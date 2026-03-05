হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে থ্রিলার জয়, ব্রিটিশ-সংহারে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত

হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে থ্রিলার জয়, ব্রিটিশ-সংহারে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত
জলে গেল বেথেলের দুর্ধর্ষ শতরান ৷ সাত রানে জিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 89 রান করে ম্য়াচের সেরা সঞ্জু স্যামসন ৷
Published : March 5, 2026 at 10:59 PM IST
মুম্বই, 5 মার্চ: সকালে সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকরের বিয়ে ঘিরে মায়ানগরীতে ছিল সাজো-সাজো রব ৷ হাজির ছিলেন ক্রীড়া ও বিনোদুনিয়ার নামীদামিরা ৷ দক্ষিণ মুম্বইয়ে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সেলেবদের সন্ধেয় গন্তব্য ছিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ৷ আরব সাগরের পাড়ে লক্ষ্মীবারের সন্ধেয় দ্বিগুণ হল তাঁদের আনন্দ ৷ কারণ, জ্যাকব বেথেল নামক হার্ডল পেরিয়ে টানা দ্বিতীয়বার শেষ চারে ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া ৷ ভারতের সাত রানে জয়ে পথ দেখালেন সেই সঞ্জু স্যামসন ৷ যাঁর ব্য়াটে দিনচারেক আগে ইডেনে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের বৈতরণী পেরিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷
15 রানের মাথায় এদিন কেরল ব্য়াটারের ক্য়াচ মিস করেন অধিনায়ক হ্য়ারি ব্রুক, যার মাশুল গুনতে হল ইংল্য়ান্ডকে ৷ ইডেনের পর ওয়াংখেড়েতেও জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন সঞ্জু ৷ আবারও নিরাশ করে অভিষেক ফিরলেন 9 রানে ৷ তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এদিন মায়ানগরীতে দ্বিতীয় উইকেটে বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেন সঞ্জু স্যামসন ও ঈশান কিষাণ ৷ যোগ হয় 97 রান ৷
এরপর 18 বলে 39 রানে আদিল রশিদের শিকার হন ঈশান ৷ তবে বিপক্ষ বোলারদের উপর নির্দয় সঞ্জু প্রথমে 26 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৷ এরপর শিবম দুবেকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন ভালোই ৷ কিন্তু 89 রানে উইল জ্য়াকসের বলে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন কেরল ব্য়াটার ৷ তার আগে তৃতীয় উইকেটে যোগ হয় 43 রান ৷
সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও আটটি চার ও সাত ছক্কায় ভারতের বড় রানের রাস্তা গড়ে দিয়ে যান দিনকয়েক আগেও একাদশে অনিশ্চিত ব্য়াটার ৷ সেমিফাইনালের সেরাও তিনি ৷ এরপর একটি চার ও চার ছক্কায় শিবম দুবের 25 বলে 43 রান এবং শেষদিকে হার্দিক পান্ডিয়ার 12 বলে 27 রানের ঝোড়ো ক্য়ামিয়ো ভারতকে পৌঁছে দেয় সাত উইকেটে 253 রান ৷ যা বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর ৷ একটি উইকেট পেলেও ভারতীয় ব্য়াটিং-তাণ্ডবের সামনে এদিন চার ওভারে 61 রান খরচ করেন ইংল্যান্ডের পেস বিভাগের প্রধান অস্ত্র জোফ্রা আর্চার ৷ চার ওভারে 53 রান দেন স্যাম কারেনও ৷
Marching towards the #Final 👏— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
A step away from 𝙂𝙡𝙤𝙧𝙮 🏆#TeamIndia is into the #T20WorldCup finale 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/6BBNkNw2aB
জবাবে জ্য়াকব বেথেলের ব্যাটে দারুণ লড়াই করে ইংল্য়ান্ড ৷ 95 রানে চার উইকেট হারানোর পর উইল জ্য়াকসকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় শিবিরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ বরুণ চক্রবর্তীদের শাসন করে মাত্র 19 বলে হাফসেঞ্চুরি সারেন বেথেল ৷ পঞ্চম উইকেটে জ্য়াকসকে সঙ্গে নিয়ে যোগ করেন 77 রান ৷ এরপর অক্ষর প্য়াটেলের দুরন্ত অ্যাথলেটিক দক্ষতা ভারতকে ম্যাচে ফেরায় ৷ 14 ওভারের শেষ বলে আর্শদীপের ডেলিভারিতে দুবের হাতে ধরা পড়েন জ্য়াকস ৷ যদিও ক্যাচটি সতীর্থকে সাজিয়ে দেন অক্ষর ৷ জ্য়াকস ফেরেন 20 বলে 35 রানে ৷
বেথেল ক্রিজে থাকায় এরপরেও ম্য়াচে ছিল ইংল্যান্ড ৷ শেষ তিন ওভারে তাদের দরকার ছিল 45 রান ৷ 44 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বেথেল ৷ যা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দ্রুততম ৷ কিন্তু এরপরেও পারেনি ইংল্য়ান্ড ৷ 19তম ওভারের তৃতীয় বলে হার্দিক স্যাম কারেনকে 18 রানে ফেরালে ম্য়াচের ভাগ্য ভারতের দিকে ঢলে পড়ে ৷ অন্তিম ওভারে জয়ের জন্য 30 রান দরকার ছিল ইংল্যান্ডের ৷ প্রথম বলে বেথেল রান-আউট হয়ে ফিরতেই জয় মুঠোয় পুরে নেয় ভারত ৷ ইংরেজ ব্য়াটারের 48 বলে 105 রানের ইনিংস ছিল আটটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ শেষ পর্যন্ত 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 246 রানে থামে ইংল্য়ান্ডের ইনিংস ৷ সাত রানে থ্রিলার জয়ে চতুর্থবার ফাইনাল নিশ্চিত করে টিম ইন্ডিয়া ৷ আগামী রবিবার খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি সূর্যকুমার যাদব অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷