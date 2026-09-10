শেফালির হাফসেঞ্চুরির পর দীপ্তির ঘূর্ণি, ষষ্ঠবার এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

শেফালির হাফসেঞ্চুরির পর দীপ্তির ঘূর্ণি, ষষ্ঠবার এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত
40 বলে 64 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে সেমিফাইনালের সেরা শেফালি বর্মা ৷
Published : September 10, 2026 at 11:55 PM IST
দুবাই, 10 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশকে হারিয়ে ষষ্ঠবার টি-20 ফরম্যাটে আয়োজিত এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত ৷ দুবাইয়ে বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে পড়শি দেশকে 40 রানে হারাল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ভারতের দেওয়া 150 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 109 রানে শেষ বাংলাদেশের ইনিংস ৷
ব্যাট হাতে ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ তবে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে বাংলাদেশকে স্বল্প রানে বেঁধে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করলেন স্পিনাররাও ৷ 26 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট স্পিনিং অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার ৷
টস জিতে ভারতকে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় 2018'র চ্যাম্পিয়নরা ৷ লম্বা হয়নি ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা'র (2) ইনিংস ৷ তিনে নেমে মন্থর ইনিংস খেলেন প্রতীকা রাওয়াল ৷ 24 বলে 20 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ তবে বাংলাদেশ ফিল্ডারদের বদান্যতায় তিনবার জীবন ফিরে পেয়ে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শেফালি ৷ সাতটি চার ও তিন ছক্কায় 40 বলে 64 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ মূলত শেফালির ব্যাটেই স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে ভারত ৷
16 বলে 21 রান করেন স্টাম্পার-ব্যাটার রিচা ঘোষ ৷ 28 বলে 24 রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 149 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে পঁচিশের গণ্ডি পেরোননি কোনও বাংলাদেশ ব্যাটার ৷ 18 বলে সর্বাধিক 22* রান আসে শোর্না আখতারের ব্যাটে ৷ 26 বলে 21 রান করেন ওপেনার দিলারা আখতার ৷
Semi-Final success in frames 📸— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvBAN pic.twitter.com/MFQeD8asvr
দীপ্তি শর্মার তিন উইকেটের পাশে একটি করে উইকেট নেন দুই স্পিনার শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াত ৷ দু'ওভার হাত ঘুরিয়ে 10 রানে জোড়া উইকেট নেন পেসার নন্দনি শর্মাও ৷ উইকেট হাতে থাকলেও ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কোনও উত্তর ছিল না বাংলাদেশ ব্যাটারদের ৷ শেষপর্যন্ত 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 109 রানে থেমে যায় পড়শি দেশের ইনিংস ৷
চতুর্থবার খেতাবজয়ের লক্ষ্যে ফাইনালে শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তানের মধ্যে বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবেন হরমন'রা ৷ গত সংস্করণে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের ৷ ফলত দ্বীপরাষ্ট্র ফাইনালে পৌঁছলে সেই হারের বদলা নেওয়ার সুযোগ থাকছে ভারতের সামনে ৷