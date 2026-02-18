ETV Bharat / sports

ডাচ'দের 17 রানে হারিয়ে সুপার-এইটের প্রস্তুতি সারল টিম ইন্ডিয়া

ব্যাট হাতে 66 রানের পর জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা শিবম দুবে ৷

IND BEAT NED
তিন উইকেট নিলেন বরুণ চক্রবর্তী (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 11:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমেদাবাদ, 18 ফেব্রুয়ারি: ব্যাট হাতে শিবম দুবের ঝোড়ো ইনিংসের পর বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণি ৷ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত জয়ে সুপার-এইটের প্রস্তুতি সারল টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে এই জয়কে সহজ বলা যাবে না ৷ কারণ ডাচ'দের বিরুদ্ধে 193 রান তুলেও জয় এল মাত্র 17 রানে ৷ ঈশান কিষাণ, সূর্যকুমার যাদবদের ব্যর্থতার দিনে ব্যাট হাতে নির্ভরতা দিলেন শিবম দুবে ৷ পাশাপাশি শেষবেলায় ভারতীয় বোলারদের পরীক্ষা নিয়ে গেলেন লিয়ঁ ক্যাচেট এবং নোয়া ক্রোস ৷ তবু অল-উইন রেকর্ড নিয়েই সুপার-এইটে পা রাখল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷

কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে আর্শদীপ সিং ৷ ওয়াশিংটন সুন্দরের এলেন অক্ষর প্যাটেলের পরিবর্তে ৷ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে জোড়া পরিবর্তন নিয়ে টস জিতে এদিন নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাটিং করে টিম ইন্ডিয়া ৷ তিন বল খেলে ফের শূন্য রানে ফিরলেন অভিষেক শর্মা ৷ চলতি বিশ্বকাপে এখনও প্রথম রানের জন্য অপেক্ষমান বিশ্বের পয়লা নম্বর ব্য়াটার ৷ সুপার-এইটে তাঁর জায়গা নিশ্চিত কি না, আজকের পর বলা যাচ্ছে না ৷ নিয়মরক্ষার ম্যাচে চলল না আরেক ওপেনার ঈশান কিষাণের ব্যাটও ৷ 18 রানে ফিরলেন তিনি ৷

লম্বা হয়নি তিলক বর্মা (27 বলে 31) এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের (28 বলে 34) ইনিংসও ৷ 110 রানে চার উইকেট হারানো ভারতকে এরপর দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার কারিগর শিবম দুবে ও হার্দিক পান্ডিয়া ৷ প্রথমজন করেন 31 বলে 66 রান ৷ মারেন চারটি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷ হার্দিক পান্ডিয়ার থেকে আসে 21 বলে 30 রান ৷ দু'জনের 35 বলে 76 রানের জুটিতে ভারত ছয় উইকেট হারিয়ে 193 রান তোলে ৷

জবাবে নেদারল্যান্ডস ব্যাটাররা বড় কোনও জুটি তৈরি করতে পারেননি, যা বড় রানের লক্ষ্যমাত্রার জন্য আবিশ্যিক ছিল ৷ বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়াদের দাপটে 125 রানে ছয় উইকেট হারায় ডাচ'রা ৷ তবে সপ্তম উইকেটে ক্যাচেট ও ক্রসের 47 রানের জুটি একটা মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় ৷ যদিও শেষমেশ তাঁদের লড়াই বিফলে যায় ৷ 16 বলে 26 রান করে দুবের শিকার হন প্রথমজন ৷ ক্রোস 12 বলে 25 রান করে অপরাজিত রয়ে যান ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 176 রানে আটকে যায় নেদারল্যান্ডসের ইনিংস ৷

14 রানে তিন উইকেট নেন বরুণ চক্রবর্তী ৷ ব্যাট হাতে দামি ইনিংসের পর বল হাতে জোড়া উইকেটে ম্যাচের সেরা শিবম দুবে ৷ আগামী 22 ফেব্রুয়ারি ভারত সুপার-এইটের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে এই আমেদাবাদেই ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

IND BEAT NED BY 17 RUNS
SHIVAM DUBE
ICC T20 WORLD CUP 2026
নেদারল্যান্ডসকে হারাল ভারত
INDIA BEAT NETHERLANDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.