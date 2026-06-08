দ্বিতীয় ইনিংসে 112 রানে শেষ আফগানরা, টেস্টে সবচেয়ে বড় জয় টিম ইন্ডিয়ার

দ্বিতীয় ইনিংসে 112 রানে শেষ আফগানরা, টেস্টে সবচেয়ে বড় জয় টিম ইন্ডিয়ার
একমাত্র টেস্ট ইনিংস ও 300 রানে জিতে নিল শুভমন গিল অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ যা পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড় ইনিংসে জয় ৷
Published : June 8, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 3:30 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 8 জুন: রহমত শাহের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে তাও দেড়শো পেরিয়েছিল আফগানিস্তান ৷ কিন্তু ভারতীয় বোলারদের দাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে একশো পেরিয়েই গুটিয়ে গেল অতিথি ৷ আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ 112 রানে ৷ প্রথম ইনিংসে ভারতের 564 রানের পাল্টা দুই ইনিংস মিলিয়ে সবমিলিয়ে 264 তুলল দুর্বল আফগানরা ৷ অর্থাৎ, একমাত্র টেস্ট ইনিংস ও 300 রানে জিতে নিল শুভমন গিল অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ যা পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড় জয় (ইনিংস জয়ের নিরিখে) ৷
ভারতের পাহাড়প্রমাণ রানের পাল্টা পাঁচ উইকেট হারিয়ে 113 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল আফগানিস্তান ৷ তৃতীয়দিন অর্থাৎ, সোমবার মর্নিং সেশনে 39 রান যোগ করে প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় তারা ৷ অভিষেককারী মানব সুতারের ছয় উইকেটের ধাক্কায় 152 রানে শেষ হয় আফগানদের প্রথম ইনিংস ৷ 412 রানে পিছিয়ে থেকে ফলো-অন করতে নেমেও ফের বিপর্যয়ের সামনে পড়েন রহমানুল্লাহ গুরবাজরা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আফগান ব্য়াটিং লাইন-আপকে ভাঙার কাজ করেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব ৷
Leaving New Chandigarh with a massive win under the belt 🇮🇳— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A complete team performance from #TeamIndia 🤍
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MxUFJHvoq4
অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসের মতো সেই ঘূর্ণির সামনেই মাথা নোয়াতে হয় হসমতুল্লাহ শাহিদি অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সুন্দর নেন তিন উইকেট ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে কুলদীপের ঝুলিতে যায় তিন উইকেট ৷ কোনওমতে একশো পেরিয়ে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান ৷ 11 নম্বর ব্যাটার শারাফুদ্দিন আশরফ ব্য়াটিং করতে না-নামায় 35.3 ওভারে 112 রানে শেষ হয় সফরকারী দলের ইনিংস ৷ এর আগে ভারতের সবচেয়ে বড় ইনিংসে জয় এসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 2018 সালে ৷ সেবার ইনিংস ও 272 রানে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ সেই রেকর্ড এদিন নিউ চণ্ডীগড়ে ছাপিয়ে গেল গিলবাহিনী ৷