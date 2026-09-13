খেতাবের হ্যাটট্রিক, চিনকে হারিয়ে জুনিয়র হকিতে ফের এশিয়া সেরা দেশের মেয়েরা

খেতাবের হ্যাটট্রিক, চিনকে হারিয়ে জুনিয়র হকিতে ফের এশিয়া সেরা দেশের মেয়েরা
শক্তিশালী চিনের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে এদিন একমাত্র গোলটি করেন সানিকা চন্দ্রকান্ত মানে ৷ শিরোপা জিতে বিশ্বকাপে পা রাখল ভারতের মেয়েরা ৷
Published : September 13, 2026 at 4:00 PM IST
মোকি (চিন), 13 সেপ্টেম্বর: এ যেন ঠিক গত সংস্করণের পুনরাবৃত্তি ৷ চিনকে হারিয়ে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপে ফের সোনা জিতল ভারতের মেয়েরা ৷ 2024 সালে চিনকে হারিয়েই টানা দ্বিতীয়বার খেতাব এসেছিল ভারতের ঘরে ৷ সেবার নির্ধারিত সময় 1-1 গোলে শেষ হওয়ায় শুটআউটে জেতে ভারতের মেয়েরা ৷ আর রবিবার চিনকে তাদের মাটিতে 1-0 গোলে হারিয়ে খেতাবের হ্য়াটট্রিক করল ভারতের প্রমিলা বাহিনী ৷ সেইসঙ্গে সরাসরি বিশ্বকাপে পা রাখল তারা ৷
প্রতিযোগিতায় তিনবারের চ্যাম্পিয়ন চিনও ৷ তাছাড়া প্রতিযোগিতাজুড়ে দারুণ পারফরম্য়ান্সের নিদর্শন রেখেছে তারাও ৷ ফলত লড়াইটা খুব সহজ ছিল না ৷ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে এদিন একমাত্র গোলটি করেন সানিকা চন্দ্রকান্ত মানে ৷ ম্য়াচের 17 মিনিটে জয়সূচক ফিল্ড গোল আসে তাঁর স্টিক থেকে ৷ আর সেই গোলই ফারাক গড়ে দেয় দু'দলের মধ্যে ৷
কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তানকে 19-0 গোলে বিধ্বস্ত করার পর শনিবার সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঁচ গোল দিয়েছিল দেশের মেয়েরা ৷ হ্যাটট্রিক এসেছিল সুপ্রিয়ার স্টিক থেকে ৷ ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 5-1 ৷ অন্য সেমিফাইনালে জাপানকে হাফডজন গোলে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে চিন ৷ ফলে লড়াই যে সহজ হবে না, সেটা আঁচ করা গিয়েছিল ৷ বাস্তবে হলও সেটাই ৷
𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡, 𝗪𝗘 𝗥𝗨𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗜𝗔! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
INDIAN WOMEN"S TEAM ARE THE AHF JUNIOR ASIA CUP 2026 CHAMPIONS FOR THE THIRD TIME IN A ROW! 🥇🔥
The golden legacy continues with a 1-0 win over China in the final. 🇮🇳✨
The title win confirms a spot in the FIH Junior World Cup… pic.twitter.com/gk811zNSTX
ফাইনালে এদিন ট্যাকটিক্যাল লড়াই হল দু'দলের মধ্যে ৷ তবে কাঙ্খিত গোলের সন্ধান পেয়ে বাজিমাত করে গেল ভারতীয় দল ৷ রক্ষণ আঁটোসাঁটো রেখে খেতাব জিতে নিল তাদের ৷ চার ম্য়াচে 10 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ আটে পৌঁছেছিল ভারতীয় দল ৷ একই গ্রুপে গোলপার্থক্যে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিল চিন ৷ মেয়েদের পাশাপাশি জুনিয়র এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে পৌঁছেছে দেশের ছেলেরাও ৷ খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া ৷
🚨 INDIAN GIRLS BEAT HOST CHINA TO CLINCH THE TITLE 🏆— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 13, 2026
🏑 India Junior Women's Team beat China 1-0 in the finals to complete the HAT-TRICK of titles at Asian Junior Women's Hockey.
Sanika Mane is the Goalscorer of the match.
2023 🏆
2024 🏆
2026 🏆
A THREE-PEAT! pic.twitter.com/FyndvYJRxk
সোনা জয়ের জন্য জুনিয়র মহিলা দলের জন্য ইতিমধ্যেই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে হকি ইন্ডিয়ার তরফে ৷ দলের প্রত্যেক প্লেয়ারকে তিন লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক সাপোর্ট-স্টাফ'কে দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেবে ভারতীয় হকির গভর্নিং বডি ৷