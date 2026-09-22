ঐতিহাসিক সুজুকি কাপে রুদ্ধশ্বাস জয় ভারতের, জাপানকে দু'রান হারালেন শ্রেয়স'রা

ঐতিহাসিক সুজুকি কাপে রুদ্ধশ্বাস জয় ভারতের, জাপানকে দু'রান হারালেন শ্রেয়স'রা
বল হাতে জাপানি স্পিনারদের দুরন্ত পারফরম্যান্স সামলে রোমহর্ষক জয় বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের ৷
Published : September 22, 2026 at 2:22 PM IST
সানো (জাপান), 22 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেট দলের প্রথম সোনা জয়ের আবহে ঐতিহাসিক সুজুকি কাপে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল দেশের পুরুষ ক্রিকেট দলও ৷ এশিয়াডে অভিযান শুরুর আগে একমাত্র টি-20'তে জাপানকে তাদের মাটিতে মাত্র দু'রানে হারাল তারা ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত পাঁচ ওভারের ম্য়াচে 33 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 30 রানে শেষ হল জাপানের ইনিংস ৷
টাইফুন দুজুয়ানের কারণে সানো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক ম্য়াচ ঘিরে একটা আশঙ্কা ছিলই ৷ সেই আশঙ্কা সত্যি করে এদিন বৃষ্টি এবং ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্য়াচ শুরু হয় তিন ঘণ্টা দেরিতে ৷ ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ন'টার পরিবর্তে সাড়ে বারোটায় শুরু হওয়া ম্য়াচ খেলা হয় মাত্র পাঁচ ওভারে ৷
টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ কিন্তু অচেনা পরিবেশে থিতু হওয়ার আগেই বিপর্যয় নেমে আসে ভারতীয় ব্য়াটিং-অর্ডারে ৷ প্রথম ওভারের শেষ বলে অভিষেক শর্মাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে চমক দেন বাঁ-হাতি স্পিনার শার্লি হিঞ্জে ৷ একই ক্য়ালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক 10 বার শূন্য রানে আউট হয়ে লজ্জার নজির গড়লেন তিনি ৷ পরের ওভারে সঞ্জুকে ন'রানে ফেরান আরেক স্পিনার ইব্রাহিম তাকাহাশি ৷ তিন রানে আউট হন ঈশান কিষাণ ৷ 16 রানে ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স'কে ফেরান সেই হিঞ্জে ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক রান অধিনায়কেরই ৷ জাপানি স্পিনারদের ধাক্কা সামলে পাঁচ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 32 রান তোলে ভারত ৷
Target defended 👏👏#TeamIndia seal a nail-biter with a 2-run victory over Japan 💙— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND pic.twitter.com/icPNwzOb5s
পাঁচ ওভারে 33 রানের লক্ষ্যমাত্রা সহজই ছিল ৷ কিন্তু বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের অভিজ্ঞতার কাছে ম্য়াচটা হারল জাপান ৷ পাল্টা তিন স্পিনারকে আক্রমণে এনে বাজিমাত করলেন শ্রেয়স ৷ প্রথম ওভারে রানআউট হয়ে ফেরেন ওপেনার লাচলান লেক (1) ৷ এরপর দ্বিতীয় ওভারে ইব্রাহিম তাকাহাশি'কে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ জাপান অধিনায়ক কেন্ডেল ফ্লেমিংকেও (12) আউট করেন তিনি ৷ দু'ওভারে 13 রানে জোড়া উইকেট নেন সুন্দর ৷ উইকেট না-পেলেও দু'ওভারে মাত্র সাত রান খরচ করেন অভিজ্ঞ অক্ষর ৷ এক ওভারে 10 রান দেন লেগস্পিনার বিষ্ণোই ৷ পাঁচ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 30 রানে থেমে যায় জাপানের ইনিংস ৷
আগামী 28 সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল ৷ তার আগে জাপানের বিরুদ্ধে এই ম্য়াচের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে কাজে আসবে শ্রেয়সদের ৷ মহিলা দল মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা ধরে রেখেছে ৷ এবার পালা পুরুষ দলের ৷