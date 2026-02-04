অ্য়ারনের ঝকঝকে সেঞ্চুরি, আফগান-হুঙ্কার থামিয়ে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত

অ্য়ারনের ঝকঝকে সেঞ্চুরি, আফগান-হুঙ্কার থামিয়ে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত
বিপক্ষের দেওয়া 311 রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে তুলে দিল ভারত ৷
অ্য়ারন জর্জ (bcci x)
Published : February 4, 2026 at 8:24 PM IST
হারারে, 4 ফেব্রুয়ারি: বোলারদের ব্য়র্থতা নিপুণভাবে ঢেকে দিলেন ব্য়াটাররা ৷ আফগানিস্তানকে হেলায় হারিয়ে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ফাইনালে পা রাখল টিম ইন্ডিয়া ৷ বিপক্ষের দেওয়া 311 রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে তুলে দিল ভারত ৷ তাও আবার 53 বল বাকি থাকতে ৷ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বুধবার সেমিফাইনালে ভারতের সহজ জয়ে নেতৃত্ব দিলেন ওপেনার অ্যারন জর্জ ৷ দারুণ খেললেন আরেক ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীও ৷ ভারতীয় ব্য়াটারদের পারফরম্য়ান্সে ফিকে হয়ে গেল দুই আফগান ব্যাটারের শতরান ৷
