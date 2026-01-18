22 রানে শেষ সাত উইকেট হারাল বাংলাদেশ, বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় ভারতের

ETV Bharat / sports

22 রানে শেষ সাত উইকেট হারাল বাংলাদেশ, বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় ভারতের

প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ছয় উইকেটে হারিয়েছিল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোং

January 18, 2026

বুলাওয়াও, 18 জানুয়ারি: প্রথম ম্যাচের মতো যুব বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচও ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে জিতল ভারত ৷ প্রত্যাশামতো বাংলাদেশকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর, মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডে টি-20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্ত ৷ এমন আবহে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপে পড়শি দু'দেশের লড়াই ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তাপ ৷

বৃষ্টিবিঘ্নিত বুলাওয়াওয়ে এদিন অবশ্য হারের শঙ্কা ভালোরকম গ্রাস করেছিল ভারতীয় শিবিরে ৷ 165 রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় দুই উইকেটে 106 রান ছিল বাংলাদেশের ৷ সেই অবস্থা থেকে 22 রানে শেষ সাতটি উইকেট হারিয়ে ভারতকে কার্যত ম্যাচ উপহার দেয় পদ্মাপাড়ের দেশ ৷ অবশ্য ভারতীয় বোলারদের কৃতিত্ব এতে খাটো হওয়ার নয় ৷

তিন উইকেটে 124 থেকে 146 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস ৷ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম করেন সর্বাধিক 51 রান ৷ ওপেনার রিফাত বেগের ব্যাট থেকে আসে 37 রান ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেট সহঅধিনায়ক বিহান মালহোত্রার ৷ চার ওভারে 14 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ 29 ওভারে 165 রান তাড়া করতে নেমে 28.3 ওভারে 146 রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ৷

টস জিতে এদিন ভারতকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ ৷ টসের পর প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন না-করে বিতর্কের জন্ম দেন আয়ুষ মাত্রে ৷ ব্যাট হাতেও ব্যর্থ টিম ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন ফেরেন মাত্র ছ'রানে ৷ 49 ওভারে ম্যাচে ভারতীয় দল চ্যালেঞ্জিং স্কোর খাড়া করেছিল বৈভব সূর্যবংশী ও অভিজ্ঞান কুণ্ডুর ব্যাটে ৷ প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জ্বলে উঠলেন বৈভব ৷ ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কায় 67 বলে 72 রান করেন তিনি ৷ 112 বল খেলে 80 রান করেন স্টাম্পার-ব্যাটার অভিজ্ঞান ৷ মারেন চারটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷

চতুর্থ উইকেটে দু'জনের জুটিতে ওঠে 72 রান ৷ কণিষ্ক চৌহান করেন 26 বলে মূল্যবান 28 রান ৷ 48.4 ওভারে 238 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ বৃষ্টির কারণে কালবিলম্ব হওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা 29 ওভারে কমে দাঁড়ায় 165 ৷ শুরুটা ভালো করেও শেষমেষ ভারতীয় বোলারদের দাপটে নতিস্বীকার করল তাঁরা ৷ দু'ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি'র শীর্ষে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷

