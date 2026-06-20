কৃষ্ণার পঞ্চবাণের পর জয়সওয়ালের 'যশস্বী' সেঞ্চুরি, আফগানদের ক্লিন-স্যুইপ করল ভারত

কৃষ্ণার পঞ্চবাণের পর জয়সওয়ালের 'যশস্বী' সেঞ্চুরি, আফগানদের ক্লিন-স্যুইপ করল ভারত
128 বল বাকি থাকতে নয় উইকেটে তৃতীয় ওডিআই জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ পাঁচ উইকেটে ম্য়াচের সেরা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷
Published : June 20, 2026 at 9:05 PM IST
চেন্নাই, 20 জুন: সিরিজ জেতা হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ শনিবার চেন্নাইয়ে ওডিআই সিরিজের শেষ তথা নিয়মরক্ষার ম্য়াচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ৷ সেখানেও অতিথি দলকে গো-হারা হারাল শুভমন গিলের ভারত ৷ 3-0 ব্যবধানে সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল তারা ৷ হসমতুল্লাহ শাহিদির প্রথম সেঞ্চুরি ম্লান করে চেন্নাইয়ে নয় উইকেটে জিতল টিম ইন্ডিয়া ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গিলের অধিনায়কত্বে এই প্রথম সিরিজ জয় ভারতের ৷
ব্য়াট হাতে চিপকে এদিন হসমতুল্লাহ'র সেঞ্চুরির পাল্টা দিলেন ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৷ কেরিয়ারের দ্বিতীয় ওডিআই শতরানটি এল মুম্বই ওপেনারের থেকে ৷ তার আগে অবশ্য বল হাতে আগুন ঝরালেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ 23 রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা ভারতীয় জোরে বোলার ৷ চিপকে পাঁচ উইকেট সংগ্রহকারী প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে নজিরও গড়ে ফেললেন এই দক্ষিণী পেসার ৷
চিপকে টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আফগান অধিনায়ক হসমতুল্লাহ শাহিদি ৷ 36 রানের মধ্যে চার ব্য়াটার সাজঘরে ফিরে যাওয়ার পর ব্য়াট হাতে এদিন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনিই ৷ পঞ্চম উইকেটে আজমতুল্লাহ ওমরজাই'য়ের সঙ্গে তাঁর 105 রানের জুটিতেই ভদ্রস্থ স্কোর খাড়া করে আফগানরা ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর লম্বা হয়নি ওমরজাই'য়ের ইনিংস ৷ 50 রানে ফেরেন তিনি ৷ এরপর টেল-এন্ডারদের ব্যর্থতায় শতরান নিয়ে সংশয় দেখা দিলেও শেষপর্যন্ত কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছন আফগান অধিনায়ক ৷ তবে সেঞ্চুরির পর চোটের কারণে ইনিংস খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি হসমতুল্লাহ ৷
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆#TeamIndia Captain Shubman Gill receives the @IDFCFIRSTBank trophy from BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas after a convincing clean sweep 🙌#INDvAFG | @ShubmanGill pic.twitter.com/qjPtw4R4D4— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
13টি চার ও একটি ছ'য়ে 131 বলে 102 রানের ইনিংস খেলে আউট হন অতিথি দলের অধিনায়ক ৷ দুই ব্যাটারের সৌজন্যে 44.2 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 218 রান তোলে আফগানিস্তান ৷ কৃষ্ণার পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নেন গুর্নুর ব্রার, প্রিন্স যাদব ও স্পিনার হর্ষ দুবে ৷ টি-20'র যুগে ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য এই রানের লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা ছিল না ৷ তা হয়ওনি ৷
📸📸— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Hang it in the Louvre, Yashasvi Jaiswal 🖼️
Scorecard ▶️ https://t.co/kHgF4bqTg3#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/yOk8wWUmJr
ওপেনিং জুটিতেই 170 রান তুলে জয় নিশ্চিত করে দেন দুই ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও রোহিত শর্মা ৷ দ্বিতীয়জন 79 রানে ফিরলেও আটকানো সম্ভব হয়নি যশস্বীকে ৷ 29 তম ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে 83 বলে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ওডিআই শতরান পূর্ণ করেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ 86 বলে 110 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন যশস্বী ৷ মারেন 14টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 69 বলে রোহিতের 79 রানের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ 19 বলে 20 রানে অপরাজিত থাকেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ 128 বল বাকি থাকতে এক উইকেট হারিয়ে 224 রান তুলে নেয় ভারতীয় দল ৷