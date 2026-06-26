শেফালির ব্যাটে বাংলাদেশ 'বধ', সেমির দৌড়ে ভেসে রইল ভারত
শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল ৷ তার আগে শেফালির ব্যাটে 'উইমেন ইন ব্লু' জিতল পাঁচ উইকেটে ৷
Published : June 26, 2026 at 1:17 AM IST
ম্যাঞ্চেস্টার, 26 জুন: হারলে বিদায় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যেত ৷ এমতাবস্থায় টি-20 বিশ্বকাপের মরণ-বাঁচন ম্যাচে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ পরিসংখ্যানে অনেকটাই পাল্লা ভারী ভারতীয় দলের থেকে জয় প্রত্যাশিত ছিল ৷ আর প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে পড়শি দেশকে পাঁচ উইকেটে হারাল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আশা জোরালোভাবে জিইয়ে রাখল তারা ৷
বল হাতে যদি এদিন বাংলাদেশকে স্বল্প রানে বাঁধার কাজটা করেন ভারতীয় স্পিনাররা ৷ তাহলে ব্যাট হাতে লক্ষ্মীবারের ম্যাঞ্চেস্টারে জয় আঁকলেন ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ তাঁর হাফসেঞ্চুরির সৌজন্যে 19 বল বাকি থাকতে 137 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করল ভারত ৷
টস জিতে এদিন ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ৷ গত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের একাদশে জোড়া পরিবর্তন আনে ভারতীয় দল ৷ প্রেমা রাওয়াতের পরিবর্তে আসেন রাধা যাদব ৷ পেসার অরুন্ধতী রেড্ডির পরিবর্তে শুরু করেন রেণুকা সিং ঠাকুর ৷ দিলারা আখতারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশ শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দেন রেণুকাই ৷ 28 রানে তিন উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার রাধা ৷ জোড়া উইকেট আরেক স্পিনার শ্রী চরণির ৷
বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক 31 বলে 33 রান করেন ওপেনার জুয়াইরিয়া ফিরদৌস ৷ 32 রান আসে অধিনায়িকা নিগার সুলতানার ব্যাটে ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 136 রানের বেশি তুলতে পারেনি বাংলাদেশ ৷
🔙 to winning ways ✌️#TeamIndia bag 2⃣ points with a comprehensive victory by 5⃣ wickets in Manchester ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/mWgNXcEkp0#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/WMuuLzsfyZ
জবাবে স্মৃতি মন্ধনা (8 রান) দ্রুত ফিরলেও ঝড় তোলেন শেফালি ৷ দ্বিতীয় উইকেটে যস্তিকা ভাটিয়ার সঙ্গে জুটিতে যোগ করেন 45 রান ৷ মাত্র 34 বলে 53 রানের ইনিংস খেলে জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে যান ম্যাচের সেরা শেফালি ৷ ভারতীয় ওপেনারের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও একটি ছক্কা ৷ শেফালির পর দ্রুত যস্তিকা (23 রান) ও রিচা ঘোষের (10 রান) উইকেট হারায় ভারত ৷ 98 রানে চার উইকেট খুইয়ে সাময়িক চাপে পড়ে যায় তারা ৷ কিন্তু পঞ্চম উইকেটে 30 রান যোগ করে দলকে জয়ের কাছে পৌঁছে দেয় জেমিমা রড্রিগেজ ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের জুটি ৷
Continuing her fiery form 🔥— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Player of the Match Shafali Verma with yet another impactful performance in the #T20WorldCup 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/mWgNXcEkp0#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvBAN | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/jgwPZjSIZN
জেমিমা 15 বলে 26 করে ফিরলেও 13 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন হরমন ৷ পাঁচ রানে নটআউট থাকেন দীপ্তি শর্মা ৷ 16.5 ওভারে পাঁচ উইকেটে 139 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ৷ চার ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ- ওয়ানে এই মুহূর্তে দু'য়ে তারা ৷ রবিবার শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি ভারত ৷