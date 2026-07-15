গিল-অক্ষরদের ব্যাটে 'সুন্দর' জয়, বিলেতভূমে ওডিআই সিরিজে এগোল ভারত

গিল-অক্ষরদের ব্যাটে 'সুন্দর' জয়, বিলেতভূমে ওডিআই সিরিজে এগোল ভারত
অবিভক্ত পঞ্চম উইকেটে 102 রান সহজ জয় এনে দিল ভারতকে ৷ ম্যাচের সেরা অক্ষর প্যাটেল ৷
Published : July 15, 2026 at 12:21 AM IST
বার্মিংহ্যাম, 14 জুলাই: ফরম্যাট বদল হতেই বিলেতভূমে বদলে গেল ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স ৷ টি-20 সিরিজে চুনকাম হওয়ার হতাশা ভুলে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে এগোল টিম ইন্ডিয়া ৷ 968 দিন পর ওডিআই ফরম্যাটে একসঙ্গে মাঠে নামলেন দলের তিন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং জসপ্রীত বুমরা ৷ তাঁদেরকে জয় উপহার দিলেন তরুণরা ৷ প্রথম ওডিআই ম্যাচে ছয় উইকেটে জিতল ভারত ৷ তাও আবার 28 বল বাকি থাকতে ৷
বোলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে এদিন আয়োজকদের 258 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ এরপর অধিনায়ক শুভমন গিল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেলের ব্যাটে চার উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে দিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ বল হাতে চার উইকেটের পর অপরাজিত অর্ধশতরানে ম্যাচের সেরা অক্ষর ৷
ডানপায়ে ক্র্যাম্পের কারণে এদিন 80 রানে আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়েন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ 'রো-কো' জুটির ব্যর্থতার দিনে দলের জয়ের ভিত গড়েন তিনিই ৷ শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 101 রান যোগ করে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ কেরিয়ারের 19তম ওডিআই হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা ভারত অধিনায়কের 75 বলের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও একটি ছয় ৷ এরপর শ্রেয়স আইয়ার (35) ও কেএল রাহুল (1) দ্রুত ফিরলেও ভারতের জয় আটকায়নি ৷ সৌজন্যে পঞ্চম উইকেটে ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেলের অবিভক্ত জুটি ৷
জুটিতে 102 রান তুলে অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি করে মাঠ ছাড়েন দু'জনে ৷ 63 বলে 52 রানে অপরাজিত থাকেন সুন্দর ৷ মারেন চারটি চার ও একটি ছয় ৷ অন্যদিকে পাঁচটি চার ও একটি ছক্কায় 52 বলে ঝোড়ো 57 রানে নটআউট থেকে মাঠ ছাড়েন অক্ষর ৷
A truly flawless all-round performance 🌟— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Axar Patel bags the well-deserved POTM award for his 4️⃣-wicket haul and vital half-century 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 pic.twitter.com/eSGYHXzXll
এর আগে এজবাস্টনে এদিন ভারতীয় বোলারদের দাপটে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ইংরেজ ব্যাটাররা ৷ 43 রান করেন ওপেনার বেন ডাকেট ৷ 106 রানে সাত উইকেট হারিয়ে একসময় চাপে পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ সপ্তম উইকেটে জো রুট ও লিয়াম ডসনের 121 রানের জুটিতে আড়াইশো পেরোয় 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ 68 রানে আউট হন ডসন ৷ 76 বলে 76 রানে অপরাজিত থাকেন রুট ৷ মারেন ছ'টি চার ও একটি ছয় ৷ 47.5 ওভারে 258 রানে অলআউট হয়ে যায় আয়োজকরা ৷
How much are you rating this match-winning 1️⃣0️⃣2️⃣-run stand? 👇#TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/ta1pvUOXtB— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
ভারতের হয়ে চার উইকেট নিলেও 62 রান দেন অক্ষর ৷ দু'টি করে উইকেট নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও গুর্নুর ব্রার ৷ প্রত্যাবর্তনে 31 রানে এক উইকেট নিয়ে উজ্জ্বল জসপ্রীত বুমরাও ৷ বৃহস্পতিবার কার্ডিফে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷