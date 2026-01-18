22 রানে শেষ সাত উইকেট হারাল বাংলাদেশ, বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় ভারতের

22 রানে শেষ সাত উইকেট হারাল বাংলাদেশ, বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় ভারতের
প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ছয় উইকেটে হারিয়েছিল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোং
Published : January 18, 2026 at 1:14 AM IST
বুলাওয়াও, 18 জানুয়ারি: প্রথম ম্যাচের মতো যুব বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচও ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে জিতল ভারত ৷ প্রত্যাশামতো বাংলাদেশকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর, মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডে টি-20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্ত ৷ এমন আবহে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপে পড়শি দু'দেশের লড়াই ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তাপ ৷
বৃষ্টিবিঘ্নিত বুলাওয়াওয়ে এদিন অবশ্য হারের শঙ্কা ভালোরকম গ্রাস করেছিল ভারতীয় শিবিরে ৷ 165 রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় দুই উইকেটে 106 রান ছিল বাংলাদেশের ৷ সেই অবস্থা থেকে 22 রানে শেষ সাতটি উইকেট হারিয়ে ভারতকে কার্যত ম্যাচ উপহার দেয় পদ্মাপাড়ের দেশ ৷ অবশ্য ভারতীয় বোলারদের কৃতিত্ব এতে খাটো হওয়ার নয় ৷
তিন উইকেটে 124 থেকে 146 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস ৷ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম করেন সর্বাধিক 51 রান ৷ ওপেনার রিফাত বেগের ব্যাট থেকে আসে 37 রান ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেট সহঅধিনায়ক বিহান মালহোত্রার ৷ চার ওভারে 14 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ 29 ওভারে 165 রান তাড়া করতে নেমে 28.3 ওভারে 146 রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ৷
টস জিতে এদিন ভারতকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ ৷ টসের পর প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন না-করে বিতর্কের জন্ম দেন আয়ুষ মাত্রে ৷ ব্যাট হাতেও ব্যর্থ টিম ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন ফেরেন মাত্র ছ'রানে ৷ 49 ওভারে ম্যাচে ভারতীয় দল চ্যালেঞ্জিং স্কোর খাড়া করেছিল বৈভব সূর্যবংশী ও অভিজ্ঞান কুণ্ডুর ব্যাটে ৷ প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জ্বলে উঠলেন বৈভব ৷ ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কায় 67 বলে 72 রান করেন তিনি ৷ 112 বল খেলে 80 রান করেন স্টাম্পার-ব্যাটার অভিজ্ঞান ৷ মারেন চারটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
চতুর্থ উইকেটে দু'জনের জুটিতে ওঠে 72 রান ৷ কণিষ্ক চৌহান করেন 26 বলে মূল্যবান 28 রান ৷ 48.4 ওভারে 238 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ বৃষ্টির কারণে কালবিলম্ব হওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা 29 ওভারে কমে দাঁড়ায় 165 ৷ শুরুটা ভালো করেও শেষমেষ ভারতীয় বোলারদের দাপটে নতিস্বীকার করল তাঁরা ৷ দু'ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি'র শীর্ষে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷