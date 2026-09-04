নজির গড়ে সেঞ্চুরি মন্ধনার, হংকং'কে ধরাশায়ী করে এশিয়া কাপের শেষ চারে ভারত

নজির গড়ে সেঞ্চুরি মন্ধনার, হংকং'কে ধরাশায়ী করে এশিয়া কাপের শেষ চারে ভারত
সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রান এবং সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি. দু'টি ক্ষেত্রেই এদিন শীর্ষে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় ওপেনার ৷
Published : September 4, 2026 at 9:30 AM IST
দুবাই, 4 সেপ্টেম্বর: প্রথম দেশ হিসেবে মহিলাদের এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল ভারতীয় দল ৷ বৃহস্পতিবার হংকং'কে 137 রানে হারিয়ে শেষ চারে চলে গেল হরমনপ্রীতে কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম ব্যাট করে ভারতীয় দলের করা 193 রানের জবাবে মাত্র 56-তেই শেষ হংকং ৷ ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরা ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ৷
থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (মহিলা) সর্বাধিক রানের নিরিখে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেও মন্ধনার ব্যাটে বড় রান আসেনি ৷ এদিন তাঁর ব্যাটেই বড় রানের ইনিংস গড়ে সাতবারের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়নরা ৷ আর টি-20 'তে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের (10,880* রান) মালকিন এদিন হয়ে যান ভারতীয় ওপেনার ৷ টপকে যান ভারতেরই প্রাক্তন অধিনায়িকা মিতালি রাজ'কে (10,868 রান) ৷ পাশাপাশি লরা উলভার্ডট ও মেগ ল্যানিং'কে টপকে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ডও এদিন জুড়ে যায় মন্ধনার নামের পাশে ৷
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের 18তম এবং টি-20'তে মন্ধনা দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি এদিন পূর্ণ করেন মাত্র 57 বলে ৷ শেষমেশ অন্তিম ওভারের তৃতীয় বলে বাঁ-হাতি ব্যাটারের দুর্ধর্ষ ইনিংসের যবনিকা পড়ে ৷ 64 বলে তাঁর 124 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে রয়েছে 14টি চার এবং সাতটি ছক্কা ৷ ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক 17 বলে 28 রান করেন আরেক ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে 193 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ মন্ধনা-শেফালির ওপেনিং জুটিতে ওঠে 74 রান ৷ যা ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ৷
The star of the show 🤩⭐️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain @mandhana_smriti is adjudged the Player of the Match for her exhilarating performance as #TeamIndia are through to the semis of the #WomensAsiaCup #INDvHK pic.twitter.com/TQRaDiTM3R
দুর্বল হংকং'য়ের বিরুদ্ধে বাকি কাজটা সারেন ভারতীয় বোলাররা ৷ নন্দনী শর্মা, শ্রী চরণি, দীপ্তি শর্মাদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি হংকং'য়ের কোনও ব্যাটারই ৷ দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছন বিপক্ষের মাত্র তিন ব্যাটার ৷ সর্বাধিক 15 রান করেন ওপেনার এবং অধিনায়িকা নাতাশা মাইলস ৷ ভারতীয় বোলারদের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকা হংকং পঞ্চাশ পেরিয়েই গুটিয়ে যায় ৷ 16.2 ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হয় 56 রানে ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক ন'রানে তিন উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা ৷ দু'টি করে উইকেট নন্দনী শর্মা, শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াতের ৷
That's that from the second game for India in the #WomensAsiaCup #TeamIndia with a resounding 137-run win against Hong Kong as they march into the semi-final 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Scorecard - https://t.co/5owq9vvH2Z #INDvHK pic.twitter.com/3CVAox0O6c
137 রানে ভারতের এই জয় শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার আগে নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে ৷ তবে ফতিমা সানা'দের বিরুদ্ধে নামার আগেই শেষ চারে চলে গেল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ড'কে 94 রানে হারিয়েছিলেন হরমন'রা ৷