হার থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ৷ টি-20 সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়ান-ডে সিরিজও জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ব্য়াটাররা সেই অর্থে সফল হতে না-পারলেও বোলারদের দাপটে 22 রানে পঞ্চম ওয়ান-ডে জিতে নিল সফরকারী দল ৷ সেইসঙ্গে 3-1 ব্যবধানে সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল তারা ৷ ভারতের 210 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 187 রানে শেষ কিউয়িদের ইনিংস ৷ ব্যাট হাতে চার বলে 14 রানের পর বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা আর্শদীপ সিং ৷
এর আগে 2019 সালে শেষবার ঘরের মাটিতে ওডিআই সিরিজ হেরেছিল 'ব্ল্যাক ক্যাপস' ৷ সেবারও প্রতিপক্ষ ছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ অর্থাৎ, সাতবছর বাদে ঘরের মাঠে সেই ভারতের কাছেই সিরিজ হারতে হল নিউজিল্যান্ডকে ৷ গত ম্য়াচে 244 রানে হারের পর সিরিজ মুঠোয় করতে পঞ্চম ম্য়াচ ভারতকে জিততেই হত ৷ সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে এদিন একাদশে জোড়া পরিবর্তন এনেছিল ভারতীয় দল ৷ গুর্নুর ব্রার টেস্ট স্কোয়াডে যোগ দেওয়ায় শেষ ম্য়াচে তাঁর বদলি হিসেবে ওডিআই আত্মপ্রকাশ হল যশ ঠাকুরের ৷ অন্যদিকে কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে একাদেশ জায়গা করে নেন মহম্মদ সিরাজ ৷
টস জিতে এদিন ভারতীয় দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ৷ গত ম্য়াচে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সের ট্রমা কাটিয়ে ভারতীয় ব্য়াটাররা এদিনও ছন্দে ফিরতে পারলেন না ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে ভারতের একজন ব্য়াটাররও তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে ব্যর্থ ৷ এদিনও টপ-অর্ডারে ব্যর্থতায় 86 রানে চার উইকেট হারিয়ে একসময় ধুঁকছিল ভারতীয় ব্যাটিং ৷ এরপর মিডল-অর্ডারে অক্ষর প্যাটেল ও ঈশান কিষাণের ব্য়াটে লড়াইয়ের কড়ি জোগাড় করে তারা ৷ দু'জনেই করেন 46 রান ৷
A series victory to savour 🥳 #TeamIndia clinch a thriller at the Bay Oval to take the #NZvIND ODI series 3️⃣-1️⃣ 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC https://t.co/aAwPMyBykt— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
টেল-এন্ডারদের সাহায্য পেলে ভারতের রান আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছতে পারত ৷ কিন্তু তা না-হওয়ায় দু'শো পেরিয়ে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ 22 রান আসে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ও নমন ধিরের ব্য়াটে ৷ 42.1 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 209 রান তোলে অতিথিরা ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন জ্যাকব ডাফি ও স্যান্টনার ৷ টিম সেইফার্টকে (14) ফিরিয়ে রান তাড়া করতে নামা নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ঝটকাটা দেন সিরাজ ৷ এরপর দ্বিতীয় উইকেটে নিক কেলিকে সঙ্গে নিয়ে গত ম্য়াচের সেঞ্চুরিয়ন উইল ইয়ং জয়ের ভিত গড়ার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু 22 রানের বেশি লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ আর্শদীপের শিকার হন কিউয়ি ওপেনার ৷ এরপর ভারতীয় পেসারদের দাপটে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় আয়োজকরা ৷ 119 রানে ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয় ৷
Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
সপ্তম উইকেটে মিচেল স্য়ান্টনার ও ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের 39 রানের জুটি অবস্থা মেরামতির চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ কিউয়ি অধিনায়ককে 24 রানে ফিরিয়ে ব্রেক-থ্রু এনে দেন ধির ৷ 16 রানে আউট হন ক্লার্ক ৷ 48.1 ওভারে 187 রানে শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস ৷ 10 ওভারে 30 রানে তিন উইকেট নেন আর্শদীপ ৷ জোড়া উইকেট মহম্মদ সিরাজ ও অক্ষর প্য়াটেলের ৷ আত্মপ্রকাশ ম্য়াচে 38 রানে এক উইকেটে উজ্জ্বল যশ ঠাকুরও ৷ শেষ ম্য়াচে না-খেললেও তিন ম্য়াচে ন'টি উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা ব্রার ৷