প্রথম আন্তর্জাতিক গোল বিষ্ণুর, ভুটানকে হারিয়ে সাফের ফাইনালে ভারত

প্রথম আন্তর্জাতিক গোল বিষ্ণুর, ভুটানকে হারিয়ে সাফের ফাইনালে ভারত
দ্বিতীয় সেমিতে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের মধ্যে বিজয়ীর বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে নওশাদ মুসার ছেলেরা ৷
Published : November 14, 2026 at 5:14 PM IST
ঢাকা, 14 নভেম্বর: ব়্যাংকিংয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকা ভুটানকে হারিয়ে সাফ চ্য়াম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত ৷ সিনিয়র দল নিউজিল্যান্ড সফরে ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশের মাটিতে মূলত ভারতের অনূর্ধ্ব-23 ফুটবলাররাই খেলছেন ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও দাপট অব্যাহত ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৷ শনিবার ভুটানকে 2-1 গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছল 'ব্লু-টাইগার্স' ৷
প্রথমার্ধেই এদিন জোড়া গোল করে ফাইনালে মোটামুটি নিশ্চিত করে ফেলে ভারতীয় দল ৷ এদিন ভারতের হয়ে গোলদু'টি করেন পিভি বিষ্ণু ও চিংলেনসানা সিং ৷ এরমধ্যে বিষ্ণু তাঁর প্রথম গোলটি করলেন ভারতের জার্সিতে ৷ এদিন ম্য়াচের আট মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা উইঙ্গারের প্রথম গোলটি দর্শনীয় ৷ খাইমিনথাং লুংডিমের লম্বা বল বক্সে প্রথমে ট্র্যাপ করেন বিষ্ণু ৷ এরপর নাটমেগে বিপক্ষ ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে ডানপায়ের কোণাকুনি শটে 1-0 করেন কেরল ফুটবলার ৷
27 মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি অধিনায়ক চিংলেনসানা সিংয়ের ৷ মাংলেনথাং কিপজেনের কর্নার বিপক্ষ রক্ষণ ক্লিয়ার করতে ব্য়র্থ হলে সহজ সুযোগ চলে আসে বেঙ্গালুরু এফসি ডিফেন্ডারের সামনে ৷ যা কাজে লাগাতে ভুল করেননি চিংলেনসানা ৷ জোরালো ভলিতে বল জালে রাখেন তিনি ৷ এরপর ভারত গোলসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করলেও 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে ম্য়াচের পটপরিবর্তন করে দেয় ভুটান ৷ উল্লেখ্য ভুটানের অধিনায়ক চেঞ্চো ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত মুখ ৷ সেই চেঞ্চো ভুটানের একমাত্র গোলে এদিন অবদান রাখেন ৷ ফ্রি-কিক থেকে ভেসে আসা বল ভারতীয় রক্ষণভাগ ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে তা জমা পড়ে চেঞ্চোর পায়ে ৷ অধিনায়কের নেওয়া শট থেকেই হেডে ব্যবধান কমান তাসি তবদেন ৷ কিন্তু প্রাথমিকভাবে অফসাইডের ফ্ল্যাগ উঠলেও ভিএআরের সাহায্য নিয়ে গোলটি বহাল রাখেন রেফারি ৷
Final bound. 🇮🇳💙 The #BlueTigers beat Bhutan to reach the #SAFFChampionship2026 final. #INDBHU #IndianFootball https://t.co/tbwKJApEA3— Indian Football (@IndianFootball) November 14, 2026
সাফ চ্য়াম্পিয়নশিপের ইতিহাসে প্রথমবার ভারত বনাম ভুটান ম্য়াচেই ব্যবহার হল ভিডিয়ো অ্য়াসিস্ট্যান্ট রেফারি ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল করে ব্যবধান কমানো ভুটানের কাছে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ থাকলেও ভারতীয় রক্ষণ দ্বিতীয়বার আর ভুলচুক করেনি ৷ উল্টোদিকে তৃতীয় গোল পায়নি ভারতও ৷
ভারতীয় দল দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেনাল্টি পেলেও 65 মিনিটে ভিএআরের সাহায্যে তা বাতিল করেন রেফারি ৷ তবে পেনাল্টি বাতিল ভারতের জয়ে বাধা হতে পারেনি ৷ শেষপর্যন্ত 2-1 গোলে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত ৷ দশমবার খেতাবের লক্ষ্যে ফাইনালে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের মধ্যে বিজয়ীর মুখোমুখি হবে 'ব্লু-টাইগার্স' ৷ গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান ও মলদ্বীপকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছেছিল ভারতীয় দল ৷